Carne frenada: Desgaste en medio del ida y vuelta con USA

Hace pocas semanas, también se conoció la delicada situación del frigorífico Anselmo S.A de Tres Arroyos. En ese caso, la empresa presentó la quiebra y cerca de 80 trabajadores quedaron en la cornisa y a la espera de definiciones.

Según el Gremio de la Carne en Tres Arroyos, el cuadro de situación sería similar al de Carnes Pampeanas. Una combinación de factores entre exportaciones bajas, consumo interno deprimido y el ingreso de importaciones desde Brasil que empujó a los dueños al procedimiento de liquidación.

Bajo ese contexto, el Gobierno nacional ponderó una aceleración interanual del consumo de carne en agosto. El rebote, desde un piso histórico para Argentina en 2024, fue del 3,6% según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

“En el caso de la carne vacuna, este comportamiento positivo en el consumo va acompañado por una mejora en la producción, representada por un incremento del 1,03% en lo que va del 2025, respecto del mismo período de 2024”, aseguraron desde el Gobierno.

Vacas 2P La carne argentina y las exportaciones.

Qué esperar desde USA

Según versiones preliminares, Estados Unidos estaría dispuesto a ampliar el cupo de carne argentina para importación. Actualmente se encuentra en niveles de 20.000 toneladas anuales, lo que pasaría a 80.000 toneladas.

Para Trump, esa maniobra podría empujar los precios de la carne hacia abajo en su país. Idea que generó rechazo entre los productores locales, que ven como una amenaza el ingreso de carne argentina al mercado.

No obstante, el aumento de la cuota sería insignificante para el mercado estadounidense. Las 80.000 toneladas representan tan solo dos días de producción en el país norteamericano.

El impacto de ese potencial acuerdo en Argentina sería positivo. Como cliente, Estados Unidos es “mejor pagador” que China, país que lidera la demanda de carne pampeana en el mundo pero que en los últimos meses redujo las compras considerablemente.

Además, los productores argentinos podrían abrirse paso en el mercado estadounidense como nunca antes, sin representar una amenaza real para los “farmers” locales. Aunque no sería solución suficiente a la floja demanda interna.

