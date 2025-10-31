Gimena Accardi intenta refugiarse en su trabajo tras la dolorosa separación con Nicolás Vázquez. Ahora el actor está en pareja con su compañera de obra Dai Fernández y Gime lanzó un mensaje que puede definir cómo se siente al verlos juntos.
¿QUÉ DIJO?
Gimena Accardi le mandó un mensaje fulminante a Nicolás Vázquez: "Días duros"
Gimena Accardi lanzó un mensaje encriptado que puede ser directamente para su ex Nicolás Vázquez. Los dos se separaron hace varias semanas.
La famosa compartió una historia en Instagram donde se explayó muchísimo en cuanto a su trabajo en OLGA. Gimena Accardi fue nominada a mejor co-conductora en los Martín Fierro de Streaming y no pudo ocultar su felicidad. Sin embargo, una frase resonó más que otras.
Gimena Accardi y un mensaje para Nicolás Vázquez
“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%. Un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo", soltó la famosa. Justamente afirmó que tuvo momentos muy difíciles que debió afrontar en el último tiempo. Palito para Nico Vázquez.
Además, la misma comentó que este es su refugio para "olvidarse de todo". Cabe recordar que en los últimos días hubo muchos rumores de que Nicolás Vázquez y Dai Fernández están buscando ser padres. OLGA es, para Gimena, una especie de lugar en donde puede ser ella misma, hablar de lo que quiere y mucho más. Justamente fue en este programa de streaming donde confesó que le fue infiel al actor.
Aparte de este mal momento que atraviesa, la actriz se encuentra feliz e intentando salir adelante y la nominación a los Martín Fierro de Streaming fue un mimo muy grande para ella. Sin duda es un terreno nuevo que decidió explorar y le salió magnífico.
