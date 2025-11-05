Donald Trump gana en Argentina pero pierde en su país ante el Partido Demócrata

El conservador The Wall Street Journal: "(...) Dos mujeres con perfiles centristas y experiencia en seguridad nacional, Abigail Spanberger en Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey, no solo ganaron sus elecciones a gobernadora, sino que lo hicieron con márgenes inesperadamente amplios: por 13 puntos porcentuales o más, según mostraron los resultados casi finales. Ambas se habían centrado en una agenda de asequibilidad , prometiendo reducir el costo de la vida cotidiana, mientras vinculaban a sus oponentes con Trump y el movimiento MAGA

Las dos victorias, junto con la elección del socialista democrático Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, demostraron que los votantes están elevando a una nueva generación de líderes, lo que potencialmente infunde al partido una nueva energía, aunque aún quedan desafíos. El debate entre centristas y progresistas sobre la dirección del partido sigue sin resolverse, y Mamdani podría ofrecerle a Trump un nuevo arma política

Pero los resultados mostraron que los republicanos tienen sus propios problemas para encontrar su lugar con Trump en la Casa Blanca, al menos en los estados políticamente competitivos. Ninguno de los candidatos republicanos a gobernador pudo superar los bajos índices de aprobación de Trump en Nueva Jersey o Virginia. Algunos republicanos dijeron que los resultados demostraron que los demócratas tienen mayor impulso de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato del próximo año. (...)".

democratas en usa Abigail Spanberger, Zohran Mamdani y Mikie Sherrill el martes por la noche.

La web Politico.com/: "(...) En un día de elecciones fuera de ciclo, mientras los votantes acudían a las urnas en algunos estados, el partido, que se encontraba en declive, obtuvo victoria tras victoria y mostró signos de vida de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Y la gira de venganza maximalista del presidente Donald Trump en su segundo mandato se topó de frente con su primer revés electoral, ya que los votantes en las cruciales elecciones de mitad de mandato registraron su firme oposición a él.

Se opusieron a él en Nueva Jersey, elevando a la representante Mikie Sherrill por un margen de 2 dígitos sobre el candidato republicano Jack Ciattarelli, quien se postulaba por 3ra. vez, devolviendo al mismo partido al poder por 3 mandatos consecutivos por 1ra. vez desde 1961. Se opusieron a él en Virginia, donde Abigail Spanberger ganó la gobernación y recuperó los suburbios y las zonas periféricas . Y se opusieron a él en California, donde la medida electoral de redistribución de distritos del gobernador Gavin Newsom se aprobó fácilmente, lo que tal vez lo catapultó al papel de presunto líder de la oposición.

De cara a las elecciones de mitad de mandato, los demócratas mostraron señales de reconstrucción y fortalecimiento de su coalición debilitada tras los amplios reveses del año pasado; casi todos los condados de Nueva Jersey y Virginia se inclinaron hacia la izquierda en comparación con los márgenes de 2024. (...)".

Embed #USElections | In what is turning out to be a sweep for the #democrats in US elections across key states like #NewYork & #Virginia. High voter turnout is being reported, with eco worries being a major concern



Democrats #MikieSherrill & #ZohranMamdani win in NY & NJ pic.twitter.com/2nxRogUJBF — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) November 5, 2025

Traducción: #USElections | En lo que se perfila como una victoria arrolladora para #democrats en las elecciones estadounidenses en estados clave como #NewYork y #Virginia , se reporta una alta participación electoral, siendo las preocupaciones ecológicas un factor importante. Los demócratas #MikieSherrill y #ZohranMamdani ganan en Nueva York y Nueva Jersey.

-----------------------

The New York Times con el caso específico de Nueva York: " Zohran Mamdani, un legislador estatal de 34 años, fue elegido el martes como el 111.º alcalde de Nueva York, impulsado por una histórica ola de entusiasmo a medida que la ciudad más grande del país abrazaba un cambio generacional e ideológico.

La agencia Associated Press anunció la victoria solo 35 minutos después del cierre de las urnas, consolidando una sorprendente victoria que se gestó en las primarias demócratas de junio. Tanto entonces como ahora, el Sr. Mamdani derrotó fácilmente al exgobernador Andrew M. Cuomo, heredero de una dinastía neoyorquina, y a los super PAC con grandes recursos económicos que lo respaldaban.

Los resultados del martes subrayaron la profundidad con la que el Sr. Mamdani ha construido su propia coalición de apoyo, uniendo a los votantes jóvenes con los enclaves de inmigrantes de clase trabajadora en Queens. Pero también obtuvo avances en las comunidades negras y latinas de clase trabajadora en comparación con las primarias.

En una época de baja participación a nivel nacional, la participación en las elecciones a la alcaldía del martes en la ciudad de Nueva York fue sencillamente electrizante, acercándose a cifras no vistas en medio siglo.

Embed Heartiest congratulations and Mazel Tov to New York City Mayor-elect Zohran Mamdani. We are proud to endorse you and look forward to your leadership, vision, and collaboration for the betterment of our community and all New Yorkers@ZohranKMamdani pic.twitter.com/OnFnG5Afka — Jewish Voice (@jewishvoicelive) November 5, 2025

Traducción: Nuestras más sinceras felicitaciones y Mazel Tov al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Nos enorgullece respaldarlo y esperamos con entusiasmo su liderazgo, visión y colaboración para el bienestar de nuestra comunidad y de todos los neoyorquinos.

-------------------------

Más de 2 millones de neoyorquinos emitieron su voto. Esa cifra fue casi el doble de las 1.100.000 personas que votaron por el alcalde hace 4 años. En algunas zonas de Brooklyn, Queens y Manhattan, la participación se acercó a los niveles de las elecciones presidenciales.

Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el Sr. Cuomo, de 67 años, no solo era el demócrata más poderoso de Nueva York, sino que también era considerado un candidato viable para la Casa Blanca.

Eso pareció otra vida el martes por la noche, cuando se enfrentó a su 2da. derrota dolorosa en tan solo 5 meses. Los resultados sugirieron que conservó el apoyo de algunos demócratas negros y muchos judíos. Pero después de llevar a cabo una campaña de tierra arrasada contra el Sr. Mamdani, el demócrata de toda la vida obtuvo mejores resultados en muchos distritos republicanos que en los sólidamente demócratas.

Fue una elección, en muchos sentidos, sobre el costo de vida en espiral de la ciudad de Nueva York, los que tienen y los que no tienen. Evidentemente, los que tienen no se pusieron de acuerdo sobre a quién votar. (...)".

Embed Bueno, ganó finalmente Zohran Mamdani. Uno de sus latiguillos más potentes fue: “Una ciudad que podamos pagar”.

Y de paso actualizo la data del tuit de antes: 3.000.000 de puertas golpeadas con más de 90.000 voluntarios finalmente. Un esfuerzo logístico descomunal. No todo fue… https://t.co/uE3Ryjy6gp pic.twitter.com/GpBY4pA8Au — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) November 5, 2025

-------------

