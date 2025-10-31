Virginia Gallardo le hizo frente a las críticas tras ganar las elecciones: "Me resbalan"

Jorge Rial dejó fuera de juego a Virginia Gallardo

Es preciso recordar que de cara a las elecciones nacionales legislativas Virginia Gallardo generó una ola de críticas al compartir una imagen con Ricardo Fort en las redes sociales en plena campaña electoral con el afán de reclutar más votantes de cara a las elecciones legislativas nacionales.

"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", había escrito la modelo junto a una imagen con su expareja.

El conductor Jorge Rial no se lo dejó pasar y aprovechó su programa Revueltos en el canal de streaming Carnaval para exponer un audio del empresario en el que reconocía que había votado por el kirchnerismo. "Ricardo Fort amaba a Cristina Kirchner", reveló.

"Ya la voté a Cristina, por supuesto. Ya lo dije una vez. Y considero que al Gobierno hay que apoyarlo siempre", había dicho en su momento el recordado artista dejando entrever que su idología era más afín al peronismo que a cualquiera otra fuerza política.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas