Mariano Closs le pidió al técnico de Boca, Claudio Úbeda, de cara al Superclásico ante River que se disputará en La Bombonera, que corresponde a la décimo quinta fecha del Torneo Clausura 2025 la inclusión de Ander Herrera para asociarse con Leandro Paredes.
TELEVISIÓN
Superclásico: Mariano Closs le arma el equipo a Úbeda y pide por Ander Herrera
Mariano Closs le arma el equipo a Claudio Úbeda de cara al Superclásico Boca-River y pidió la inclusión de Ander Herrera para asociarse con Leandro Paredes.
“Ander Herrera está para ser titular. Debe ser tan inteligente como Paredes. Está ganando minutos”, manifestó en ESPN F12. Los hinchas quedaron contentos con lo expuesto ante Estudiantes y la decisión final quedará en manos de Úbeda.
¿Cómo está físicamente Ander Herrera para el Superclásico?
Hay que recordar que el experimentado volante español se encuentra totalmente recuperado de la última lesión muscular. Se decidió llevar a cabo un proceso de recuperación más que extenso con el fin de eliminar cualquier tipo de secuela que pueda llegar a registrarse y hasta que no se sintiera cómodo no le dieron los minutos que pretendía dentro de la cancha. El paso del tiempo expone que el plan de puesta a punto fue acertado.
No obstante, lo más probable es que Ander Herrera vaya al banco de suplentes y que luego sume minutos en el complemento para renovar la mitad de la cancha. Un jugador que desde su llegada padeció tres roturas de fibras, más conocidas como desgarros, y una ausencia que fue producto de problemas musculares. En total la cantidad de días sin actividad oficial y entrenando de manera diferenciada da un resultado de 186 jornadas.
Boca: vuelve Leandro Paredes y Ander Herrera reemplazará a Carlos Palacios
El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, podrá contar con el mediocampista Leandro Paredes, quien cumplió su fecha de suspensión por acumulación de amarillas, mientras que el español Ander Herrera entraría en lugar del chileno Carlos Palacios de cara al Superclásico de este domingo (09/11) ante River.
El plantel xeneize se entrenó en el complejo deportivo de Ezeiza, donde este miércoles (05/11) realizará un doble turno, este jueves (06/11) efectuará la práctica formal de fútbol, a puertas cerradas, y el viernes, tras el entrenamiento matutino, quedará concentrado con vistas al trascendental partido que se disputará en La Bombonera.
Paredes regresará a la titular tras cumplir una fecha de suspensión y reemplazará a Tomás Belmonte, que jugó el domingo en La Plata en el triunfo de Boca sobre Estudiantes por 2 a 1.
En ese partido, el español Ander Herrera reemplazó a Palacios, de flojísimo rendimiento y que sigue sin convencer plenamente al cuerpo técnico, por lo que asoma como titular ante River.
La actuación de Palacios ante Estudiantes fue muy floja y Boca mejoró con el ingreso de Herrera. Es por esto Úbeda considera tener en cuenta al español para ingresar como titular en el mediocampo como acompañante de Leandro Paredes y Milton Delgado.
Por otra parte, no conformó el ingreso del peruano Luis Advíncula por Juan Barinaga, quién salió extenuado, por lo que finalmente el rosarino ex Belgrano de Córdoba continuaría como titular.
El Superclásico será de vital importancia, ya que tanto Boca como River pelean por quedar entre los primeros tres de la tabla anual y así clasificar a la Copa Libertadores 2026. El “Xeneize” está muy bien posicionado y con un triunfo se aseguraría la presencia en el máximo torneo continental, mientras que el “Millonario” atraviesa una muy mala racha y peligra seriamente su participación en la competición que disputa de manera ininterrumpida desde el 2015.
Más notas de Golazo24
La nueva Universidad de AFA tiene inscripciones abiertas: conocé su oferta académica
Mundial Sub 17, Argentina y el roce: la curtida ventaja que no tiene otro país
Alexis Mac Allister "capitán" de Selección arropó a Mastantuono en su duro momento
Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid
Guillermo Cimadevilla del Aprevide (hincha de Independiente) volvió a castigar a Racing
Interna en Central Córdoba: Omar de Felippe reclama incumplimiento de pagos