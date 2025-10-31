Momento de definiciones en el Torneo Clausura: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Playoffs y descensos

El Torneo Clausura de la Liga Profesional atraviesa sus instancias finales y este viernes 31 de octubre comenzará la fecha 14. Muchos equipos peleando por clasificar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana, no descender o entrar en instancias de Playoffs.
Fecha 14 del Torneo Clausura
Viernes 31 de octubre
- 19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: José Carreras
- 21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Germán Delfino
- 21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nicolás Ramirez VAR: Hector Paletta
Sábado 1° de noviembre
- 14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Álvaro Carranza
- 16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Diego Ceballos
- 17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Sebastian Zunino. VAR: Bryan Ferreyra
- 20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-Árbitro: Sebastian Martinez. VAR: Yamil Possi
Domingo 2 de noviembre
- 16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Ariel Penel
- 18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Pablo Dóvalo
- 20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Silvio Trucco
Lunes 3 de noviembre
- 16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Maximiliano Macheroni
- 16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Juan Pablo Loustau
- 19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Gastón Monsón Brizuela
- 21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Adrian Franklin
- 21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli
