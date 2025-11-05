urgente24
CLAVES Javier Milei > dólares > CPAC

Otra vez Javier Milei rumbo a USA (cena en la CPAC)

Javier Milei otra vez rumbo a USA: America Business Forum y Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

05 de noviembre de 2025 - 09:50
milei dolares

A las 15:00 el presidente Javier Milei emprenderá otro viaje hacia USA. En Miami, la cita es el America Business Forum. Luego, a la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Lo espera Barry Bennett, el amigo de Santiago Caputo. Más tarde, a Nueva York: Council of the Américas. El regreso será hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en escala hacia El Alto (casi La Paz), para la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional: asume Rodrigo Paz Pereira.

En la Argentina, las expectativas, por ahora, siguen siendo las de una recesión en curso. Y los dólares estadounidenses siguen teniendo compradores, tal como antes de las elecciones que ganara Javier Milei / La Libertad Avanza por amplio margen. La idea de que ya no habría pesos suficientes para comprar activos extranjeros resultó falsa. Aquí una interesante ironía: 'Argentina dejó de imprimir dinero' (jejé):

Embed

Que la demanda de moneda extranjera continúe no resultaría un problema si hubiera dólares suficientes. Pero seguimos pendientes del salvavidas / swap de Donald Trump / Scott Bessent. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informaronó que durante octubre se liquidaron US$ 1.117 millones: una caída de 56%, en la comparación interanual y del 84% en relación a septiembre de 2025. Esto tiene un impacto considerable en la recaudación de Derechos de Exportación. En este escenario no hay chances de que el BCRA pueda comprar dólares para recomponer reservas. Habrá que esperar hasta el ingreso de la próxima cosecha.

Seguir leyendo

De todos modos, es un momento de transición para la Administración Milei, con el recambio de gabinete de ministros y el peronismo sumido en la confusión que le provoca el kirchnerismo. Esto alivia la presión a la Casa Rosada. Asume Manuel Adorni como Jefe del Gabinete de Ministros y Pablo Quirno ya está en funciones. Diego Santilli estará en Interior en breve. Se definen Defensa, Justicia, Seguridad. Karina Milei superstar.

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

-----------------------

Live Blog Post

La reforma laboral continúa siendo un tema de debate

Al igual que el gobernador de Santa Fe, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, se mostró a favor de una reforma laboral, aunque advirtió que con eso solo no alcanza para solucionar los problemas estructurales en materia de producción y empleo y reclamó, como ya lo había hecho Maximiliano Pullaro, una "mirada Pyme".

“Argentina necesita reformas estructurales”, sostuvo el funcionario, que señaló que los problemas de empleo e informalidad que arrastra el país desde hace más de quince años requieren una mirada más amplia que incluya cambios impositivos y previsionales.

"Hay un problema estructural con el empleo. La informalidad supera el 40% en promedio nacional, y se ha generado muy poco empleo privado formal. Esos son los dos puntos que hay que atacar", explicó en diálogo con Radio2.

Báscolo planteó que la reforma laboral "por sí sola no es creadora de empleo" y que para revertir la tendencia será necesario incentivar inversiones, sobre todo en el entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas. “Las grandes compañías cuentan con beneficios como el régimen de inversiones Rigi, pero también hay que atender a las pymes, que son las principales generadoras de trabajo en Santa Fe. Necesitamos beneficios similares que les permitan a las Pymes generar inversiones y empleo”, sostuvo.

Sobre ese marco, confirmó que el viernes habrá una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires, con representantes de las provincias, sindicatos e instituciones de la producción, para discutir la visión de cada sector sobre las reformas que el Gobierno evalúa impulsar. “Todos estamos esperando la presentación formal del texto (de la reforma laboral). Se va a hablar no solo de la reforma laboral e impositiva, sino también previsional. Otro problema es el sistema de jubilaciones: lo que se necesita es que haya más aportantes, incorporar más trabajadores al sistema”, señaló.

