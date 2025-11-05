Javier Milei, Donald Trump y Lionel Messi en el American Business Forum, el foro del establishment mundial

Fahad Alsaif, director de Estrategia de Inversión y Análisis Económico;

Adam Neumann, cofundador de WeWork y Flow;

Reema Bandar Al-Saud, embajadora del Reino de Arabia Saudita ante los Estados Unidos;

Tony Robbins, estratega de liderazgo y negocios;

Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel;

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1;

Gianni Infantino, presidente de la FIFA;

Serena Williams, ex tenista profesional

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Javier Milei, presidente de Argentina

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

Rafael Nadal, ícono del tenis mundial

Lionel Messi, campeón del mundo de fútbol

Lionel Messi, Trump, Milei, magnates árabes y titanes del negocios reunidos en Miami

Bret Baier, presentador político principal de FOX News y conductor de “Special Report”, será el conductor y moderador de las discusiones de alto nivel, así como de las entrevistas a los invitados, muchos de los cuales son deportistas de élite como Messi y Serena Williams, que hablarán de sus experiencias personales y de sus historias de sacrificios.

Este miércoles se prevé que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz, diserte vía Voom desde Caracas, a las 11.00 (hora del este), mientras que el mandatario estadounidense Donald Trump subiría como orador a las 13.00 al escenario montado dentro del estadio del Miami Heat. Un día después, el jueves, el presidente argentino Javier Milei disertará a las 15.45.

Trump es el líder más poderoso del planeta. Que elija esta plataforma para hablarle al mundo implica un nivel de responsabilidad enorme (CEO del América Business Forum) Trump es el líder más poderoso del planeta. Que elija esta plataforma para hablarle al mundo implica un nivel de responsabilidad enorme (CEO del América Business Forum)

image La lista de ponentes de la ABF 2025.

En cuanto a las leyendas del deporte, Lionel Messi, el astro del fútbol argentino, expondrá hoy a las 17:10, mientras que al otro día, Serena Williams y Rafael Nadal, dos estrellas del tenis, harán lo mismo y recordarán sus triunfos en los cuatro torneos de Grand Slam.

También expondrán Gianni Infantino, titular de la FIFA, y Stefano Domenicali, CEO dela Fórmula 1, quienes se referirían a los esfuerzos de los automovilistas y deportistas de élite en la carrera a la cima. Los organizadores aseguran que Domenicali e Infantino llegarán a escena hoy a la tarde, antes que Messi cierre la jornada.

Según la agenda, el empresario árabe multimillonatio Fahad Alsaif, director del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, abrirá la primera sesión del America Business Forum. Este fondo soberano tiene activos estimados en 925 mil millones de dólares.

image Fahad Alsaif, Lionel Messi, Donald Trump y Javier Milei, juntos en un foro de Miami.

A las 15.00, cinco horas más tarde, el CEO de Citadel, Ken Griffin, un jugador clave de Wall Street, hablará del poder de las inversiones y de la economía globalizada.

En la jornada del 6 de noviembre, el CEO del JP.Morgan-, disertará en el foro organizado por el fundador y director ejecutivo del foro, Ignacio González Castro, junto al alcalde de Miami, Francis Suárez, que reúne a los más poderosos del mundo.

El jueves, enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, mediador del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, y quien tiene encomendado por Trump concluir la guerra en Ucrania, será otro entrevistado por Bret Baier, presentador político principal de FOX News.

Según Ignacio González, el CEO del evento, estará “al alcance de un público amplio”, con entradas desde los 100 dólares y el respaldo de patrocinadores como GoProf, que entregará cupones de 50 dólares a 5.000 asistentes para reducir el costo de acceso.

Asimismo, dijo que el America Business Forum 2025 incorporará la aplicación móvil con tecnología de inteligencia artificial, que permitirá la traducción simultánea en más de 40 idiomas, en vivo y directo.

Suárez además destacó la presencia de Javier Milei, presidente de Argentina, a quien describió como “una persona superprominente, un presidente de un país G20, una persona que ha transformado su país en poco tiempo”.

