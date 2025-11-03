Hinchas de River estallados y Miguel Borja se refugió en la Biblia tras el penal atajado

Y cerró: “Queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo”.

La charla privada entre Miguel Borja y Marcelo Gallardo

El texto, acompañado de una imagen suya durante el partido, buscó transmitir calma y esperanza en medio del revuelo que generó su penal fallado. Borja, que había ingresado en el segundo tiempo, recibió críticas de parte de los hinchas que cuestionan su rendimiento en los momentos decisivos. Sin embargo, también hubo muestras de respaldo de seguidores que valoraron su autocrítica y su actitud de no esconderse.

Desde el entorno de River trascendió que Marcelo Gallardo mantuvo una charla privada con el jugador después del encuentro. El entrenador lo habría apoyado emocionalmente y pedido concentración total para el Superclásico ante Boca, que se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera.

Silbidos e insultos para los jugadores de River en el Monumental: “Que se vayan todos...”

River perdió en la noche de este último domingo 02/11 y sumó una nueva frustración justo en la previa al próximo Superclásico, lo que expuso que la paciencia de los hinchas se terminó, ya que se escucharon silbidos y canciones con fuerte repudio hacia el equipo.

El único que pareció salvarse del reproche fue el entrenador Marcelo Gallardo, mientras que varios futbolistas fueron silbados, mientras que sonaron varias canciones conocidas pero poco escuchadas en Núñez, que pusieron de manifiesto el total enojo de los “millonarios”.

“Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, “Movete, River, Movete” y “Pongan más huevo, pongan más corazón”, fueron varios de los temas que se escucharon a lo largo del encuentro, en especial en el segundo tiempo.

Ya con el resultado abajo en el marcador, los hinchas de River comenzaron a cantar “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Una vez finalizado el encuentro, hubo una nueva silbatina general por parte de los hinchas para con los jugadores.

River cayó ante Gimnasia y perdió una chance clave en el Monumental

River Plate cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el enfrentamiento por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras esta dura derrota en el estadio Monumental, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo se quedó con el sexto lugar del Grupo B. Mientras que el “Lobo” concretó el noveno lugar de la grilla.

El único gol del compromiso por el campeonato llegó de la mano del centro delantero Luis Marcelo Torres.

En los instantes finales, en el medio de la desesperación, el conjunto liderado por Marcelo Gallardo generó diversas jugadas claras de gol, las cuales finalizaron con definiciones imprecisas.

En el último minuto del encuentro, con la revisión del árbitro Nazareno Arasa, el Millonario tuvo una oportunidad de lujo desde los doce pasos para cerrar el partido con un empate. El centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja tomo la responsabilidad de sellar la igualdad, pero no pudo realizar un disparo con confianza y el arquero Nelson Insfrán despejó el peligro.

De esta forma, con un penal atajado en el último minuto, Gimnasia ganó después de 20 años de espera en el Monumental y alivió su situación con el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

