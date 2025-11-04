El Presidente Javier Milei recibió el martes (04/11) en la Casa Rosada al nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, designado por Donald Trump para llevar adelante las relaciones entre ambos países. El primer mandatario viajará a Miami y Nueva York para participar de una charla de negocios y conversar con inversores.
HABEMUS EMBAJADOR
javier Milei ya tiene contacto directo con Donald Trump
Javier Milei recibió cartas credenciales del nuevo embajador de USA, Peter Lamelas, antes de viajar a Miami y Nueva York.
El jefe de Estado hizo o propio con las credenciales de Austria, Gerhard Mayer; Bélgica, Hubert Raymond Cooreman; la Unión Europea, Erik Hoeg; Gran Bretaña, David Seldon Cairns, y Suiza, Andrea Semadeni.
Poco antes de recibir la documentación de los diplomáticos en el Salón Blanco de la sede de Gobierno, el Presidente se dirigió a su despacho con Lamelas para mantener una conversación privada.
De ese encuentro participaron también el flamante canciller, Pablo Quirno, por la delegación local, y la encargada de Negocios en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, por parte de los visitantes.
Miércoles juramento y a Miami
El miércoles, Milei le tomará juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y luego se trasladará a Aeroparque para despegar con destino a Florida, su primera parada de la nueva gira fugaz que realizará por norteamérica.
Qué hará Milei
El Presidente expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.
Allí estarán Donald Trump, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado ; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow.
Volviendo a Lamelas acotemos que el diplomático fue muy bienvenido al cumplir las formalidades en el cancillería el ministro de RREE argentino escribió
Nueva York y Bolivia
El viernes viajará a Nueva York, donde a las 12 participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas. Esa misma noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para trasladarse el sábado a El Alto.
En territorio boliviano, Milei asistirá a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante Presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.
Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17:35.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"
Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe
C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026
Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y ya tiene nueva conquista: quién es