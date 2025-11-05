El Trece se juega el verano con Mirtha Legrand: La última gran apuesta de la TV

Mirtha y la televisión como espacio de poder

Hablar de Mirtha Legrand no es hablar de farándula, es hablar de cómo la televisión moldeó la conversación pública en la Argentina. Desde su debut en 1968 con Almorzando con las estrellas, su programa funcionó como barómetro social: lo que se discutía en esa mesa (ya sea sobre economía, seguridad o política) después se debatía en la calle.

No por nada muchos invitados temían o deseaban ese convite. "Yo no quiero irme de este mundo sin ver renacer a la Argentina", dijo Mirtha en una de sus últimas emisiones. Esa frase, repetida hasta el cansancio, condensa una mirada sobre el país y sobre su rol: el de una figura que entendió que la televisión podía ser, más allá del entretenimiento, una herramienta para construir sentido común.

Hoy, mientras El Trece define el futuro del formato, su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale suenan como reemplazos naturales, una continuidad de linaje que también responde a una lógica de marca: preservar el nombre Legrand-Viale como sinónimo de la "mesa argentina".

image Su mesa fue un espacio de poder y construcción de sentido común en la Argentina. Su despedida marca el fin de una televisión con peso político real en la agenda pública.

Pero el contexto es otro. Las nuevas generaciones consumen política por redes, no por TV abierta. La era de los debates en vivo, los silencios incómodos y las frases que hacían temblar ministros parece llegar a su fin.

Sin embargo, la figura de Mirtha sigue pesando, incluso en términos mediáticos. Su salida deja un vacío simbólico: la de una conductora que atravesó gobiernos, censuras, crisis y modas sin perder el control del relato. Su mesa fue para bien o para mal uno de los pocos lugares donde el poder se sentaba a hablar en voz alta en un país donde casi todo se polariza.

El último ciclo desde Mar del Plata será entonces el cierre de una forma de hacer televisión que ya no existe, y al mismo tiempo, el intento del Grupo Clarín por cerrar con dignidad un capítulo clave de su propio relato mediático. Porque cuando se apague esa cámara, no solo se va Mirtha: se termina la televisión como espacio de poder nacional.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey

La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

Luis Majul al ataque: LN+ paga fortunas para ser el canal del nuevo orden liberal