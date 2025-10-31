Lanús vivió un clima de festejo y mucha emoción en la noche de este último jueves 30/10 en el estadio de “La Fortaleza” Néstor Díaz Pérez tras lograr el pase a la final de la Copa Sudamericana 2025 tras ganarle en el partido de vuelta de la semifinal a Universidad de Chile 1-0.
Atención Lanús: Ojo con caer en las trampas de Atlético Mineiro
Lanús festejó en La Fortaleza el pase a la final de la Copa Sudamericana tras ganarle a Universidad de Chile pero debe cuidarse de Atlético Mineiro.
Más allá de esta alegría y algarabía en el Sur bonaerense, el “Granate” no la tendrá para nada fácil en el encuentro decisivo y deberá cuidarse de las trampas de Atlético Mineiro que apuesta a un sistema de juego netamente ofensivo.
Las trampas que Atlético Mineiro le puede tender a Lanús
El Galo suele utilizar el sistema ofensivo 3-4-3 que se caracteriza por la movilidad constante de sus jugadores y el uso de sus carrileros. Además, el Mineiro tiene una estrategia de posesión de la pelota que busca la progresión rápida hacía el área adversaria a través de sus pases verticales y diagonales.
En la defensa, Atlético Mineiro tiene otra faceta en su juego que es la recuperación rápida del esférico mediante una presión alta y agresiva.
Por otro lado, el Galo tiene la costumbre de atraer a los rivales para luego hacer transiciones rápidas, buscando el pase largo o el juego por dentro. El movimiento de sus jugadores, especialmente los extremos y los volantes, es constante para desarticular las referencias rivales y crear espacios, lo que hace que los laterales tengan más libertad para incorporarse al ataque.
Atlético Mineiro venció a Independiente del Valle y se clasificó a la final de la Sudamericana
Atlético Mineiro venció en la noche de este último martes 28/10 como local por 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, en un encuentro llevado a cabo en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil.
Los goles para los dirigidos por Jorge Sampaoli los convirtieron Guilherme Arana, a los 36’ del primer tiempo, y Bernard, a los 44’ del mismo periodo, mientras que Hulk hizo lo propio a los 28’ del complemento.
En tanto, Claudio Spinelli había logrado descontar para el cuadro visitante a los 18’ del segundo periodo.
Con este resultado de 4-2 global, tras la igualdad 1-1 en la ida en Guayaquil, el conjunto albinegro jugará el duelo decisivo por el título el sábado (22/11) en Asunción, Paraguay, donde deberá enfrentar a Lanús.
Lanús derrotó a la Universidad de Chile por 1 a 0 y es finalista
Lanús le ganó a la Universidad de Chile por 1 a 0 al término del partido que disputaron en la noche de este último jueves 30/10, en el estadio Néstor Díaz Pérez, y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, luego de haber empatado por 2 a 2 en el partido de ida.
El único tanto de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, a los 16’ del complemento, luego de una mano del atacante Eduardo Salvio que no fue cobrada.
Así, el “Granate” clasificó a la final del certamen sudamericano por tercera vez en su historia, habiendo sido campeón en la edición de 2013 y subcampeón en 2020.
Cuándo y dónde se juega Lanús vs Atlético Mineiro
La final única de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el próximo sábado (22/11) desde las 16. En un primer momento iba a jugarse en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), pero debido a inconvenientes logísticos, la Conmebol decidió trasladarlo al Estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
