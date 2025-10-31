Crece la presión en el Congreso para que el Senado trate la ley contra la ludopatía infantil

Lucía Corpacci, a cargo de la comisión de Salud, fue la primera en convocar una reunión con especialistas para analizar el texto, pero el debate se dilató. Recién en octubre se realizaron dos plenarios conjuntos con invitados, en los que surgieron propuestas para modificar algunos artículos y devolver la iniciativa a Diputados. Desde entonces, no hubo nuevas convocatorias.

Un problema en expansión

La demora legislativa se da en medio del crecimiento sostenido del juego online entre menores de edad. Según estimaciones privadas, más del 60% de los adolescentes de entre 14 y 17 años apostó al menos una vez a través de plataformas digitales durante el último año.

El proyecto de ley busca establecer controles más estrictos sobre la publicidad y el acceso a sitios de apuestas, además de crear un sistema nacional de prevención, asistencia y acompañamiento para personas con adicción al juego.

Desde la Coalición Cívica advierten que “cada día de demora en el Senado implica más chicos expuestos a una problemática que el Estado aún no regula”. Y remarcan: “No se trata de prohibir el juego, sino de poner límites claros para proteger a los menores”.

