Atención Lanús: Ojo con caer en las trampas de Atlético Mineiro

Atlético Mineiro venció a Independiente del Valle y se clasificó a la final de la Sudamericana

Atlético Mineiro venció en la noche de este último martes 28/10 como local por 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, en un encuentro llevado a cabo en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.

Los goles para los dirigidos por Jorge Sampaoli los convirtieron Guilherme Arana, a los 36’ del primer tiempo, y Bernard, a los 44’ del mismo periodo, mientras que Hulk hizo lo propio a los 28’ del complemento.

ATENCIONLANUSOJOCONCAERENLASTRAMPASDEATLETICOMINEIROFOTO3

En tanto, Claudio Spinelli había logrado descontar para el cuadro visitante a los 18’ del segundo periodo.

Con este resultado de 4-2 global, tras la igualdad 1-1 en la ida en Guayaquil, el conjunto albinegro jugará el duelo decisivo por el título el sábado (22/11) en Asunción, Paraguay, donde deberá enfrentar a Lanús.

Embed - ATLÉTICO MINEIRO vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE | HIGHLIGHTS | CONMEBOL SUDAMERICANA 2025

Lanús derrotó a la Universidad de Chile por 1 a 0 y es finalista

Lanús le ganó a la Universidad de Chile por 1 a 0 al término del partido que disputaron en la noche de este último jueves 30/10, en el estadio Néstor Díaz Pérez, y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, luego de haber empatado por 2 a 2 en el partido de ida.

El único tanto de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, a los 16’ del complemento, luego de una mano del atacante Eduardo Salvio que no fue cobrada.

Así, el “Granate” clasificó a la final del certamen sudamericano por tercera vez en su historia, habiendo sido campeón en la edición de 2013 y subcampeón en 2020.

Cuándo y dónde se juega Lanús vs Atlético Mineiro

La final única de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el próximo sábado (22/11) desde las 16. En un primer momento iba a jugarse en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), pero debido a inconvenientes logísticos, la Conmebol decidió trasladarlo al Estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Embed - LANÚS vs. UNIVERSIDAD DE CHILE | HIGHLIGHTS | CONMEBOL SUDAMERICANA 2025

Más notas de Golazo24

Alarma en River: un titular se lesionó y se perdería el Superclásico contra Boca

Impacto en Boca por lo que dijo Diego Monroig sobre Leandro Paredes

Chiqui Tapia (AFA) se mete de lleno en la política de San Lorenzo

Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese sobre Gonzalo Montiel

Las 10 frases más divertidas y creativas de Diego Maradona en el día de su cumpleaños

Le dicen adiós a Racing: Jugadores que se van y la 'limpieza' de Gustavo Costas