urgente24
OCIO Virginia Gallardo > críticas > diputada nacional

PUSO UN LÍMITE

Virginia Gallardo le hizo frente a las críticas tras ganar las elecciones: "Me resbalan"

Luego de consagrarse en las urnas correntinas, Virginia Gallardo apuntó contra quienes la cuestionaron por incursionar en política repentinamente.

31 de octubre de 2025 - 12:55
Virginia Gallardo le hizo frente a las críticas luego de ganar las elecciones: Me resbalan.

Virginia Gallardo le hizo frente a las críticas luego de ganar las elecciones: "Me resbalan".

Foto: Captura de video YouTube 31/10/2025

El hecho de que se convierta en funcionaria pública sin siquiera haber tenido otro cargo previamente rápidamente generó una ola de críticas hacia su persona apuntando que no posee la preparación suficiente para ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

Seguir leyendo

Embed - "LAS CRÍTICAS ME RESBALAN": Virginia Gallardo habló de su nuevo rol cómo diputada electa


Al respecto de los cuestionamientos que padece por una gran parte de la sociedad, aclaró con firmeza: "A mí las críticas me resbalan, claramente me importan nada. Gracias a Dios, entran y salen. Si no no podría estar hace tantos años ni en los medios ni muchos menos hoy en este rol de política".

"A mí me importa más que la persona, el mensaje que damos cuando criticamos a alguien. En este caso a mí, pero eso sería lo de menos", agregó posteriormente dejando en claro que no es sencillo ganarse un lugar en los medios de comunicación. "El mensaje es que no es fácil", aseguró.

Jorge Rial dejó fuera de juego a Virginia Gallardo

Es preciso recordar que de cara a las elecciones nacionales legislativas Virginia Gallardo generó una ola de críticas al compartir una imagen con Ricardo Fort en las redes sociales en plena campaña electoral con el afán de reclutar más votantes de cara a las elecciones legislativas nacionales.

"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", había escrito la modelo junto a una imagen con su expareja.

El conductor Jorge Rial no se lo dejó pasar y aprovechó su programa Revueltos en el canal de streaming Carnaval para exponer un audio del empresario en el que reconocía que había votado por el kirchnerismo. "Ricardo Fort amaba a Cristina Kirchner", reveló.

"Ya la voté a Cristina, por supuesto. Ya lo dije una vez. Y considero que al Gobierno hay que apoyarlo siempre", había dicho en su momento el recordado artista dejando entrever que su idología era más afín al peronismo que a cualquiera otra fuerza política.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES