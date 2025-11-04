Mundial Sub 17, Argentina y el roce: la curtida ventaja que no tiene otro país

Es, de hecho, un "inconveniente" con el que deben lidiar los equipos nacionales de varios deportes, no solo el fútbol. Basta ver a Los Pumas, por ejemplo, en comparación con los All Blacks o los Springbocks.

En el caso del combinado nacional que comanda Placente, al tratarse de chicos de no más de 17 años, la diferencia con el resto es mayor. Lo dijo el propio DT luego del partido debut ante Bélgica: "Eran físicamente fuertes y eran altos al lado nuestro".

De L´Alcudia al Mundial Sub 17: el camino de la Selección Argentina

Pero la estrategia de Placente meses atrás hace que la experiencia de sus chicos no sea nueva. Previendo lo que sería el Mundial Sub 17, el entrenador llevó a la Selección Argentina Sub 17 a competir al Torneo Sub 20 de L´Alcudia, en julio pasado, donde además se consagró campeona.

El Torneo de L´Alcudia (COTIF Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de L'Alcúdia) es un histórico certamen español que se realiza desde 1984 y reúne a equipos y selecciones menores de 20 años. Argentina ya lo había ganado en 2012, 2018 y 2022, y lo ganó también en 2025.

image Argentina fue campeona en L´Alcudia AFA

Fue un gran torneo de la Albiceleste, que a pesar de ser más chicos que el resto se impuso de manera contundente y no perdió ningún partido. Venció 3 a 2 al Valencia, 3 a 0 a S.ADH Brasil, 2 a 0 a Arabia Saudita, 4 a 0 a Alboraya y 2 a 0 al Valencia en la final.

"Ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores"

Placente explicó por qué llevó a la Sub 17, y las razones estaban en la Copa del Mundo que se está celebrando ahora mismo en Qatar.

"Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores", aseguró el DT, que hace poco fue subcampeón en el Mundial Sub 20.

La mujer de Diego Placente sorprendió con una profunda reflexión post Mundial Sub 20 Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 17 Foto: AFA

"Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante", explicó.

Con el Mundial Sub 17 en juego, Argentina tira sobre la cancha ese roce adquirido. Contra Bélgica dio resultado. El próximo desafío es contra Túnez, el juves 06/11.

