Momento de definiciones en el Torneo Clausura: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Playoffs y descensos

Zona de definiciones en el Torneo Clausura: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Playoffs y descensos. River y Boca se juegan todo

31 de octubre de 2025 - 09:02

EN VIVO

Boca y River (con Argentinos Juniors y Deportivo Riestra) quieren la clasifación directa a la Libertadores del 2026 y los que no son el Bicho, de alguna manera esperan que los de Paternal se queden con un triunfo en la final de Copa Argentina así se baja uno de la pelea.

Los que pelean por entrar a Copa Sudamericana (que son varios), también esperan que los dirigidos por Nicolás Diez obtengan la competencia nacional para que liberen cupo y estar más tranquilos.

Apasionante fecha en la definición de los descensos también. El Clásico de Cuyo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan será interesantísimo en ese aspecto ya que uno podría condenar al otro a quedar en zona roja. Talleres de Carlos Tévez juega una final ante Vélez.

En cuanto al Torneo Clausura propiamente dicha, la zona A es una carnicería en donde hay 11 equipos en 4 puntos de diferencias. La zona B tiene un poco más claras las primeras posiciones pero habrá batalla por quedarse con los últimos lugares en los playoffs.

Live Blog Post

Fecha 14 del Torneo Clausura

Viernes 31 de octubre

  • 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: José Carreras
  • 21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Germán Delfino
  • 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nicolás Ramirez VAR: Hector Paletta

Sábado 1° de noviembre

  • 14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Álvaro Carranza
  • 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Diego Ceballos
  • 17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Sebastian Zunino. VAR: Bryan Ferreyra
  • 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Sebastian Martinez. VAR: Yamil Possi

Domingo 2 de noviembre

  • 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Ariel Penel
  • 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Pablo Dóvalo
  • 20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Silvio Trucco

Lunes 3 de noviembre

  • 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Maximiliano Macheroni
  • 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Juan Pablo Loustau
  • 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • 21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Adrian Franklin
  • 21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli
Live Blog Post

Así están las posiciones del Torneo Clausura

Grupo A

  • Central Córdoba: 13 PJ, 21 PTS

  • Estudiantes: 13 PJ, 21 PTS

  • Boca Juniors: 13 PJ, 20 PTS

  • Unión: 13 PJ, 20 PTS

  • Defensa: 13 PJ, 19 PTS

  • Argentinos: 13 PJ, 18 PTS

  • Belgrano: 13 PJ, 18 PTS

  • Tigre: 13 PJ, 18 PTS

  • Racing: 13 PJ, 18 PTS

  • Barracas: 13 PJ, 17 PTS

  • Banfield: 13 PJ, 17 PTS

  • Huracán: 13 PJ, 16 PTS

  • Independiente Rivadavia: 13 PJ, 14 PTS

  • Newell’s: 13 PJ, 12 PTS

  • Aldosivi: 13 PJ, 9 PTS

Grupo B

  • Riestra: 13 PJ, 27 PTS

  • Central: 13 PJ, 27 PTS

  • Lanús: 13 PJ, 26 PTS

  • Vélez: 13 PJ, 25 PTS

  • River: 13 PJ, 24 PTS

  • San Lorenzo: 13 PJ, 19 PTS

  • San Martín: 13 PJ, 18 PTS

  • Atlético Tucumán: 13 PJ, 17 PTS

  • Sarmiento: 13 PJ, 16 PTS

  • Instituto: 13 PJ, 15 PTS

  • Talleres: 13 PJ, 14 PTS

  • Gimnasia: 13 PJ, 13 PTS

  • Platense: 13 PJ, 13 PTS

  • Godoy Cruz: 13 PJ, 11 PTS

  • Independiente: 13 PJ, 9 PTS

Así están las posiciones de la tabla anual

  • Central: 29 PJ, 62 PTS

  • Boca Juniors: 29 PJ, 53 PTS

  • River: 29 PJ, 52 PTS

  • Argentinos: 29 PJ, 51 PTS

  • Riestra: 29 PJ, 48 PTS

  • Racing: 29 PJ, 46 PTS

  • Lanús: 29 PJ, 46 PTS

  • San Lorenzo: 29 PJ, 46 PTS

  • Tigre: 29 PJ, 45 PTS

  • Barracas: 29 PJ, 44 PTS

  • Huracán: 29 PJ, 43 PTS

  • Estudiantes: 29 PJ, 42 PTS

  • Central Córdoba: 29 PJ, 39 PTS

  • Independiente Rivadavia: 29 PJ, 39 PTS

  • Vélez: 29 PJ, 39 PTS

  • Independiente: 29 PJ, 38 PTS

  • Defensa: 29 PJ, 38 PTS

  • Belgrano: 29 PJ, 34 PTS

  • Unión: 29 PJ, 34 PTS

  • Platense: 29 PJ, 34 PTS

  • Instituto: 29 PJ, 33 PTS

  • Atlético Tucumán: 29 PJ, 31 PTS

  • Banfield: 29 PJ, 30 PTS

  • Newell’s: 29 PJ, 30 PTS

  • Sarmiento: 29 PJ, 29 PTS

  • Gimnasia: 29 PJ, 29 PTS

  • Talleres: 29 PJ, 27 PTS

  • Godoy Cruz: 29 PJ, 27 PTS

  • San Martín: 29 PJ, 26 PTS

  • Aldosivi: 29 PJ, 24 PTS

Sorpresa en Boca: Tomás Belmonte reemplazaría a Leandro Paredes

De cara al partido del próximo domingo 2 de noviembre, Claudio Úbeda sorprende a todos y pondría a Tomás Belmonte de titular para el parido ante Estudiantes de La Palta por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo que pararía "Sifón", sería:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Impacto en Boca por lo que dijo Diego Monroig sobre Leandro Paredes

Chiqui Tapia se mete de lleno en la política de San Lorenzo

Día clave para San Lorenzo de Almagro. Por la mañana se dará una reunión en AFA entre Chiqui Tapia y los dirigentes del club de Boedo para definir los pasos a seguir del club y por la tarde/noche, se jugará sostener su lugar en zona de clasificación a Copa Sudamericana ante Deportivo Riestra.

El encuentro ante el Malevo es muy relevante por varios momentos pero por sobre todas las cosas, para darle una alegría a la gente del Ciclón.

En cuanto a la reunión de los dirigentes de AFA, el sitio San Lorenzo Primero aseguró: "Todos los escenarios están arriba de la mesa: acefalía, continuidad de Moretti o la búsqueda en conjunto de una CD transitoria".

"Emiliano Rodríguez, Ortigoza, Sergio Costantino, Manuel Agote. Los primeros en llegar a la reunión de San Lorenzo con AFA", informó Leandro Alves a las 9:44 de la mañana.

Moretti ingresó por otra puerta. En la principal se suman Levalle, Goroyesky, García Lago.

Llegó Matías Lammens a la reunión.

Escándalo en Gimnasia de La Plata

En la asamblea ordinaria del Gimnasia y Esgrima La Plata realizada en el Polideportivo Víctor Nethol, los socios expresaron su descontento con la actual comisión directiva: al ingresar al acto unos 1.100 asociados abuchearon y gritaron “que se vayan todos”.

Tras una suspensión provisoria por incidentes —se lanzaron huevos, botellas, sillas— el evento se reanudó.

Finalmente se aprobó únicamente el Balance financiero, mientras que la Memoria y el Presupuesto para el próximo período fueron desaprobados por unanimidad.

Fin de semana decisivo en River: hay elecciones

Mañana sábado 1° de noviembre habrán elecciones en River Plate y se decidirá quién será el reemplazante de Jorge Brito.

Las listas para los sufragios mencionados, son las siguientes:

LISTA 1 - RIVER PRIMERO

La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

LISTA 2 - FILOSOFÍA RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D'Onofrio.

LISTA 3 - FICHA LIMPIA EN RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS

LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS

La fórmula tiene como candidatos a Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.

LISTA 5 - RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

La fórmula tiene como candidatos a Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primero vocal a Daniel Kiper.

Preocupación en River por lo que dicen sobre Gonzalo Montiel

River Plate tendrá un partido importante el próximo domingo 2 de noviembre desde las 20:30 cuando enfrente a Gimnasia de La Plata en el Monumental. Será el primero luego de la eliminación de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza y seguramente el Monumental se exprese.

En este contexto, varios periodistas partidarios del Millonario comenzaron a hablar sobre una situación de Gonzalo Montiel que pareciera ser alarmante.

Juan Cortese, por ejemplo, tuiteó: "Gonzalo Montiel se hizo estudios en su rodilla y hay alarma."

En una misma sintonía, Germán Balcarce aseguró: "A raíz de una molestia en un ligamento de la rodilla izquierda, Gonzalo Montiel se realizó estudios médicos. Aguarda el resultado."

Habrá que ver si Cachete, uno de los referentes de este plantel, podrá estar presente o no en el encuentro ante el Lobo.

Tremendo lo de Palmeiras vs LDU Quito

Palmeiras había perdido la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 0-3 ante LDU Quito y todo hacía parecer que la remontada ante el equipo ecuatoriano iba a ser imposible, o cuanto menos muy díficil en Brasi.

Los dirigidos por Abel Ferreira, sin brillar, se llevaron por delante a su rival durante todo el partido y lograron ganar 4 a 0 con un Allan (pibe de 21 años del club) totalmente inspirado.

Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga en dos ocasiones marcaron para el Verdao, que se enfrentarán en la gran final a Flamengo.

En Fox Sports hicieron un comentario atinado que es que desde el sorteo de abril, la final previsible era Palmeiras vs Flamengo y finalmente, dos de los proyectos más fuertes de la región se verán las caras en una final de Libertadores.

No es casualidad en absoluto, que son lo dos mismos equipos que también están peleando por quedarse con el Brasileirao.

Lanús es el finalista de la Copa Sudamericana

Lanús venció 1-0 a la Universidad de Chile por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. En la Fortaleza, el conjunto argentino se impuso con personalidad ante un rival de mayor jerarquía. Tras el 2-2 en el duelo de ida, el global quedó 3-2 en favor del Granate.

El Granate, único club argentino en carrera en una competencia internacional, alcanzó la final de la Copa Sudamericana. El partido definitorio se jugará el 22 de noviembre ante Atlético Mineiro en Asunción, Paraguay.

Fue un partido caliente en la Fortaleza. Hubo dos goles anulados, uno para cada lado, y el de Lanús dejó dudas por la presunta mano de uno de sus futbolistas en la acción previa.Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final

