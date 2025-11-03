Mirtha Legrand le preguntó a Diego Santilli por Nancy Pazos: "¿Por qué te agrede?"

Mirtha Legrand volvió a poner a prueba a Diego Santilli en su Mesaza y lo encaró con una pregunta directa sobre Nancy Pazos, su exmujer, que dejó a todos en silencio. Lo que nadie esperaba fue cómo reaccionó el diputado electo ante el cuestionamiento: su respuesta sorprendió y mostró un lado que pocos conocen.
El momento incómodo que Mirtha Legrand le puso a Diego Santilli
El momento más inesperado del programa llegó cuando Mirtha Legrand, como suele hacer, le preguntó directamente al diputado electo de La Libertad Avanza: "¿Por qué tu ex te agrede tanto?", en referencia a la periodista Nancy Pazos, madre de sus hijos y quien no se ahorra críticas hacia el político.
Santilli, que hace días viene en un pico de exposición mediática después de su triunfo en la Provincia de Buenos Aires, no esquivó la pregunta pero tampoco se dejó arrastrar al juego que le proponía la Chiqui: "Hace muchos años tomé una decisión de vida, Mirtha. Creo en la institución madre y en la institución padre. Para mí, el respeto a la madre de mis hijos es fundamental. Nunca hablé y nunca opinaré".
Con esa frase dejó claro que prioriza la estabilidad familiar por sobre la polémica, y agregó un detalle clave que muchos políticos no suelen manejar: "Por supuesto que no me gusta, pero ellos son los que sufren. No la discusión entre adultos; los chicos son los que sufren, y para mí es clave mantener ese respeto".
Legrand celebró la postura, marcando que no es fácil mantenerse al margen cuando el conflicto familiar se hace público: "Hacés muy bien, buena posición, es inteligente lo que hacés", dijo la diva de la televisión argentina, que sabe que este tipo de declaraciones tienen un peso enorme en la construcción de la imagen pública.
Además, también coincidió la periodista Luciana Geuna, resaltando la madurez de Santilli frente a un escenario que fácilmente podría haberse convertido en escándalo.
Santilli acorralado por el acuerdo con Estados Unidos
La Mesaza, como era de esperar, derivó rápidamente hacia la política internacional, cuando Santilli empezó a hablar del acuerdo con Estados Unidos. Ahí Mirtha no dudó en interrumpirlo y marcar la cancha: "No solo a qué viene, cuánto cuesta, porque en un momento tenés que pagar la cuenta. ¿Qué ventaja sacan?", lanzó directa, dejando a Santilli con la pelota al pie.
Luciana Geuna agregó que era necesario mirar la "letra chica" y no tomar todo a la ligera: "Digo, porque también es lo que dice Mirtha, semejante alineamiento…".
Santilli se defendió con cifras y contexto: "Este es el único gobierno que bajó 50.000 millones de dólares de deuda externa", dijo, haciendo referencia a la deuda consolidada, mientras Geuna matizaba: "Es una cifra discutible, pero entiendo lo que estás diciendo".
La periodista Débora Plager completó el análisis, contextualizando la estrategia de Estados Unidos en la región: "Estados Unidos tiene intereses geopolíticos por un lado, porque entiende que la Argentina tiene un presidente alineado ideológicamente con Trump; frente a la lucha contra el narcoterrorismo, como lo vimos en el ataque a los buques venezolanos o lo que vimos estos días en Brasil; y, al mismo tiempo, el tema China. Intereses hay, nada es inocuo".
Mirtha volvió a la carga, con el escepticismo que la caracteriza: "A mí me sorprende tanto amor, me sorprende. ¿A título o a cambio de qué?". Santilli, firme, cerró el tema con un argumento de valores y coherencia: "Me encanta que nosotros estemos en las democracias occidentales, que volvamos a nuestros valores", dejando la discusión en un punto estratégico y evitando entrar en polémicas innecesarias.