VER NOTA

Live Blog Post

Confirmado, la economía no avanza

Según el último informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), la economía provincial atraviesa un "período de ajuste significativo" y acumula seis meses consecutivos con mediciones mensuales a la baja.

El freno en la actividad se refleja con claridad en el mercado laboral y en el poder de compra. A partir de lo detallado por el escrito del CES, el número de puestos de trabajo registrados en Santa Fe cayó un 0,2% en agosto, impulsado por una retracción en el empleo privado. Por su parte, en la comparación interanual, el crecimiento fue de "apenas un 0,7%".

En línea con esto, la demanda laboral, que mide las expectativas de contratación de las empresas, volvió a caer y se ubicó en terreno negativo, con una baja del 5,5% mensual y del 5,9% interanual.

A este panorama se suma la contracción de las remuneraciones reales (salarios ajustados por inflación), que descendieron un 0,1% en el mes. Si bien continúan un 6,0% por encima del año anterior, el texto destaca una "marcada desaceleración".

Esta combinación de factores impacta directamente en el consumo. Las ventas en supermercados marcaron su cuarto desplome consecutivo, con un derrumbe del 1,6% en agosto. A nivel interanual, las ventas se encuentran un 3,0% por debajo del mismo mes de 2024.

VER NOTA

Live Blog Post

ANSES otorgó nuevo aumento pero las jubilaciones cada vez van a ser más bajas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones durante noviembre. Este miércoles se oficializó un incremento del 2,08%.

El ajuste, determinado por la evolución de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), impacta de forma directa en todas las prestaciones del organismo, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los haberes.

ANSES estableció así "que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de noviembre de 2025, será de $333.085,39", desde $326.298; mientras que el máximo a percibir por los jubilados de mayor nivel en la escala pasará de $2.195.679 a $2.241.349,35.

Interesante análisis de la Agencia Noticias Argentinas:

"(...) El sistema previsional argentino perdió más de 100 mil aportantes en el primer semestre del año y acumula un déficit de $ 4,5 billones de pesos a septiembre que debe ser solventado por el Tesoro Nacional complicando las cuentas fiscales.

A esto debe sumarse una fuerte caída del poder adquisitivo, que acumula un 12% desde la asunción de Javier Milei.

Datos publicados por ASAP revelaron que entre enero y junio de este año la cantidad de aportantes se redujo en 101.347.

El índice de dependencia previsional sigue siendo el indicador más alarmante: la relación actual es de 1.8 aportantes por cada beneficiario, cifra inferior a la recomendada de tres por uno.

La escasez de recursos generada por este desequilibrio se traduce directamente en una caída significativa del poder adquisitivo de los haberes.

El informe de ASAP indicó además que por la eliminación de la moratoria se registró una disminución de 22,412 beneficios en el tercer trimestre de 2025, marcando el primer retroceso desde que finalizó la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705 en marzo de este año. Esto ocurre a pesar de que el Parlamento había aprobado una extensión de la moratoria por dos años, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo (...)".

VER NOTA

Live Blog Post

Javier Milei ya tiene contacto directo con Javier Milei: Viaje número 14

Luego de su triunfo electoral, Javier Milei regresa a Estados Unidos para disertar en Miami en el America Business Forum, donde también participarán su par norteamericano, Donald Trump, y Lionel Messi, entre otros. Luego, el mandatario se trasladará a Nueva York y finalmente cerrará su gira en Bolivia, en el marco de la asunción presidencial del conservador Rodrigo Paz.

El líder de La Libertad Avanza partirá este miércoles a las 15 y llegará a las 2 del jueves a la ciudad del estado de Florida. A las 17:45 está pautada su charla en el evento negocios, que también tendrá como invitado al dirigente republicano, aunque, por una cuestión de tiempos, a priori no se llegarían a cruzar.

