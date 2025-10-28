El final de la entrada se centra en las críticas al Proyecto 1619, que, según afirma, enmarcó incorrectamente "la esclavitud como motor central del desarrollo político, económico y cultural de la nación".

Las entradas sobre acontecimientos históricos más recientes priorizan las perspectivas conservadoras.

En "matrimonio gay" en Grokipedia, no apareció ninguna entrada, pero una de las sugerencias en pantalla fue "pornografía gay". Esta entrada en Grokipedia afirma falsamente que la proliferación de la pornografía exacerbó la epidemia del VIH/SIDA en la década de 1980.

“Esto marcó el inicio de lo que se convertiría en una crisis devastadora que afectó desproporcionadamente a las comunidades de hombres homosexuales, donde los comportamientos idealizados en la pornografía (como las relaciones sexuales anales receptivas sin protección y las múltiples parejas anónimas) se alinearon directamente con las rutas de transmisión primarias, lo que llevó a tasas rápidas de seroconversión”, afirma Grokipedia.

La entrada de Grokipedia sobre "transgénero" incluye 2 menciones al "transgenerismo", un término usado para denigrar a las personas trans. La entrada también se refiere a las mujeres trans como "varones biológicos" que han "generado conflictos significativos, principalmente centrados en los riesgos para la seguridad, la privacidad y las protecciones basadas en el sexo de las mujeres establecidas para mitigar la violencia perpetrada por hombres".

La sección inicial destaca las redes sociales como un posible "contagio" que está aumentando el número de personas trans.

El salario de Elon

Son días complicados para Elon Musk por temas mucho más sensibles.

Según su colaborador Robyn Denholm, al que hizo presidente de Tesla, Elon Musk podría dejar Tesla como CEO si su propuesta de paquete salarial de US$ 1.000 millones no se aprueba.

La apelación se envió en una carta a los accionistas de la compañía de automóviles eléctricos antes de la junta anual de Tesla del 06/11, cuando se espera que los accionistas voten sobre el paquete salarial propuesto.

La junta directiva de Tesla ha recibido críticas por no defender el interés de los accionistas, y expertos en gobernanza y grupos de defensa han cuestionado su independencia y supervisión de la influencia de Musk.

El plan propuesto, basado en el rendimiento, fue diseñado para retener y motivar a Musk para que continúe liderando Tesla durante al menos otros 7 años y medio, explicó Denholm.

Según él, el liderazgo de Musk es fundamental para el éxito de Tesla, afirmó, y advirtió que, sin un plan que lo incentive adecuadamente, la compañía podría perder su tiempo, talento y visión.

El paquete propuesto otorgaría a Musk 12 tramos de opciones sobre acciones vinculadas a objetivos ambiciosos, incluida una capitalización de mercado de US$ 8,5 billones e hitos en conducción autónoma y robótica.

La disputa de Musk es con Glass Lewis y Institutional Shareholder Services, que reclama votar en contra del paquete salarial.

Tesla está trabajando en sus propios chips de inteligencia artificial, taxis autónomos y robots humanoides.

Musk afirmó que los robots serán "el producto más grande de todos los tiempos".

Es un proyecto oneroso: los gastos en I+D siguen aumentando a pesar de que los ingresos han tendido a la baja. Los ingresos operativos de Tesla en el 3er. trimestre no alcanzaron los objetivos de Wall Street.

Y la compañía advirtió, durante su conferencia telefónica, que los gastos de capital aumentarían en 2026.

Tesla vio caer su participación en las ventas de vehículos eléctricos en USA al 41% desde 49% el mismo período del año anterior, según datos de Cox Automotive.

El plan de compensación para Musk añadiría un 12% adicional a su ya considerable participación en la compañía.

Musk insistió en que su objetivo no es el dinero. "No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia". Añadió que le preocupa construir un ejército así y luego ser expulsado "por unas recomendaciones absurdas de ISS y Glass Lewis", a quienes describió como "terroristas corporativos".

Musk también ha insinuado que consideraría dejar Tesla si no se aprueba el plan de compensación. Pero eso le genera un dilema, ya que dejar la compañía le costaría el control del negocio de robótica y de todo lo que ha desarrollado en Tesla.

OPTIMUS Optimus el humanoide que puede expresarse, desarrollado por Tesla

El futuro de Tesla

Tesla ha lanzado un servicio de robotaxi limitado, al que solo se puede acceder por invitación, en el área de la Bahía de San Francisco (California), según Barron's.

Tesla anunció que también ha comenzado a vender su producto de almacenamiento de energía 'Megablock', una batería prediseñada de media tensión que integra 4 Megapack 3. Se trata de un sistema de almacenamiento de baterías a escala de servicios públicos que contribuye a una mayor eficiencia de las redes eléctricas.

Durante el trimestre finalizado en octubre, la compañía comenzó a implementar la versión 14 de su tecnología de asistencia al conductor de conducción autónoma completa. Tesla también lanzó versiones "estándar" más económicas de sus vehículos Model 3 e Y.

La compañía también indicó que el Cybercab de Tesla, diseñado específicamente para este modelo, estaba previsto para su producción en 2026 y que «se están instalando líneas de producción de primera generación para Optimus en previsión de la producción en masa».

Optimus es el robot humanoide de Tesla entrenado con IA. El avance hacia la producción en serie debería animar a los inversores.

Pero algunos accionistas están buscando un reemplazante, según Bloomberg.

Hay un problema: salidas de altos ejecutivos en los últimos años ha dejado a Tesla con un equipo directivo poco profundo, donde el director financiero Vaibhav Taneja y el vicepresidente sénior de automoción Tom Zhu son ahora los ejecutivos más destacados después de Musk.

