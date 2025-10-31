Argentina ha tenido un representante de Dios en la Tierra, al Papa, Francisco, al mejor jugador del mundo, Diego Maradona, a una reina en Países bajos, Máxima Zorraiguieta, y próximamente podría tener un primer ministro consorte holandés. Se trata de del argentino Nicolás Keenan, un jugador de hockey de “Los Leones”, quien está en pareja con el político Rob Jetten, de 38 años, cuyo partido de centroizquierda D66 (Demócratas 66) obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del miércoles en Países Bajos.
ESPOSO DE ROB JETTEN
¿Primer caballero argentino en Países Bajos tras la gran Máxima de Holanda?
Nicolás Keeenan, el argentino de "Los Leones", a un paso de convertirse en el "primer caballero" de Países Bajos. Su esposo, Rob Jetten, líder del Partido Demócrata, derrotó por poco margen a la derecha en las urnas.
Según informaron los medios holandeses, con el boca de urna, el partido del demócrata Rob Jetten tomará la delantera en la primera ronda de negociaciones para conformar gobierno: en Países Bajos se elige indirectamente al primer ministro. Por lo que el líder del partido —o coalición— que obtuvo este miércoles la mayoría en la Cámara Baja (o Tweede Kamer) es designado como primer ministro. Dicho de otro modo, en este caso el partido Demócrtatas 66 obtuvo mayoría, aunque por poco margen, lo que podría llevar a Rob Jetten, de 38 años, a ser el nuevo primer ministro de Holanda.
Tras la reina de Países Bajos, un argentino podría ser el primer caballero
En Países Bajos, aunque este viernes aún se están contabilizando los votos de las urnas, los medios de comunicación ya informan que el partido liberal-progresista D66, de Rob Jetten, ganó las elecciones y que superó al Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, de corte antiinmigración y antiislámico.
Sin embargo, lo cierto es que será difícil conformar gobierno para Rob Jetten, en pareja con el jugador de hockey Nicolás Keenan, ya que su partido obtuvo sólo 27 escaños, uno más que el PVV. Además, los votos de los parlamentarios, quienes definirán si Jetten finalmente se corona de gloria, podrían fugarse hacia partidos más pequeños.
A pesar de que por convención parlamentaria el líder del partido ganador asume la dirección del proceso de formación de coalición, será difícil que Jetten logre conformar gobierno, debido a la fragmentación política en el Parlamento.
"D66 logró atraer votantes de todos los sectores, incluyendo simpatizantes de izquierda y de derecha", afirmó Matthijs Rooduijn, experto en populismo de la Universidad de Ámsterdam. "Muchos votantes de Izquierda Verde-Laborista estaban descontentos con su líder, pero respondieron positivamente a Jetten y a la optimista campaña 'Sí se puede' de D66", planteó.
Ante este escenario de fragmentación en el parlamento, Jetten, quien podría convertirse en el primer ministro más joven de Países Bajos gracias a que su partido obtuvo mayoría en las urnas, instó este viernes a “todos los partidos tradicionales a unirse”, al mismo tiempo que dijo que “los votantes han indicado claramente la necesidad de cooperación”.
“Queremos encontrar una mayoría que trabaje con entusiasmo en temas como el mercado inmobiliario, la migración, el clima y la economía”, lanzó.
