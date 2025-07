Grupo Clarín no tiene memoria (Ricardo Roa y la paja en el ojo ajeno)

magnetto Clarín sobre Manzano: Todo bien pero un poco de memoria.

Ricardo Roa, por entonces un ferviente cafierista, era el periodista a cargo de los temas sindicales en Clarín, lo que había permitido a Clarín mejorar la relación con Lorenzo Miguel y otros jefes gremiales, deteriorada en los días en que Luis Sartori cumplía con esa especialidad de la sección Política.

Toda una curiosidad el antimenemismo de Roa porque Lorenzo Miguel se esforzaba en lograr una cercanía con Menem, quien le puso límite porque Miguel había promovido a Cafiero y ahora pretendía que Menem lo ungiera jefe de una concertación CGT / empresarios / Estado. Luis Barrionuevo puede relatar mejor esa historia.

hector magnetto alberto fernandez.jpg Héctor Magnetto celebrando a Alberto Fernández.

Los '90

Cuando el amigo de Menem que oficiaba de secretario privado, Miguel Ángel Vicco, me pidió que transmitiera a Clarín el interés de Menem de 'sentarse con la viuda' -por Ernestina Herrera de Noble- presenté el pedido a quien era el Jefe de Redacción de Clarín, Marcos Cytrynblum. Fue mi última acción en Clarín antes de marcharme a Ámbito Financiero.

'Cytryn' hizo volver de París (Francia) al corresponsal Enrique Oliva (Francois Lepot) para que coordinara el encuentro que encontró sentados a la mesa a la directora testimonial de Clarín, al gerente general y más adelante vicepresidente Héctor Magnetto, y a los hermanos Carlos y Eduardo Menem.

El vínculo prosperó de manera tal que cuando Rodolfo Terragno, funcionario de Alfonsín, llegó a la Residencia del Gobernador en La Rioja para coordinar la renuncia de Alfonsín para la entrega anticipada del gobierno a Menem, encontró a Magnetto de anfitrión, antes que a Menem, y ese día decisivo almorzaron Menem, Terragno, Magnetto y María Chimondegui.

Grupo Clarín no sólo consiguió de Menem que legitimara y preservara los intereses de Papel Prensa sino también la normalización de AM 790 (Radio Mitre) y FM 100, que ya controlaba pero no lograbas 'blanquear' por una restricción impuesta por el Gobierno Militar, en verdad contra Héctor Ricardo García (Crónica) pero que afectaba la expansión de Clarín.

clari magnetto roa kirschbaum magnetto casey aranda rendo.jpg A la derecha, detrás de Héctor Magnetto, Ricardo Roa.

Luego, Menem -aunque Clarín se lo agradecía a Eduardo Bauzá, a Eduardo Menem y a José Luis Manzano, apodados 'los Celestes' tal como si Carlos Menem no existiera- le concedió a Magnetto la administración de Canal 13 / Proartel desde el inicio de la privatización, y Magnetto designó a quien era 'su Roa' de entonces, Abel Maloney, quien acaba de relanzar Mitre, contratando a Magdalena Ruiz Guiñazú para la mañana, secundada por Mauro Viale (Mauricio Goldfarb), a quien reconvirtió de periodista deportivo en cronista político.

Obviamente Grupo Clarín se quedó con Canal 13.

En días de Menem, y gracias a la protección de Manzano, entre otros, Grupo Clarín logró

iniciar su cadena radial en todo el país,

concretar su expansión en la TV por cable a partir de comprarle a Raúl Naya una pequeña distribuidora de señales que convirtió en Multicanal,

potenciar Multicanal a partir del acuerdo con Julio Grondona -vía el inventor del negocio, Carlos Ávila- para la transmisión codificada de los partidos de fútbol de AFA;

obtener sin inconvenientes la licencia para instalar y liderar Galaxy Argentina, operadora de DIRECTV;

ingresar a las sociedades propietarias de los diarios La Voz del Interior (Córdoba) y Los Andes (Mendoza);

obtener el monopolio de la telefonía del interior cuando German Kammerath, secretario de Comunicaciones, recibió la orden de adjudicar las 2 bandas en licitación al mismo oferente (luego Clarín destrozó el negocio que hoy día se llama Claro).

Cristina y Magnetto, en otros tiempos Cristina y Magnetto, en otros tiempos

Los K

En el interín, Magnetto reordenó su vínculo con el Ejecutivo Nacional, incorporó a Eduardo Duhalde y a Domingo Cavallo -vía Guillermo Seita- creyendo que serían los sucesores de Menem. Error. Menem logró el Pacto de Olivos y hubo reelección.

Para entonces Manzano había caído en desgracia y vivía en San Diego (California, USA).

Enojado por sus desaciertos, Magnetto promovió el binomio José Octavio Bordón / Chacho Álvarez, al que Menem ganó en 1ra. vuelta, tal como Hugo Haime le anticipó a Carlos Corach y quizás haya sido el único que mantuvo ese pronóstico.

Luego, en al disyuntiva Eduardo Duhalde vs. Fernando De la Rúa, Magnetto mantuvo su simpatía bonaerense.

Manzano había regresado, era socio de Daniel Vila, y consolidó una alianza con Mastec, la empresa del cubano estadounidense Jorge Mas Canosa -padre de los Mas Santos, dueños del Inter Miami CF, donde juega Lionel Messi- para la expansión de Supercanal, su sistema de TV por cable.

De todos modos, el inicio de Supercanal tuvo que ver con un acuerdo con Magnetto para crear una red de TV por cable paralela a Multicanal, en la guerra con Cablevisión. Es una historia muy larga, y la nota hay que terminarla.

La expansión de Supercanal y cierto préstamo del BBVA fue el inicio de la guerra entre Clarín y Manzano, y también la idea de Manzano que para sobrevivir en los negocios necesitaba diversificarse en vez de cometer el error de Raúl Moneta de enfocarse en la guerra con Clarín.

El gobierno de De la Rúa fue fugaz, Magnetto, Paolo Rocca, los Pagani y otros ya estaban en la 'pesificación asimétrica' con José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA, como vocero. Adolfo Rodríguez Saá no quiso y fue 'boleta'. Duhalde estaba dispuesto y, si fallaba, lo haría Carlos Ruckauf.

De todos modos fueron días horribles para Magnetto porque su cobertura financiera era mala -todavía no tenía un David Martínez que pensara esas cuestiones- y temía perder sus negocios al incurrir en default y los acreedores ejecutar sus garantías.

Magnetto y Manzano hicieron una alianza con el abogado especializado en Quiebras, Héctor Alegría, y modificaron la Ley de Quiebras, con la aprobación del Congreso Nacional. Resultó que el texto era una vergüenza, lo 'bochó' el Fondo Monetario Internacional y el Congreso tuvo que otra vez votar modificaciones en la Ley de Quiebras en tiempo récord.

Bueno... era el mismo Congreso que le había concedido a De la Rúa la intangibilidad de los depósitos en dólares y después a Duhalde la pesificación....

Per los intereses de Magnetto no estaban a salvo. Su obsesión era que Menem no regresara al poder en 2003 y a la vez que promovía el acuerdo Duhalde / Néstor Kirchner, Magnetto exigía la llamada Ley de Patrimonio Cultural, que obtuvo a cambio de crear 'la ola' anti Menem que convenció al ex Presidente de desistir del balotaje luego de ganar la 1ra. vuelta.

Magnetto fue aliado estrecho de Néstor Kirchner, quien fue su anfitrión en la Quinta de Olivos hasta la pelea por Telecom Argentina. Así como vía Enrique Eskenazi, Kirchner ya estaba controlando YPF, aunque todavía era de Repsol, pretendía repetir ese esquema en Telecom, donde los italianos vendían su control.

Eso fue antes de 'la Guerra del Campo' (125) y la 'Ley de Medios' y fue una riña fenicia, que terminó ganando Clarín porque la estructura financiera de Kirchner fue un desastre, con Matías Garfunkel en el medio.

Para sobrevivir a la pelea con la heredera de Néstor, Cristina Fernández de Kirchner, Grupo Clarín se acercó a Mauricio Macri y a Daniel Scioli. No le resultó Scioli pero sí Macri.

Saltemos a Javier Milei, quien visitó Grupo Clarín cuando era candidato en un almuerzo muy extenso del que participó Magnetto, y cuyo contenido no será motivo de comentario aquí pero sí la mención de que Magnetto fue moderador / defensor de Milei cuando días después visitó la Asociación Empresaria Argentina, y Carlos Miguens se mostró crítico.

En el interín, Manzano -desde los días de los Eskenazi en YPF- promovió una expansión de negocios hacia la energía, local y regional, y le resultó muy beneficiosa. También la intermediación de negocios aunque sus críticos lo acusaban de prometer más de lo que podía cumplir.

Más adelante llegó el vínculo con Sergio Massa, quien habilitó el diálogo con Máximo Kirchner que posibilitó la compra de Edenor a Pampa Holding (Marcelo Mindlin) y otras empresas de energía eléctrica.

Más cercano, ya con Milei, es su interés en MetroGas. Veremos.

La pelea Milei / Magnetto es por la compra de Telefónica y lo que Milei considera 'aprietes' de Magnetto para que legitime la concentración de las telecomunicaciones o sea la absorción a favor de Telecom.

Si no hubiese ocurrido la riña por Telecom, Magnetto hubiese seguido aliado de los Kirchner; y de Milei.

De todos modos, en el caso de La Libertad Avanza, Magnetto ya ganó esa pelea porque en cualquier judicialización, Clarín corre con ventaja. No hay empresa en la Argentina que haya trabajado tanto -y tan bien- sus vínculos con el Poder Judicial, que es más permanente que el Poder Ejecutivo de turno.

En cualquier caso, Magnetto construyó un imperio exclusivamente argentino, en cambio Manzano se ha expandido a otros países. Pero Roa no puede ver la paja en el ojo ajeno sin mencionar la tremenda viga en el propio.

------------------------

Más noticias en Urgente24

Científicos descubrieron cómo reactivar el crecimiento del cabello para siempre

Boca: Fuerte lo que cuentan sobre Ander Herrera y Miguel Ángel

Guillermo Barros Schelotto (Vélez) se quedó con el jugador de River buscado por todos

El botón en Gmail que muchos tocan sin saber que es un peligro

Cuánto cuesta una casa container en julio 2025 y por qué son furor en el mercado