Entre los exponentes también estarán el capitán de la Selección argentina de fútbol, la líder de la oposición en Venezuela y reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado; el extenista español Rafael Nadal; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de JP Morgan, Jamie Dimon, de reciente paso por Argentina, entre otros.

Luego de su disertación, a las 19:15, el jefe de Estado viajará a Palm Beach y a las 22:30 tendrá una intervención en la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). A las 00:30 del viernes partirá a Nueva York, con arribo estimado hacia las 3:30.

Allí, a las 12 será parte del conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas y después, a las 19, volará a la ciudad boliviana de Santa Cruz, con llegada a la madrugada del sábado.

En la antesala, el Presidente recibió en la Casa Rosada al nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, designado por Donald Trump para llevar adelante las relaciones entre ambos países.

VER NOTA

Live Blog Post

Karina Superstar es el tema

2 notas de Urgente24 para ubicar el contexto: Karina Milei ahora junta a los senadores y se diluye el rol de Manuel Adorni. Y también "NMAP": Karina Milei se fortalece y frustra el 'take over' de Santiago Caputo.

karina milei
Virginia Gallardo, Karen Reichardt, Karina Milei y Sergio Figliuolo ('Tronco'), en Casa Rosada.

Virginia Gallardo, Karen Reichardt, Karina Milei y Sergio Figliuolo ('Tronco'), en Casa Rosada.

Liliana Franco en Ámbito Financiero: Comenzó la era Karina Milei en la Casa Rosada”. Siempre estuvo al lado de Javier Milei, pero en el entorno del primer mandatario dicen que “ahora es más que la hermana del Presidente”. “Es notorio cómo cambian los acomodaticios de siempre, los mismos que días atrás alababan a Santiago Caputo y culpaban a Karina de todos los males actualmente se desviven en elogios”, comentan fuentes del Gobierno."

karina 1
karina 2

Diego Sehinkman en TN: "Cambió la geometría del poder. En el famoso triángulo de hierro, había uno de los lados que era definido por Javier Milei como “el arquitecto” del proyecto político, Santiago Caputo. Un buen arquitecto -todos lo sabemos- es fundamental para construir o reformar. Pero hay alguien más importante en una obra: la dueña de casa… Rosada. En efecto, Karina Milei acaba de romperle a Caputo el render de su nuevo superministerio. Le ganó por los lazos de sangre, por la historia familiar donde ella lo acompañó y protegió en tiempos difíciles, por la contención emocional a su hermano, por ser la que lo ordenó y le dio contorno. En definitiva, fue ella la que apostó primero e incondicionalmente a Javier Milei. Y además la que, según el Presidente, extendió la marca LLA en todo el país. Quizás porque Caputo se sobregiró con los pedidos para el nuevo ministerio o porque puso demasiadas condiciones, lo cierto es que por primera vez los hermanos Milei le pusieron un freno. Por eso hoy el triángulo no existe más y se inaugura formalmente en Argentina una fraternocracia: el poder concentrado en dos hermanos. Milei toma las decisiones económicas sin la hermana. Pero todo lo demás con ella."

Live Blog Post

Presupuesto 2026: Precisiones sobre las imprecisiones

El dictamen del oficialismo y sus aliados y el de Unión por la Patria -principal bloque opositor- reunieron la misma cantidad de firmas: 20. Pero el presidente de la comisión, Alberto Benegas Lynch Jr., desempató con firma doble: 21. Urgente24: Presupuesto: Con la oposición dividida y la firma de Santilli, LLA consiguió dictamen.

Pero los 20 del oficialismo no están consolidados: hay disidencias de sus aliados del Pro, Liga del Interior (UCR con “peluca”) y otros diputados que responden a sus gobernadores.

