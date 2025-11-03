Maximiliano Pullaro ve "con muchas expectativas" los cambios de Javier Milei

Pullaro insistió en la importancia de trabajar en unidad para reactivar la economía argentina y destacó la predisposición al diálogo mostrada por el gobierno central.

"Valoramos este cambio de actitud, porque es necesario que todos los niveles del Estado estemos alineados para sacar a la República Argentina adelante". "Valoramos este cambio de actitud, porque es necesario que todos los niveles del Estado estemos alineados para sacar a la República Argentina adelante".

Sobre dicho marco, se refirió al deterioro de la infraestructura vial y reveló que los mandatarios provinciales plantearon el tema en la última reunión con funcionarios nacionales.

"El estado de las rutas no es bueno. Nos plantearon un plan con licitaciones sobre unos 7.000 kilómetros, que serían los tramos más rentables. Esperamos que luego se avance también sobre el resto de las jurisdicciones, porque la reparación de las rutas es una prioridad para todo el país", concluyó.

image Luego del triunfo electoral, Javier Milei realizó una reunión en Casa Rosada con la mayoría de gobernadores: Maximiliano Pullaro estuvo presente.

Deuda de Nación con Santa Fe

Por otra parte, Pullaro fue consultado acerca de la deuda que Nación mantiene con la Provincia y manifestó: "nos deben muchos recursos" aunque reconoció que "no es que nos debe el gobierno de Javier Milei, sino nos deben desde los gobiernos anteriores, por eso hay una demanda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2023 para que el Gobierno Nacional efectivice la deuda que tiene con Santa Fe".

Ante esto, el mandatario señaló que "la realidad de Santa Fe es distinta a la de otras provincias" bajo argumento de que "en otras provincias hay deudas compartidas, ya que las provincias les debe algo y el Estado Nacional les debe algo".

"En nuestro caso, Nación nos debe el stock de la deuda de la Caja de Jubilaciones, que lo estimamos en más de un billón y medio de pesos o dos billones” y lo comparó con “lo mismo que vamos a invertir en obra pública dentro del presupuesto 2026".

image Maximiliano Pullaro marcó diferencias entre el gobierno de Javier Milei y los anteriores.

Sumado a ello, Nación le debe a Santa Fe "el flujo de la Caja de Jubilaciones, que son recursos que Nación nos tendría que dar mes a mes en función de los impuestos que se cedieron en diferentes pactos fiscales", enumeró Pullaro y reconoció que esa situación "le hace un daño muy importante a la provincia porque son más de 10 mil millones de pesos" sumado al "saldo del pacto fiscal ya que cuando Santa Fe bajó ingresos brutos en el año 2017, había un saldo del pacto fiscal que lo tenía que terminar saldando el gobierno nacional".

"Entendemos que el equilibrio fiscal es fundamental y lo acompañamos, pero siempre reclamamos con mucha prudencia y fortaleza los recursos que son de la provincia", concluyó el gobernador de Santa Fe.

