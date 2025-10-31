River Plate tendrá un partido importante el próximo domingo 2 de noviembre desde las 20:30 cuando enfrente a Gimnasia de La Plata en el Monumental. Será el primero luego de la eliminación de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza y seguramente el Monumental se exprese.
¿QUÉ PASÓ?
Preocupación en River por lo que dijo Juan Cortese sobre Gonzalo Montiel
Tiembla Marcelo Gallardo: se encendieron las alarmas en River Plate por lo que qué dijo Juan Cortese sobre Gonzalo Montiel
En este contexto, varios periodistas partidarios del Millonario comenzaron a hablar sobre una situación de Gonzalo Montiel que pareciera ser alarmante.
Juan Cortese sobre Gonzalo Montiel
Sobre el final de la jornada del jueves 30 de octubre, el periodista Juan Cortese generó preocupación por Gonzalo Montiel, aunque no fue el único periodista en hablar de Cachete.
Quien cubre River para TyC Sports, tuiteó: "Gonzalo Montiel se hizo estudios en su rodilla y hay alarma."
En una misma sintonía, Germán Balcarce aseguró: "A raíz de una molestia en un ligamento de la rodilla izquierda, Gonzalo Montiel se realizó estudios médicos. Aguarda el resultado."
Habrá que ver si Cachete, uno de los referentes de este plantel, podrá estar presente o no en el encuentro ante el Lobo.
Finalmente, en la mañana de este viernes 31 de octubre, el mismo Cortese informó: "Diagnóstico final de Gonzalo Montiel: esguince de rodilla izquierda. Si bien podría preservarse para el partido ante Gimnasia, contra Boca no debería tener problemas en jugar."
River vs Gimnasia
El próximo domingo desde las 20.30 horas, River se enfrentará a Gimnasia por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional
El partido por la zona B, tendrá como juez principal a Nazareno Arasa, en el VAR a Silvio Trucco y se podrá ver por ESPN Premium.
Luego de lo que fue la derrota por Copa Argentina, el Millonario necesita recomponerse.
Está quinto en la zona B del Clausura y tercero en la tabla anual. Es decir, hasta el momento, estaría jugando repechaje por ingresar en la competencia continental de 2026.
Fin de semana particular en River
No será un fin de semana más en el Millonario ya que mañana 1 de noviembre habrán elecciones.
Las listas son:
LISTA 1 - RIVER PRIMERO
La fórmula tiene como candidatos a Luis Belli (Presidente), Hernán Riso (Vicepresidente 1°), Noelia Florentín (Vicepresidenta 2ª), Sebastián Gasibe (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Antonio Caselli.
LISTA 2 - FILOSOFÍA RIVER
La fórmula tiene como candidatos a Stefano Di Carlo (Presidente), Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y como primera Vocal a Clara D'Onofrio.
LISTA 3 - FICHA LIMPIA EN RIVER
La fórmula tiene como candidatos a Pablo Lunati (Presidente), Santiago Roca (Vicepresidente 1°), Claudio Baumgarten (Vicepresidente 2°), Bianca Lauría (Vicepresidenta 3ª) y como primer vocal a Pablo Lunati.LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS
LISTA 4 - RIVER SOMOS TODOS
La fórmula tiene como candidatos a Carlos Trillo (Presidente), Pedro Tibaudin (Vicepresidente 1°), Alejandra Sabatino (Vicepresidenta 2ª), Daniel Zononi (Vicepresidente 3°) y como primer vocal a Carlos Trillo.
LISTA 5 - RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
La fórmula tiene como candidatos a Daniel Kiper (Presidente), Claudio Piñeiro (Vicepresidente 1°), Lucila Lancioni (Vicepresidenta 2ª), Érika Bedners (Vicepresidenta 3ª) y como primero vocal a Daniel Kiper.
