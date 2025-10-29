Otro frigorífico, en crisis: Suspensiones en Carnes Pampeanas para evitar despidos

En efecto, la firma, la más importante de la industria de la carne pampeana, exportadora de Cuota Hilton, se comprometió además a no realizar despidos sin causa y a mantener la base remuneratoria para el cálculo de eventuales indemnizaciones. También se dispuso una excepción para los trabajadores próximos a jubilarse, quienes percibirán la totalidad de su salario en forma remunerativa.

Un año complicadísimo (también) para la industria de la carne

Este acuerdo se enmarca en un año sumamente difícil para la industria cárnica, que se ve afectada por la caída del consumo interno, una leve reducción de las exportaciones y el aumento de costos.

En este contexto, el titular de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, Sebastián Lastiri, advirtió que en esa provincia "están en riesgo más de 2.000 fuentes de trabajo".

"En distintas jurisdicciones como Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias, sobre todo en los frigoríficos exportadores, se observa el mismo panorama de crisis", alertó.

Según precisó, las exportaciones de carne cayeron casi un 30% a nivel nacional y más del 40% en La Pampa, mientras el consumo interno se desplomó por la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

A este cuadro se suman, explicó, "el encarecimiento del país en dólares, el aumento desproporcionado de tarifas y la intervención en el tipo de cambio con fines electorales que distorsiona al sector".

En ese contexto, el acuerdo entre Carnes Pampeanas y el Sindicato de la Carne, avalado por el Gobierno provincial, busca sostener los empleos y evitar cierres de plantas.

Javier Milei le da la espalda a La Pampa

Vale recordar que envalentonado con el triunfo del domingo en las urnas, Javier Milei eligió con qué gobernadores comenzará a dialogar. La reunión será este jueves, y el pampeano Sergio Ziliotto quedó fuera de la invitación junto con Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Gustavo Melella, y Ricardo Quintela...

Entre los peronistas que sí están convocados a la reunión se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos ganadores de este domingo, y también el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

De todas maneras, la Justicia Electoral de todo el país comenzará recién hoy a la tarde y mañana con el escrutinio definitivo, en el que, entre otros, se conocerá si en La Pampa, la diferencia de 2.093 votos entre el Frente Defendamos La Pampa (90.097 votos, 44,59%) y la Alianza La Libertad Avanza (88.004 votos, 43,56%) se mantiene.

Con el 99,78% de las 915 mesas escrutadas y únicamente dos por revisar, el resultado definitivo determinará si el peronismo mantiene la ventaja y las dos bancas obtenidas, o si La Libertad Avanza logra revertir el escenario para modificar la asignación de escaños.

