Si bien el Gobierno fue el gran ganador de las elecciones legislativas nacionales, hubo algunos candidatos que sobresalieron por sobre el resto y un claro ejemplo fue el de Virginia Gallardo quien resultó diputada nacional electa por la provincia de Corrientes tras obtener el 32.67% de los votos.
PUSO UN LÍMITE
Virginia Gallardo le hizo frente a las críticas tras ganar las elecciones: "Me resbalan"
Luego de consagrarse en las urnas correntinas, Virginia Gallardo apuntó contra quienes la cuestionaron por incursionar en política repentinamente.
El hecho de que se convierta en funcionaria pública sin siquiera haber tenido otro cargo previamente rápidamente generó una ola de críticas hacia su persona apuntando que no posee la preparación suficiente para ocupar una banca en la Cámara de Diputados.
Al respecto de los cuestionamientos que padece por una gran parte de la sociedad, aclaró con firmeza: "A mí las críticas me resbalan, claramente me importan nada. Gracias a Dios, entran y salen. Si no no podría estar hace tantos años ni en los medios ni muchos menos hoy en este rol de política".
"A mí me importa más que la persona, el mensaje que damos cuando criticamos a alguien. En este caso a mí, pero eso sería lo de menos", agregó posteriormente dejando en claro que no es sencillo ganarse un lugar en los medios de comunicación. "El mensaje es que no es fácil", aseguró.
Jorge Rial dejó fuera de juego a Virginia Gallardo
Es preciso recordar que de cara a las elecciones nacionales legislativas Virginia Gallardo generó una ola de críticas al compartir una imagen con Ricardo Fort en las redes sociales en plena campaña electoral con el afán de reclutar más votantes de cara a las elecciones legislativas nacionales.
"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", había escrito la modelo junto a una imagen con su expareja.
El conductor Jorge Rial no se lo dejó pasar y aprovechó su programa Revueltos en el canal de streaming Carnaval para exponer un audio del empresario en el que reconocía que había votado por el kirchnerismo. "Ricardo Fort amaba a Cristina Kirchner", reveló.
"Ya la voté a Cristina, por supuesto. Ya lo dije una vez. Y considero que al Gobierno hay que apoyarlo siempre", había dicho en su momento el recordado artista dejando entrever que su idología era más afín al peronismo que a cualquiera otra fuerza política.
