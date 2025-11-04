Tragedia en el aire: Se estrelló un avión de UPS en Kentucky y hay tres heridos

El contexto que genera alarma

El accidente ocurre en un momento crítico para la aviación estadounidense. Horas antes del siniestro, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el sistema aéreo del país está al borde del colapso por el cierre gubernamental más largo de la historia. Duffy amenazó con cerrar partes del espacio aéreo si no se desbloquea el presupuesto antes del 11 de noviembre, debido a la falta de controladores aéreos disponibles.

image

"Sería deshonesto decir que no se introduce más riesgo en el sistema", reconoció el funcionario republicano. Más de 2.000 vuelos sufrieron retrasos y más de 60 fueron cancelados, según FlightAware.

