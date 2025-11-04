Elon Musk llora: uno de los accionistas de Tesla ya decidió negarle US$ 1 billon de salario

El paquete salarial propuesto otorgaría a Musk una participación adicional del 12 % en Tesla si la empresa alcanza una valoración de mercado de US$ 8,5 billones en la próxima década, casi ocho veces su capitalización actual. De lograrse esa meta, el bono equivaldría a más de US$ 1 billón, consolidando al empresario como la persona más rica del planeta.

La voz de los inversores de Tesla

La oposición del fondo noruego no es aislada. Otros inversores institucionales —incluidos fondos de pensiones públicos de Nueva York y la Federación Estadounidense de Maestros— también han manifestado su rechazo, según publicó Wall Street Journal.

Las influyentes firmas de asesoría de voto Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis recomendaron a los accionistas votar en contra, argumentando que la magnitud del paquete es “excesiva y desproporcionada” frente a los riesgos financieros.

En el otro extremo, Counterpoint Global de Morgan Stanley, el fondo de pensiones de Florida, y Charles Schwab —que posee cerca del 0,6 % de Tesla— anunciaron su apoyo a la propuesta, defendiendo que “alineará los intereses de la dirección con los de los accionistas”. Musk, que conserva cerca del 15 % del capital con derecho a voto, también podrá ejercer su influencia en la decisión final.

El debate se intensifica en un contexto en que Tesla busca reafirmar su liderazgo en el sector automotriz eléctrico y en servicios de conducción autónoma. El acuerdo prevé entregas anuales de 20 millones de vehículos, un millón de robotaxis operativos y 10 millones de suscriptores a su software de conducción autónoma total.

El año pasado, NBIM ya se había opuesto a la ratificación del paquete salarial de 2018, anulado por un juez de Delaware y actualmente bajo apelación ante la Corte Suprema del estado.

