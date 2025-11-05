Superclásico: Mariano Closs le arma el equipo a Úbeda y pide por Ander Herrera

El plantel xeneize se entrenó en el complejo deportivo de Ezeiza, donde este miércoles (05/11) realizará un doble turno, este jueves (06/11) efectuará la práctica formal de fútbol, a puertas cerradas, y el viernes, tras el entrenamiento matutino, quedará concentrado con vistas al trascendental partido que se disputará en La Bombonera.

Paredes regresará a la titular tras cumplir una fecha de suspensión y reemplazará a Tomás Belmonte, que jugó el domingo en La Plata en el triunfo de Boca sobre Estudiantes por 2 a 1.

En ese partido, el español Ander Herrera reemplazó a Palacios, de flojísimo rendimiento y que sigue sin convencer plenamente al cuerpo técnico, por lo que asoma como titular ante River.

La actuación de Palacios ante Estudiantes fue muy floja y Boca mejoró con el ingreso de Herrera. Es por esto Úbeda considera tener en cuenta al español para ingresar como titular en el mediocampo como acompañante de Leandro Paredes y Milton Delgado.

Por otra parte, no conformó el ingreso del peruano Luis Advíncula por Juan Barinaga, quién salió extenuado, por lo que finalmente el rosarino ex Belgrano de Córdoba continuaría como titular.

El Superclásico será de vital importancia, ya que tanto Boca como River pelean por quedar entre los primeros tres de la tabla anual y así clasificar a la Copa Libertadores 2026. El “Xeneize” está muy bien posicionado y con un triunfo se aseguraría la presencia en el máximo torneo continental, mientras que el “Millonario” atraviesa una muy mala racha y peligra seriamente su participación en la competición que disputa de manera ininterrumpida desde el 2015.

