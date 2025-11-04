Con el Mundial Sub 17, Qatar vuelve a recibir a una Selección Argentina. Como en 2022 pero también como en 1995. En el primer caso fue con la Mayor, dirigida por Lionel Scaloni. El segundo, con la Sub 20, dirigida por José Pekerman. Ahora, en 2025, es con la Sub 17, dirigida por Diego Placente.
LO EXPLICÓ DIEGO PLACENTE
Mundial Sub 17, Argentina y el roce: la curtida ventaja que no tiene otro país
La Selección Argentina llegó al Mundial Sub 17 con una experiencia particular a cuestas. Esta fue la estrategia del entrenador, Diego Placente.
La Selección Argentina juvenil ya puso primera en el Mundial Sub 17, debutando con victoria 3-2 sobre Bélgica. La Copa del Mundo de la categoría se realiza en Qatar y durará hasta el 27 de noviembre. Además, trae una novedad: el torneo alberga 48 selecciones, siendo una suerte de prueba piloto para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Argentina de Diego Placente también trae una novedad. Consciente de sus limitaciones, el entrenador proyectaba el Mundial Sub 17 desde hace tiempo, y en una decisión tan sorpresiva como inteligente decidió adelantarse a los desafíos que presentaría el torneo para la Albiceleste.
Territorio de buen fútbol, Argentina no suele tener escollos para encontrar buenos futbolistas y adaptarlos a una idea de juego. No es el caso de este equipo, además, que es parte de una buena e integral gestión de las Selecciones Nacionales, que busca tejer la misma identidad en cada una de las categorías. El objetivo es repetir los valores en cada Selección Argentina: la Mayor, la Sub 20, la Sub 17, la Sub 15. Valores futbolísticos y valores humanos. Los de la escuela de José Pekerman, que sus "hijos" (Scaloni, Placente, Aimar, Romeo) trabajan para replicar.
Con ese camino mejor trazado y más consolidado, la Selección juvenil en el Mundial Sub 17 se enfrenta a la gran desventaja que acarrea el gen argentino frente a otras: el físico.
Es, de hecho, un "inconveniente" con el que deben lidiar los equipos nacionales de varios deportes, no solo el fútbol. Basta ver a Los Pumas, por ejemplo, en comparación con los All Blacks o los Springbocks.
En el caso del combinado nacional que comanda Placente, al tratarse de chicos de no más de 17 años, la diferencia con el resto es mayor. Lo dijo el propio DT luego del partido debut ante Bélgica: "Eran físicamente fuertes y eran altos al lado nuestro".
De L´Alcudia al Mundial Sub 17: el camino de la Selección Argentina
Pero la estrategia de Placente meses atrás hace que la experiencia de sus chicos no sea nueva. Previendo lo que sería el Mundial Sub 17, el entrenador llevó a la Selección Argentina Sub 17 a competir al Torneo Sub 20 de L´Alcudia, en julio pasado, donde además se consagró campeona.
El Torneo de L´Alcudia (COTIF Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de L'Alcúdia) es un histórico certamen español que se realiza desde 1984 y reúne a equipos y selecciones menores de 20 años. Argentina ya lo había ganado en 2012, 2018 y 2022, y lo ganó también en 2025.
Fue un gran torneo de la Albiceleste, que a pesar de ser más chicos que el resto se impuso de manera contundente y no perdió ningún partido. Venció 3 a 2 al Valencia, 3 a 0 a S.ADH Brasil, 2 a 0 a Arabia Saudita, 4 a 0 a Alboraya y 2 a 0 al Valencia en la final.
"Ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores"
Placente explicó por qué llevó a la Sub 17, y las razones estaban en la Copa del Mundo que se está celebrando ahora mismo en Qatar.
"Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores", aseguró el DT, que hace poco fue subcampeón en el Mundial Sub 20.
"Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante", explicó.
Con el Mundial Sub 17 en juego, Argentina tira sobre la cancha ese roce adquirido. Contra Bélgica dio resultado. El próximo desafío es contra Túnez, el juves 06/11.
