Sigue la sangría amarilla: Una senadora del PRO oficializó su pase a LLA

Además de Álvarez Rivero, emigró a LLA el ahora exdirigente del PRO local Sebastián García Díaz, quien es socio político de la senadora desde su partido provincial.

"Estoy seguro de que harán un gran aporte para las reformas que se vienen", los saludó Bornoroni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1985394459580731807&partner=&hide_thread=false Bienvenidos @carmenAlvarezR y @sebagarciadiaz a La Libertad Avanza Córdoba.



Estoy seguro de que harán un gran aporte para las reformas que se vienen.@JMilei @PatoBullrich #LaLibertadAvanza pic.twitter.com/YilsRjusPI — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 3, 2025

De perfil conservador, Álvarez Rivero protagonizó varias polémicas. El más resonante fue cuando manifestó que no creía que "los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”. Fue durante el debate en comisión de la ley de emergencia pediátrica. La senadora votó en contra de la ley y luego a favor de sostener el veto presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1957962307864261092&partner=&hide_thread=false La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero desató polémica al decir que no cree que “los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”.



Sus palabras surgieron en el debate del proyecto de emergencia pediátrica, que ya obtuvo dictamen y será tratado la… pic.twitter.com/9v4npEhey5 — Urgente24.com (@U24noticias) August 20, 2025

Álvarez Rivero también llamó la atención durante un debate en la comisión de Trabajo que ella preside en el Senado. Para bloquear el intento opositor de avanzar con el dictamen de los proyectos de aumento jubilatoria y moratoria previsional, la legisladora dio por terminada la sesión, se levantó y se fue.

Ante la atónita mirada de los integrantes del cuerpo, el vice de la comisión, el camporista Mariano Recalde, asumió su conducción para continuar con el debate, lo que obligó a Alvarez Rivero a volver sobre sus pasos. Un papelón.

El bloque de senadores de LLA contaba con 6 legisladores, a los que se suma Álvarez Rivero. Tras el recambio del 10/12 y con esta incorporación, la bancada oficialista alcanzará 21 escaños.

El salto de la cordobesa con mandata hasta 2027 fue precedido del pase de 5 diputados del PRO a LLA. Sabrina Ajmechet, Patricia Vázquez, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici confirmaron su salida del bloque amarillo para ir al violeta. Lo mismo hicieron María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que tomarán posesión de sus bancas el 10/12.

Con esta movida, LLA consigue el tercio de 87 diputados con los que defender vetos y DNUs.

