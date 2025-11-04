A qué hora y dónde se juega el Superclásico del fútbol argentino

River necesita ganar los dos partidos que le quedan (ante Boca y ante Vélez) y esperar que el Xeneize no gane su último encuentro ante Tigre. Además, tendrá que cosechar más puntos que Argentinos y Riestra, para mantener su tercer puesto.

Para mayores precisiones, se recomienda leer 'Qué necesita Bover para clasificar a la Copa Libertadores 2026'.

image Dos que llegan al Superclásico con malos rendimientos: Lautaro Blanco y Miguel Borja.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico del fútbol argentino se disputará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de nuestro país.

En las próximas horas se conocerá el árbitro designado para impartir justicia, que no saldrá de Yael Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez -siendo este último quien corre con mayor ventaja-.

image

Dónde se juega el Superclásico entre Boca y River

El partido será disputado en el Estadio Alberto José Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

En las dos últimas oportunidades que se enfrentaron en ese escenario, ganó el Millonario. En 2023, por 2-0 (lo dirigía Martín Demichelis), y en 2024, por 1-0, con Marcelo Gallardo al frente del primer equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1985476307967209548&partner=&hide_thread=false "¿DESPUÉS DE HABER ESTADO EN MADRID TE CREÉS QUE LE PODEMOS TENER MIEDO A BOCA? LE HEMOS DEMOSTRADO QUE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS QUE JUGAMOS LE GANAMOS"



Rodolfo D'onofrio palpitó el Superclásico y fue contundente. pic.twitter.com/eHBnHOo70J — TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2025

Cómo es el historial entre Boca y River

Boca y River se enfrentaron 264 veces desde 1913 a la fecha, con 92 triunfos xeneizes, 88 victorias millonarias y 84 empates.

Por dónde ver el Superclásico entre Boca y River

El encuentro podrá ser sintonizado a través de las señales de Pack Fútbol, ESPN Premium y TNT Sports.