javier Milei ya tiene contacto directo con Donald Trump

Qué hará Milei

El Presidente expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.

Allí estarán Donald Trump, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado ; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Volviendo a Lamelas acotemos que el diplomático fue muy bienvenido al cumplir las formalidades en el cancillería el ministro de RREE argentino escribió

¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump. ¡Bienvenido, Embajador! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

Nueva York y Bolivia

El viernes viajará a Nueva York, donde a las 12 participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas. Esa misma noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para trasladarse el sábado a El Alto.

En territorio boliviano, Milei asistirá a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante Presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17:35.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe

C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: quién es