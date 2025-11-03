SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, volvió a enviarle un mensaje de apoyo a Javier Milei al valorar los recientes movimientos en el gabinete del Presidente en relación a Diego Santilli y Manuel Adorni, y destacó el "cambio de actitud" del Gobierno Nacional tras las elecciones legislativas.
DÉBIL
Maximiliano Pullaro ve "con muchas expectativas" los cambios de Javier Milei
Maximiliano Pullaro volvió a enviarle un mensaje de apoyo a Javier Milei al valorar los recientes movimientos en el gabinete.
"Nosotros vemos importantes los cambios que se llevan adelante, los vemos con mucha expectativa", aseguró el mandatario provincial.
Maximiliano Pullaro y un cambio de actitud
Pullaro destacó la convocatoria del Ejecutivo nacional a 20 jurisdicciones para debatir una agenda común que, según explicó, incluye temas "importantes para el país y también beneficiosos para la provincia de Santa Fe". Entre ellos mencionó la necesidad de impulsar una reforma laboral que contemple las necesidades del sector productivo santafesino.
Por su parte, el radical también se refirió a la propuesta de una reforma tributaria, con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre los distintos niveles del Estado. "La Nación, las provincias y los municipios tienen que tener una baja de impuestos. Para eso debe haber crecimiento económico. Cuando eso ocurra, se podrán sostener los servicios y las obras que necesita cada jurisdicción", remarcó en diálogo con la prensa.
En ese sentido, sostuvo que "algunos impuestos sumamente regresivos, como el impuesto al cheque o las retenciones, se tienen que terminar". Además, adelantó que el gobierno santafesino "evaluará los diferentes tributos provinciales" para acompañar una política tributaria más equilibrada.
Pullaro insistió en la importancia de trabajar en unidad para reactivar la economía argentina y destacó la predisposición al diálogo mostrada por el gobierno central.
Sobre dicho marco, se refirió al deterioro de la infraestructura vial y reveló que los mandatarios provinciales plantearon el tema en la última reunión con funcionarios nacionales.
"El estado de las rutas no es bueno. Nos plantearon un plan con licitaciones sobre unos 7.000 kilómetros, que serían los tramos más rentables. Esperamos que luego se avance también sobre el resto de las jurisdicciones, porque la reparación de las rutas es una prioridad para todo el país", concluyó.
Deuda de Nación con Santa Fe
Por otra parte, Pullaro fue consultado acerca de la deuda que Nación mantiene con la Provincia y manifestó: "nos deben muchos recursos" aunque reconoció que "no es que nos debe el gobierno de Javier Milei, sino nos deben desde los gobiernos anteriores, por eso hay una demanda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2023 para que el Gobierno Nacional efectivice la deuda que tiene con Santa Fe".
Ante esto, el mandatario señaló que "la realidad de Santa Fe es distinta a la de otras provincias" bajo argumento de que "en otras provincias hay deudas compartidas, ya que las provincias les debe algo y el Estado Nacional les debe algo".
"En nuestro caso, Nación nos debe el stock de la deuda de la Caja de Jubilaciones, que lo estimamos en más de un billón y medio de pesos o dos billones” y lo comparó con “lo mismo que vamos a invertir en obra pública dentro del presupuesto 2026".
Sumado a ello, Nación le debe a Santa Fe "el flujo de la Caja de Jubilaciones, que son recursos que Nación nos tendría que dar mes a mes en función de los impuestos que se cedieron en diferentes pactos fiscales", enumeró Pullaro y reconoció que esa situación "le hace un daño muy importante a la provincia porque son más de 10 mil millones de pesos" sumado al "saldo del pacto fiscal ya que cuando Santa Fe bajó ingresos brutos en el año 2017, había un saldo del pacto fiscal que lo tenía que terminar saldando el gobierno nacional".
"Entendemos que el equilibrio fiscal es fundamental y lo acompañamos, pero siempre reclamamos con mucha prudencia y fortaleza los recursos que son de la provincia", concluyó el gobernador de Santa Fe.
Más contenidos en Urgente24
WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"
La miniserie de 5 capítulos perfecta para ver este fin de semana
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso
¿Quién será el suicida para Defensa (si no le envían dinero para FADEA e IOSFA?)