¿Primer caballero argentino en Países Bajos tras la gran Máxima de Holanda?

"D66 logró atraer votantes de todos los sectores, incluyendo simpatizantes de izquierda y de derecha", afirmó Matthijs Rooduijn, experto en populismo de la Universidad de Ámsterdam. "Muchos votantes de Izquierda Verde-Laborista estaban descontentos con su líder, pero respondieron positivamente a Jetten y a la optimista campaña 'Sí se puede' de D66", planteó.

Al mismo tiempo, la postura más dura del Distrito 66 sobre inmigración atrajo a votantes de derecha de VVD, NSC e incluso PVV, lo que hizo que su electorado actual fuera más diverso y más crítico y negativo con respecto a la inmigración Al mismo tiempo, la postura más dura del Distrito 66 sobre inmigración atrajo a votantes de derecha de VVD, NSC e incluso PVV, lo que hizo que su electorado actual fuera más diverso y más crítico y negativo con respecto a la inmigración

image El futuro primer ministro de Países Bajos (derecha) y su pareja argentina.

Ante este escenario de fragmentación en el parlamento, Jetten, quien podría convertirse en el primer ministro más joven de Países Bajos gracias a que su partido obtuvo mayoría en las urnas, instó este viernes a “todos los partidos tradicionales a unirse”, al mismo tiempo que dijo que “los votantes han indicado claramente la necesidad de cooperación”.

“Queremos encontrar una mayoría que trabaje con entusiasmo en temas como el mercado inmobiliario, la migración, el clima y la economía”, lanzó.

Más noticias en Urgente24:

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto

Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas