Otra vez Javier Milei rumbo a USA (cena en la CPAC)

La reforma laboral continúa siendo un tema de debate

Al igual que el gobernador de Santa Fe, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, se mostró a favor de una reforma laboral, aunque advirtió que con eso solo no alcanza para solucionar los problemas estructurales en materia de producción y empleo y reclamó, como ya lo había hecho Maximiliano Pullaro, una "mirada Pyme".

“Argentina necesita reformas estructurales”, sostuvo el funcionario, que señaló que los problemas de empleo e informalidad que arrastra el país desde hace más de quince años requieren una mirada más amplia que incluya cambios impositivos y previsionales.

"Hay un problema estructural con el empleo. La informalidad supera el 40% en promedio nacional, y se ha generado muy poco empleo privado formal. Esos son los dos puntos que hay que atacar", explicó en diálogo con Radio2.

Báscolo planteó que la reforma laboral "por sí sola no es creadora de empleo" y que para revertir la tendencia será necesario incentivar inversiones, sobre todo en el entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas. “Las grandes compañías cuentan con beneficios como el régimen de inversiones Rigi, pero también hay que atender a las pymes, que son las principales generadoras de trabajo en Santa Fe. Necesitamos beneficios similares que les permitan a las Pymes generar inversiones y empleo”, sostuvo.

Sobre ese marco, confirmó que el viernes habrá una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires, con representantes de las provincias, sindicatos e instituciones de la producción, para discutir la visión de cada sector sobre las reformas que el Gobierno evalúa impulsar. “Todos estamos esperando la presentación formal del texto (de la reforma laboral). Se va a hablar no solo de la reforma laboral e impositiva, sino también previsional. Otro problema es el sistema de jubilaciones: lo que se necesita es que haya más aportantes, incorporar más trabajadores al sistema”, señaló.