¿Qué le falló a Unión por la Patria? Encuentro Federal, 6 firmas en su dictamen de minoría: Oscar Agost Carreño, Ignacio García Aresca -responde al gobernador cordobés Martín Llaryora-, Pablo Juliano y Mariela Coletta, y Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Hoy por hoy el oficialismo no tiene los votos para ir al recinto y por eso el Gobierno apuesta a diferir la discusión para después del 10/12: que llegue la nueva Cámara Baja.

En caso de lograr diferir, buen apunte de Parlamentario: "(...) lo cual implica que haya que emitir un nuevo dictamen, habida cuenta de que los despachos caen al renovarse las cámaras. Así las cosas, en caso de que el proyecto se trate en diciembre, como se propone el Gobierno, deberá constituirse la nueva Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tendrá que emitir el dictamen correspondiente y luego si irá al recinto. ¿No temen que la próxima semana la oposición convoque a sesionar para tratarlo? “No, pero eso lo manejará Martín Menem”, repuso esta encumbrada fuente libertaria.".

Live Blog Post

Buenas noticias en Vaca Muerta y más allá

Urgente24: La gigante árabe ADNOC se suma al GNL de YPF y habrá que agradecerle a Eni: "Fueron las autoridades del Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) las que sugirieron impulsar el ingreso de la petrolera árabe de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), al megaproyecto de GNL, que encabeza YPF, dado que cuentan con un largo historial de trabajo conjunto desde 2018".

Y Horacio Marin busca más nuevos socios:

Embed

EconoJournal: "(...) se buscará avanzar en 3 aspectos normativos que se vienen trabajando con la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía, y los gobernadores de Neuquén y Río Negro. El primero de ellos es lo que se definió como “la reglamentación final del RIGI” para el proyecto integral de LNG; el otro es una ley que deberá sancionar la Legislatura de Río Negro para dar el marco legal al desarrollo de esta plataforma exportadora, y el último la firma de las Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (Cench) que permitan el ingreso de Eni y ADNOC. Los cambios en el RIGI buscan incorporar una alternativa no contemplada en la reglamentación original que realizó el Gobierno nacional el 23 de agosto del año pasado, mediante el Decreto 749/2024. Entre los sectores y proyectos que tienen posibilidad de acceder al régimen se incluye la actividad del upstream de gas seco destinado a exportación, pero los pozos gasíferos que también incluyen líquidos dentro de la ventana de gas húmedo de Vaca Muerta quedaron en una zona gris con una posibilidad cierta de no ser incluidos dentro del régimen. (...)".

Esto indica que habrá solución:

Embed

En tanto, más allá, también hay noticias:

Embed
Live Blog Post

¿Cómo acceder a una vivienda propia? Debate

Recorte de un debate sobre el m2 y la financiación para una vivienda propia:

Embed

Gustavo Henderson: Siempre consideré incorrecta esa cuenta. Porque lo importante es, de tu sueldo, cuánto podés disponer para comprar un m2. Si tu sueldo es muy bueno pero lo gastás todo, no podés comprar nada. Si no es tan bueno pero te sobra “algo” …

Max Fernández: Me voy a hacer un cuadrito con ese gráfico: compré mi casa en enero 2017 con una tasa de 4,85%. La vi y tuve culo. Tuve culo y la vi. No sé en qué orden, jaja.

@patovmontero: Más allá del tema sueldos y requisitos que no son menores, sigue 25-30% arriba del valor medio antes de Alberto. Caro.

@strellademar_77: El tema es que cuál es el monto de los sueldos, por eso no todos pueden llegar a una casa propia, y menos una persona sola o quienes tienen sueldos mas bajos. Yo la pasé muy mal con eso. Espero que alguna vez se pueda lograr que TODOS puedan tener su propia casa sin problemas!!

@Otroleito: Es evidente que hoy es más barato comprar que hace 2 años pero no logro entender de dónde sacan esos promedios de sueldos cuando no conoces a gente que llegue al millón de pesos.

Embed

-----------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026

"El hijastro de Fred Machado, Enzo Fullone, es el posible reemplazo de Lorena Villaverde en Senado"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES