La hegemonía brasileña sigue vigente. Este jueves (30/10) se dio lo imposible en el Allianz Parque: Palmeiras remontó un 0-3 ante Liga de Quito y clasificó a la final de la Copa Libertadores de América, instancia en la que rivalizará con Flamengo, reeditando la definición de 2021. Lanús es el único argentino (o mejor dicho, no brasileño) en pie.
ABRUMANTE HEGEMONÍA
Lanús jugará la Copa de Brasil: el Brasileirão metió 3/4 finalistas
El país vecino tiene a Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana (enfrentará a Lanús) y habrá otro Palmeiras-Flamengo en la definición de la Libertadores.
Con lágrimas en los ojos y el corazón en la mano, el Granate venció por la mínima a Universidad de Chile (1-0) y lo eliminó en semis de Copa Sudamericana. El único gol del partido fue convertido por Rodrigo Castillo, en un duelo salpicado por la polémica por una tarjeta roja no mostrada a Agustín Cardozo, un golazo anulado a Marcelino Moreno y un tanto anulado pero al cuadro chileno, en los pies de Felipe Salomoni.
El conjunto de Mauricio Pellegrino buscará quedarse con 'La Gran Conquista', aquella que obtuvo en 2013, cuando lo dirigía Guillermo Barros Schelotto, ante Ponte Preta. En aquela jornada, Lanús triunfó por 2 a 0 y se quedó con la medalla dorada.
En la edición 2020 -aplazada y disputada en enero de 2021 por la pandemia-, el Grana fue subcampeón tras haber sido vapuleado por Defensa y Justicia, por un total de 0-3.
Ahora, el club del Sur del Gran Buenos Aires deberá medirse con el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la final. ¿Podrá dar el golpe o la copa se irá para Brasil...?
Flamengo-Palmeiras, otra vez sopa en la final de la Libertadores
Ambos equipos reeditarán la final de la Copa Libertadores 2021, que finalizó en triunfo para los de Abel Ferreira por 2-1 en tiempo suplementario. Aquella conquista fue la tercera (y hasta ahora la última) en la historia del Palmeiras, que buscará su cuarto título ante los de Filipe Luís. El Fla también irá por su cuarta vuelta olímpica y la tercera desde 2019.
El ganador de esta definición alcanzará a River y a Estudiantes de La Plata, que acumulan cuatro medallas doradas continentales.
Desde la implementación del formato de final única (2019), la Copa Libertadores de América tuvo definiciones eclipsadas por los equipos brasileños:
- El 23 de noviembre de 2019, Flamengo venció 2-1 a River en el Estadio Monumental de Lima.
- El 30 de enero de 2021, Palmeiras se impuso 1-0 a Santos en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
- El 27 de noviembre de 2021, Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en el Estadio Centenario de Montevideo.
- El 29 de octubre de 2022, Flamengo superó 1-0 a Atlético Paranaense en el Estadio Monumental de Guayaquil.
- El 4 de noviembre de 2023, Fluminense ganó 2-1 a Boca en el Maracaná de Río de Janeiro.
- Finalmente, el 30 de noviembre de 2024, Botafogo se consagró campeón tras vencer 3-1 a Atlético Mineiro en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
- El próximo 29 de noviembre de 2025, Flamengo y Palmeiras definirán al nuevo campeón.
Seguí leyendo...
Las 10 frases más divertidas y creativas de Diego Maradona en el día de su cumpleaños
Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese sobre Gonzalo Montiel
Chiqui Tapia (AFA) se mete de lleno en la política de San Lorenzo