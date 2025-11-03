Mirtha Legrand le preguntó a Diego Santilli por Nancy Pazos: "¿Por qué te agrede?"

Además, también coincidió la periodista Luciana Geuna, resaltando la madurez de Santilli frente a un escenario que fácilmente podría haberse convertido en escándalo.

Santilli acorralado por el acuerdo con Estados Unidos

La Mesaza, como era de esperar, derivó rápidamente hacia la política internacional, cuando Santilli empezó a hablar del acuerdo con Estados Unidos. Ahí Mirtha no dudó en interrumpirlo y marcar la cancha: "No solo a qué viene, cuánto cuesta, porque en un momento tenés que pagar la cuenta. ¿Qué ventaja sacan?", lanzó directa, dejando a Santilli con la pelota al pie.

Luciana Geuna agregó que era necesario mirar la "letra chica" y no tomar todo a la ligera: "Digo, porque también es lo que dice Mirtha, semejante alineamiento…".

image Santilli defendió el acuerdo con Estados Unidos frente a las dudas de Mirtha y Geuna. Plager explicó los intereses geopolíticos, y Santilli cerró destacando los valores democráticos de Argentina.

Santilli se defendió con cifras y contexto: "Este es el único gobierno que bajó 50.000 millones de dólares de deuda externa", dijo, haciendo referencia a la deuda consolidada, mientras Geuna matizaba: "Es una cifra discutible, pero entiendo lo que estás diciendo".

La periodista Débora Plager completó el análisis, contextualizando la estrategia de Estados Unidos en la región: "Estados Unidos tiene intereses geopolíticos por un lado, porque entiende que la Argentina tiene un presidente alineado ideológicamente con Trump; frente a la lucha contra el narcoterrorismo, como lo vimos en el ataque a los buques venezolanos o lo que vimos estos días en Brasil; y, al mismo tiempo, el tema China. Intereses hay, nada es inocuo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ProfeEduardoOk/status/1984944366108979247&partner=&hide_thread=false EL DIABLO SABE POR DIABLO PERO...

El incómodo cuestionamiento de Mirtha Legrand que puso muy nervioso a Diego Santilli en la #Mesaza. #MileiDestruyeArgentina pic.twitter.com/24uM2bAEKc — El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) November 2, 2025

Mirtha volvió a la carga, con el escepticismo que la caracteriza: "A mí me sorprende tanto amor, me sorprende. ¿A título o a cambio de qué?". Santilli, firme, cerró el tema con un argumento de valores y coherencia: "Me encanta que nosotros estemos en las democracias occidentales, que volvamos a nuestros valores", dejando la discusión en un punto estratégico y evitando entrar en polémicas innecesarias.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Rizobacter: FIX alerta por alto apalancamiento y débil rentabilidad