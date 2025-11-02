Nashville SC forzó 3er. partido con Inter Miami: Messi no fue suficiente

Y en Nashville, a los 9' ya iba perdiendo. Sam Surridge, máximo goleador N°2 de la liga, detrás de Messi, provocó en penal y lo transformó en gol.

Más tarde, cerca del descanso, Josh Bauer se anticipó a Rodrigo De Paul e Ian Fray en un córner y marcó el 2 a 0.

Los fantasmas

Hasta este sábado, el club de Tennessee no había podido vencer al Inter Miami desde mayo de 2023.

Y el recuerdo más doloroso sigue siendo la final de Leagues Cup 2023, cuando Inter Miami le ganó por penales.

Aquel día, Nashville jugó de igual a igual, pero terminó mirando cómo el rival levantaba el trofeo.

El maleficio acaba de romperse y podrá encarar diferente el 3er. partido, aún cuando se juegue en terreno de su rival.

El VAR

Inter Miami, en varias ocasiones a lo largo de un partido relativamente parejo, reclamó fallos arbitrales.

En el primer gol del Nashville, Surridge parecía estar en fuera de juego. Sin embargo, no había bandera de fuera de juego en el campo, y la falta de tecnología dificultó la labor del videoarbitraje (VAR). La MLS no utiliza la tecnología precisa que emplean la Premier League inglesa y otras ligas europeas.

El VAR debe determinar con certeza, basándose en los ángulos de cámara disponibles, si la decisión arbitral fue manifiestamente incorrecta. Y en este caso, no existían ángulos que mostraran a Surridge y al último defensor, Maxi Falcon, quien llegó un poco tarde a la jugada.

Media hora después, pudo ser penal para Inter Miami. Messi habilitó a Jordi Alba por la izquierda. Alba envió un centro raso que rozó el área chica, a los pies de Tadeo Allende pero mientras él corría hacia el área, el veterano Bauer le aplicó un ligero tirón en un brazo e insistió con un agarrón de camiseta cuando Allende se preparaba para definir. Todo bastante sutil, nada escandaloso. El árbitro Allen Chapman no marcó la falta.

El partido

Nashville, tras ceder el control en el 1er. partido, esta vez presionó a Inter Miami, trabó el partido, rodeó a Messi y pudo haber logrado un 3 a 0 antes del gol de Messi.

Inter Miami, en el minuto 66, pudo haber descontado: el guardavalla del Nashville, Joe Willis, le impidió el gol a Luis Suárez a corta distancia.

Poco después, Surridge fue derribado por Telasco Segovia, del Inter Miami, dentro del área. Pero nuevamente el árbitro Chapmany el VAR no vieron la falta.

Tampoco amonestaron a Suárez por una patada a Andy Najar, del Nashville.

El futuro

Para el 3er. partido, Inter Miami debería recuperar solidez defensiva, evitar los espacios entre líneas y conectar más limpio con Messi. Decisivo: mantener la concentración emocional.

En cuanto a Nashville SC, repetir la intensidad y presión alta, cerrar líneas y no conceder metros a Messi ni a los creativos de Miami, una transición rápida hacia Mukhtar y Surridge y mantenerse siempre enfocado.

