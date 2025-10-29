Río de Janeiro desvastada por la fuerza bruta de un Bolsonarista: Comando Vermelho aún no murió

Este miércoles, un día después de la ofensiva que no fue notificada al Gobierno federal, el gobernador bolsonarista Cláudio Castro (PL) calificó dicho operación de "un éxito" y confirmó la muerte de 128 civiles y 4 efectivos de la policía.

Embed | URGENTE — Rio de Janeiro es una verdadera zona de guerra en estos momentos. El Comando Vermelho, la principal banda narco de Brasil, está intentando tomar la ciudad.



Lula se niega a combatirlos con apoyo militar.



Se habla de al menos 64 muertos.pic.twitter.com/aHI54kg3Xc — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 28, 2025

"Basándonos en el historial de operaciones en ese escenario y lugar, optamos por reubicar el punto de contacto. Por lo tanto, trasladamos [el enfrentamiento] de la zona urbanizada de las comunidades a la zona boscosa, donde [los sospechosos] se esconden y atacan a las fuerzas policiales. De esta manera, se optó por preservar la vida de todos los residentes de la zona y, obviamente, minimizar los daños colaterales. En este contexto, los daños colaterales fueron mínimos: cuatro personas inocentes resultaron heridas de bala, pero no de gravedad”, afirmó el delfín bolsonarista que gobierna Río a base de balas y fanatismo religioso.

Antes de que se anunciara el número de muertos, Castro celebró los resultados del operativo. "No pudimos contar con el apoyo [del gobierno federal], llevamos a cabo nuestro operativo y fue un éxito, salvo quitarles la vida a los policías, el resto del operativo fue un éxito", declaró en una entrevista en la sede del gobierno estatal.

El martes, el gobernador bolsonarista cuestionó la soledad en la que supuestamente lo dejó el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de que la administración de Lula haya asegurado que no le habían notificado del operativo contra Comando Vermelho en la favela.

image

“La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas”, declaró Castro.

Continuó diciendo que “es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de seguridad pública, consagrado en la Constitución” y enfatizó que “Río está solo en esta guerra”.

Sobe ello, el gobernador dijo que su solicitud de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fue denegada tres veces por parte del Gobierno Federal.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, negó las solicitudes y le restregó que el estado de Río de Janeiro debe solicitar la intervención federal al Gobierno del Presidente en caso de que no pueda controlar con su policía el crimen organizado.

“Si el gobernador de Río de Janeiro siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si él no logra enfrentar el delito será tragado por el crimen organizado”, expresó Lewandoski.

Cuerpos apilados en las calles y 54 desaparecidos en las favelas

Más de 50 cuerpos con balazos en la nuca y cortes de armas blancas aparecieron este miércoles en las calles de Río de Janeiro y en una plaza del barrio de Penha, en el día después del operativo, según comprobaron las agencias EFE y Reuters. Los cadáveres fueron apilados por los vecinos, que los encontraron en los callejones y cerca de los morros. Mientras tanto, continúa la búsqueda de al menos 54 desaparecidos en los complejos donde ocurrió la intervención.

“El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvieron a abandonar después de esta matanza. Quienes están cargando los cuerpos son los habitantes”, dijo a EFE Rayune Diaz Ferreira, quien se crió en la favela y busca a su primo entre los fallecidos. Explica a EFE que la gente no ha dormido, ni comido, buscando a los desaparecidos, sin ayuda de las autoridades.

image Vecinos recuperaron y los trasladaron a la plaza de la favela. Imagen: Redes sociales

Por su parte, los medios brasileros señalan que las bandas rivales que se disputan el poder en Río, como el Terceiro Comando Puro (TCP), aprovecharon la operación policial para dar caza y matar a miembros del CV. El vacío de poder, según relatan, allana el camino para el ascenso de otros cárteles en la administración de las favelas.

"La Operación Contención se convirtió en un festín para los narcotraficantes rivales del Comando Vermelho (CV) . Miembros del Terceiro Comando Puro (TCP) atacaron y asesinaron a los miembros del CV que habían sido abandonados por sus aliados. (...) El periódico obtuvo acceso a videos y fotos publicados por miembros de TCP. En las grabaciones, ejecutan a quien parece ser un miembro de CV disparándole en la cabeza. El crimen ocurre en plena calle. Después, gritan: "¡Traigan más, maldita sea!", asegura el diario Correio Braziliense.

En tanto, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse “horrorizada” por el operativo. “Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva” sobre las muertes, expresó en X la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

Más noticias en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión

Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes