Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese sobre Gonzalo Montiel

Habrá que ver si Cachete, uno de los referentes de este plantel, podrá estar presente o no en el encuentro ante el Lobo.

Finalmente, en la mañana de este viernes 31 de octubre, el mismo Cortese informó: "Diagnóstico final de Gonzalo Montiel: esguince de rodilla izquierda. Si bien podría preservarse para el partido ante Gimnasia, contra Boca no debería tener problemas en jugar."

River vs Gimnasia

El próximo domingo desde las 20.30 horas, River se enfrentará a Gimnasia por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional

El partido por la zona B, tendrá como juez principal a Nazareno Arasa, en el VAR a Silvio Trucco y se podrá ver por ESPN Premium.

Luego de lo que fue la derrota por Copa Argentina, el Millonario necesita recomponerse.

Está quinto en la zona B del Clausura y tercero en la tabla anual. Es decir, hasta el momento, estaría jugando repechaje por ingresar en la competencia continental de 2026.

Fin de semana particular en River

No será un fin de semana más en el Millonario ya que mañana 1 de noviembre habrán elecciones.

Las listas son:

LISTA 1 - RIVER PRIMERO

La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.

LISTA 2 - FILOSOFÍA RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D'Onofrio.

LISTA 3 - FICHA LIMPIA EN RIVER

La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS

LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS

La fórmula tiene como candidatos a Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.

LISTA 5 - RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

La fórmula tiene como candidatos a Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primero vocal a Daniel Kiper.

