Un Superclásico muy súper. Boca y River se verán las caras el próximo fin de semana, en el marco de la 15º jornada del Clausura. El Xeneize asegurará su participación en la próxima Copa Libertadores con una victoria, mientras que el Millonario deberá hacer lo propio y esperar una serie de resultados en la última fecha para lograr su cometido...
CAPÍTULO 265
A qué hora y dónde se juega el Superclásico del fútbol argentino
Boca y River se enfrentarán en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino con la misión de ingresar a la Libertadores. Viví la previa en Golazo24.
La victoria agónica del club de la Ribera en UNO lo dejó al borde de clasificar a la siguiente Libertadores, contienda a la que no acudió en 2024 y 2025. En ese sentido, está obligado a hacer un buen papel en la recta final del Torneo Clausura para meterse directamente mediante la tabla anual; o, en todo caso, consagrarse campeón.
Actualmente está segundo en la Tabla Anual, con 56 puntos, cuatro más que River, que tiene 52. De lograr un empate en el Superclásico el próximo fin de semana, se asegurará que el Millonario no lo alcance en la Clasificación General y, por ende, tendría pie y medio dentro del mayor trofeo del continente. Sin embargo, deberá esperar, con ese escenario, lo que suceda con Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51).
Si le gana a River, es más que obvio... sacará boleto a la siguiente Libertadores. Si pierde ante el conjunto de Marcelo Gallardo, deberá ganarle a Tigre en la última fecha para no comprometer su clasificación.
Los de Núñez, tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata, volvieron a poner en riesgo su presencia en el galardón que conquistó en cuatro oportunidades.
River necesita ganar los dos partidos que le quedan (ante Boca y ante Vélez) y esperar que el Xeneize no gane su último encuentro ante Tigre. Además, tendrá que cosechar más puntos que Argentinos y Riestra, para mantener su tercer puesto.
Para mayores precisiones, se recomienda leer 'Qué necesita Bover para clasificar a la Copa Libertadores 2026'.
Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River
El Superclásico del fútbol argentino se disputará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de nuestro país.
En las próximas horas se conocerá el árbitro designado para impartir justicia, que no saldrá de Yael Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez -siendo este último quien corre con mayor ventaja-.
Dónde se juega el Superclásico entre Boca y River
El partido será disputado en el Estadio Alberto José Armando, popularmente conocido como La Bombonera.
En las dos últimas oportunidades que se enfrentaron en ese escenario, ganó el Millonario. En 2023, por 2-0 (lo dirigía Martín Demichelis), y en 2024, por 1-0, con Marcelo Gallardo al frente del primer equipo.
Cómo es el historial entre Boca y River
Boca y River se enfrentaron 264 veces desde 1913 a la fecha, con 92 triunfos xeneizes, 88 victorias millonarias y 84 empates.
Por dónde ver el Superclásico entre Boca y River
El encuentro podrá ser sintonizado a través de las señales de Pack Fútbol, ESPN Premium y TNT Sports.