Sigue la sangría amarilla: Una senadora del PRO oficializó su pase a LLA

Se trata de la cordobesa Cármen Álvarez Rivero. Así, el bloque de LLA suma 7 senadores, cifra que se estirará a 20 después del 10/12.

03 de noviembre de 2025 - 16:48
Cármen Álvarez Rivero, senadora y flamante incorporación al bloque de LLA.&nbsp;

Patricia Bullrich sigue desangrando al PRO en el Congreso. Luego de que la ministra de Seguridad y senadora electa condujera un éxodo de 7 diputados (5 en funciones y 2 electos) hacia el bloque de LLA, ahora procuró la tranformación de una banca amarilla en violeta en la Cámara Alta.

Rivero no sólo se transfugó de bloque sino que además firmó su afiliación a LLA.

“Nos sumarnos a LLA avanza invitados por Patricia Bullrich. Porque venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Y es tiempo de confluir y sumar", tuiteó Álvarez Rivero y agradeció a los referentes locales del partido, Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada libertaria en Diputados, y Gonzalo Roca, diputado electo y cabeza de la lista que ganó en Córdoba y le sacó 14 puntos a la liderada por el exgobernador Juan Schiaretti.

Además de Álvarez Rivero, emigró a LLA el ahora exdirigente del PRO local Sebastián García Díaz, quien es socio político de la senadora desde su partido provincial.

"Estoy seguro de que harán un gran aporte para las reformas que se vienen", los saludó Bornoroni.

De perfil conservador, Álvarez Rivero protagonizó varias polémicas. El más resonante fue cuando manifestó que no creía que "los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”. Fue durante el debate en comisión de la ley de emergencia pediátrica. La senadora votó en contra de la ley y luego a favor de sostener el veto presidencial.

Álvarez Rivero también llamó la atención durante un debate en la comisión de Trabajo que ella preside en el Senado. Para bloquear el intento opositor de avanzar con el dictamen de los proyectos de aumento jubilatoria y moratoria previsional, la legisladora dio por terminada la sesión, se levantó y se fue.

Ante la atónita mirada de los integrantes del cuerpo, el vice de la comisión, el camporista Mariano Recalde, asumió su conducción para continuar con el debate, lo que obligó a Alvarez Rivero a volver sobre sus pasos. Un papelón.

El bloque de senadores de LLA contaba con 6 legisladores, a los que se suma Álvarez Rivero. Tras el recambio del 10/12 y con esta incorporación, la bancada oficialista alcanzará 21 escaños.

El salto de la cordobesa con mandata hasta 2027 fue precedido del pase de 5 diputados del PRO a LLA. Sabrina Ajmechet, Patricia Vázquez, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici confirmaron su salida del bloque amarillo para ir al violeta. Lo mismo hicieron María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que tomarán posesión de sus bancas el 10/12.

Con esta movida, LLA consigue el tercio de 87 diputados con los que defender vetos y DNUs.

