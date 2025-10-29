Netflix elige Latinoamérica y un elenco argentino para su nueva miniserie futurista

image

Según explicó Netflix a Variety, la intención es que sea "una serie totalmente latinoamericana, no limitada a una geografía o nacionalidad específica".

Además, la producción cuenta con el talento de primer nivel que nos trajo "El Eternauta" y "Pedro Páramo": Adrián Teijido y Luis Sansans en fotografía, Carlos Y Jacques en diseño de producción y Julián Romera en dirección de arte.

El desafío de contar historias latinoamericanas

Lo más interesante es que esta adaptación hace una movida arriesgada, eliminando a los extraterrestres del libro original y poniendo en primer plano la catástrofe ecológica y el conflicto social, de modo que transforma la ciencia ficción en una herramienta para pensar el presente y el futuro del continente.

En ese sentido, Isa Dick Hackett, productora ejecutiva e hija del autor, afirma: "La adaptación de la novela realizada por Mateo es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. Siempre he creído que la rica cultura y el increíble talento de América Latina brindan un escenario extraordinario para este tipo de proyectos ambiciosos, y la pasión expresada por todo el equipo es realmente inspiradora".

image Con esta nueva adaptación, Netflix muestra una vez más que el continente latinoamericano puede contar sus propias historias de ciencia ficción con el mismo nivel de cualquier producción multimillonaria.

El guion, desarrollado por Gil junto a Laura Santullo, Camila Brugés Gómez ("Cien años de soledad") y Kyzza Terrazas, busca hacer la historia relevante para la audiencia actual, potenciando el conflicto ecológico, la desigualdad y la lucha por la autonomía frente a un poder centralizado.

Con este equipo y esta historia, "El futuro es nuestro" tiene todo para convertirse en un hito, y dejar claro que la región ya es protagonista de historias que dialogan con el mundo entero sobre poder, resistencia y responsabilidad frente al futuro.

