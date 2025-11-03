Federico Sturzenegger complicado: O es ignorante o hay 'algo más' pero denso lo de Tecnovax

De acuerdo a varios medios de comunicación, el ministro de Economía, Luis Caputo, defiende la producción local de la vacuna en cuestión, ya que él no verificaría el perjuicio que denuncia Sturzenegger.

Eufórico por las resoluciones 749 y 750 que, según él, eliminan “esas redundancias que nos impedían avanzar en abrir mercados”, Sturzenegger posteó: “He dicho muchas veces que el sistema de castas se construye con un complejo entramado de regulaciones redundantes cosa que, si cae una, el beneficiario del sistema se puede agarrar de otra para mantener sus privilegios”.

El ministro habló de “derribar la 5ta. y 6ta. muralla” pero ¿es correcta la apreciación del ministro o él solamente levanta una 'cortina de humo' para la promoción específica de determinados productos y sus distribuidores?

El problema

Antes, a fines de 2023, la Argentina declaró la emergencia por Encefalopatía Equina, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que afecta el sistema nervioso central de equinos, aves y humanos. Las aves actúan como reservorio principal del virus, y los mosquitos lo transmiten a los animales y humanos, que son huéspedes accidentales. Los síntomas varían de leves a graves, y pueden llegar hasta la muerte.

Tecnofax desarrolló 'Providean Contendor', la vacuna que logró contener aquel brote de Encefalomielitis Equina. Las especialidades:

Contendor Encéfalo (previene Encefalomielitis del Este y Encefalomielitis del Oeste)

(previene Encefalomielitis del Este y Encefalomielitis del Oeste) Contendor 5 (previene Encefalomielitis del Oeste y Encefalomielitis del Este, Influenza H3N8 cepa A – Meath 07, Influenza H3N8 cepa A – Argentina 12, Rinoneumonitivs HV-1 – Kentucky y Tétanos).

Cuando Senasa y la Secretaría de Bioeconomía autorizaron el 1er. lote de vacuna local (variante Este y Oeste) de Tecnovax y dispusieron vacunación obligatoria de los equinos (2 dosis separadas 2–4 semanas), el laboratorio informó que la distribución sería por su red de veterinarias como único canal, y comunicó un PVSP (Precio de Venta Sugerido Por el fabricante) de $3.906 + arancel + IVA al inicio del brote (diciembre 2023).

En 2025 el precio de venta al público, según veterinarias online, es de

Monodosis: listados cercanos a $9.574.

Frasco 20 dosis: listados de hasta $136.774.

VACUNA-TECNOVAX Encefalopatía Equina.

La aftosa

Ahora bien, y sin ánimo de entrar en las disputas empresariales, ¿Cómo justifica Sturzenegger que su promocionada Tecnovax que propone una vacuna de aftosa “a mitad de precio”, comercialice un producto equino tan 'inflacionado'?

Aquí ocurre la crisis de Sturzenegger:

¿Cómo es que la vacuna que produce un único elaborador local contra la EE se haya disparado tanto de precio cuando ese mismo laboratorio propone importar una vacuna bivalente a US$ 0,60 por dosis (proyecto condicionado a aprobación regulatoria) para introducir una alternativa importada más barata a la tetravalente?

El informe precisa mencionar los precios de la vacuna contra la aftosa en 2025: $1.370 por dosis para entes/fundaciones, según prensa agropecuaria y medios nacionales.

Al productor le llega en 2025 con costos operativos en un rango entre $1.900 a $ 2.650 por dosis aplicada, según la prensa agropecuaria.

Si se considera que la vacuna contra la Encefalomielitis Equina es mucho más simple en su elaboración y requiere de muchos menos parámetros de bioseguridad para desarrollarla que la vacuna contra la Fiebre Aftosa, no se entiende esa diferencia: $9.574 vs $1.370.

¿Cuál es la explicación de eficiencia de Sturzenegger?

¿Es esta diferencia inevitable por la escala o por la tecnología o por la urgencia de 2023, o responde a un conflicto de intereses concentrados en un único proveedor local?

Sturzenegger, tal como Tecnovax, quedan frente a un espejo incómodo: ¿cómo justificar que una vacuna menos compleja y de menor bioseguridad cueste varias veces más que la antiaftosa, mientras se impulsa importar una versión “barata” para el ganado? Si una misma empresa puede ofrecer precios tan dispares según el contexto, el desafío no es solo sanitario: es ético.

