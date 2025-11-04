Un avión de carga MD-11 de UPS se estrelló este martes 4 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, apenas minutos después de despegar. El vuelo 2976, que tenía como destino Honolulu, cayó con tres tripulantes a bordo. Tragedia en Estados Unidos.
EXPLOSIÓN DE PELÍCULA
Tragedia en el aire: Se estrelló un avión de UPS en Kentucky y hay tres heridos
La tragedia en Kentucky genera alarma en medio del caos por el cierre gubernamental que afecta a los controladores aéreos en Estados Unidos.
Según MetroSafe, se recibieron más de 20 llamadas de auxilio reportando una explosión cerca de Fern Valley Road y Grade Lane. El portavoz Matt Sanders confirmó que el incidente involucró "un accidente aéreo con heridos". Videos muestran una enorme columna de humo negro elevándose a lo lejos del aeropuerto, mientras el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville describió la escena como "activa, con fuego y escombros".
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya lideran la investigación del siniestro. "Kentucky, estamos al tanto de un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville", publicó el gobernador Andy Beshear en redes sociales. "Oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados". Por su parte, el alcalde Craig Greenberg también pidió oraciones por las víctimas del avión que "se estrelló durante el despegue".
Orden de confinamiento masiva
Las autoridades emitieron una orden de confinamiento domiciliario para todos los residentes en un radio de cinco millas del aeropuerto. Posteriormente, la medida se extendió para incluir todas las áreas desde el aeropuerto hacia el norte hasta el río Ohio. Grade Lane permanece cerrada indefinidamente entre Stooges y Crittenden.
El área afectada incluye el UPS Worldport, el centro de distribución más grande de la compañía en el mundo. Esta instalación de 483.000 metros cuadrados gestiona más de 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora, con 20.000 empleados trabajando en el lugar. Louisville funciona como centro logístico internacional de UPS y la empresa es el mayor empleador de la ciudad, con más de 20.000 trabajadores en la región metropolitana.
El contexto que genera alarma
El accidente ocurre en un momento crítico para la aviación estadounidense. Horas antes del siniestro, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el sistema aéreo del país está al borde del colapso por el cierre gubernamental más largo de la historia. Duffy amenazó con cerrar partes del espacio aéreo si no se desbloquea el presupuesto antes del 11 de noviembre, debido a la falta de controladores aéreos disponibles.
"Sería deshonesto decir que no se introduce más riesgo en el sistema", reconoció el funcionario republicano. Más de 2.000 vuelos sufrieron retrasos y más de 60 fueron cancelados, según FlightAware.
