A pocas semanas del recambio legislativo, la Coalición Cívica volvió a reclamar públicamente al Congreso que el Senado reactive el debate sobre la ley de prevención de la ludopatía infantil y de regulación de las apuestas online, un proyecto que lleva casi un año sin avances tras haber sido aprobado por amplia mayoría en Diputados.
TEMA CAJONEADO
Crece la presión en el Congreso para que el Senado trate la ley contra la ludopatía infantil
Diputados presionan para que el Senado saque del cajón el proyecto de ludopatía infantil que tiene media sanción. Piden que el Congreso actúe con rápidez.
Desde el espacio que lidera Elisa Carrió apuntaron directamente a la Cámara Alta, donde el expediente quedó estancado en tres comisiones. “La ludopatía es un atentado contra la vida. No dejen caer la media sanción de la ley. Que la banca siga ganando dependerá de la falta de voluntad política”, escribió el diputado Maximiliano Ferraro en sus redes sociales.
El proyecto que descansa en el Senado
El legislador, que además preside la Coalición Cívica, mencionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a varios senadores de distintos bloques —entre ellos Martín Lousteau, Wado de Pedro, Luis Juez y Lucía Corpacci— para exigir que el tema vuelva a la agenda parlamentaria antes del cierre del período ordinario.
La diputada Marcela Campagnoli, también integrante del bloque, se sumó al reclamo y advirtió que “la presión del lobby de las apuestas no puede ser más fuerte que el pedido de una sociedad que dice basta”. “Frenemos esto. Que sea ley”, reclamó.
Una media sanción que se enfría en el Congreso
El proyecto había sido aprobado en la Cámara Baja con 140 votos afirmativos, 36 en contra y 59 abstenciones. Sin embargo, desde su llegada al Senado el expediente se frenó: fue girado a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Dos de ellas están presididas por senadores del oficialismo, que mantienen reparos frente a la iniciativa.
Lucía Corpacci, a cargo de la comisión de Salud, fue la primera en convocar una reunión con especialistas para analizar el texto, pero el debate se dilató. Recién en octubre se realizaron dos plenarios conjuntos con invitados, en los que surgieron propuestas para modificar algunos artículos y devolver la iniciativa a Diputados. Desde entonces, no hubo nuevas convocatorias.
Un problema en expansión
La demora legislativa se da en medio del crecimiento sostenido del juego online entre menores de edad. Según estimaciones privadas, más del 60% de los adolescentes de entre 14 y 17 años apostó al menos una vez a través de plataformas digitales durante el último año.
El proyecto de ley busca establecer controles más estrictos sobre la publicidad y el acceso a sitios de apuestas, además de crear un sistema nacional de prevención, asistencia y acompañamiento para personas con adicción al juego.
Desde la Coalición Cívica advierten que “cada día de demora en el Senado implica más chicos expuestos a una problemática que el Estado aún no regula”. Y remarcan: “No se trata de prohibir el juego, sino de poner límites claros para proteger a los menores”.
