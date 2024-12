Raro: The Economist no cree en la ludopatía y banca las apuestas deportivas

Por supuesto que muchos cuestionan la nota de The Economist, llegan a especular si se trata de una 'publinota' -rumor que rechaza Urgente24 por el prestigio de The Economist- y se preguntan acerca de la responsabilidad social de los medios de comunicación. Con el argumento de la libertad que utiliza el semanario tradicional para promover una mayor desregulación de la actividad, los negacionistas del cambio climático reclaman mantener las actividades que contaminan.

¿La ansiedad / necesidad fiscal del Estado justifica levantar toda restricción a las apuestas?

¿En el capitalismo todo vale?

¿La adicción por las apuestas es menos preocupante si se trata de la clase media o alta que si se circunscribe a la baja?

¿La necesidad de entretener a las masas justifica el todo vale?

adiccion-apuestas-deportivas-dinero.webp Apuestas deportivas, ¿cuál es el límite? ¿O todo vale en el capitalismo?

El texto

Veamos qué dice The Economist:

"La locura por las apuestas está arrasando en USA. Este año, los estadounidenses van camino de apostar casi us$ 150.000 millones en deportes, después de haber apostado apenas US$ 7.000 millones en 2018. Otros US$ 80.000 millones se están apostando en casinos online; en las pocas semanas en que las apuestas electorales fueron legales antes de la votación presidencial, se apostaron cientos de millones de dólares en el resultado. Incluso los casinos físicos se están extendiendo. Pronto la isla de Manhattan podría tener su propio casino que se alzaría sobre Times Square.

Como explica nuestro Briefing de esta semana, la revolución se ha desatado con

la derogación de las prohibiciones,

el auge de las aplicaciones de apuestas siempre disponibles y

una economía en auge. Está convirtiendo el juego en un negocio gigantesco.

Los estadounidenses pueden apostar hasta US$ 630.000 millones en línea a finales de la década, lo que cuadruplicaría los ingresos de las empresas de juego procedentes de las apuestas deportivas y los casinos virtuales. A principios de este año, la capitalización de mercado de Flutter, una empresa propietaria de plataformas de apuestas en línea como FanDuel, el sitio de apuestas deportivas más grande de USA, superó al mayor gigante de los casinos físicos, Las Vegas Sands. El juego también está cambiando la naturaleza de los deportes, vigorizando a los fanáticos y animando la transmisión. El año pasado, ESPN, la cadena deportiva propiedad de Disney, lanzó su propia aplicación de apuestas.

¿Qué pensar de este aumento? Una opinión es que se trata de una señal preocupante. Mucha gente considera que el juego es un vicio que atrapa a los pobres. Para ellos, arriesgarse es un indicador de empobrecimiento económico, y la flexibilización de las prohibiciones es un error que debe corregirse lo antes posible. De hecho, gran parte del auge actual del juego debería celebrarse como una expansión de la libertad de las personas para vivir su vida como quieran.

En parte, el auge de USA refleja el hecho de que está alcanzando al resto del mundo. Durante décadas, el 'Tío Sam' confinó el juego a los casinos, que a su vez estaban restringidos a Las Vegas, las reservas de tribus indígenas o los barcos fluviales. Las actitudes de USA hacia el sexo, las drogas, el alcohol y el juego están moldeadas por su pasado puritano. En muchos Estados, no se puede vender alcohol antes de que termine la misa el domingo. Hollywood siguió durante mucho tiempo un código de moralidad que prohibía las representaciones de drogas ilegales o desnudez 'licenciosa' y advertía a los cineastas que no hicieran que los criminales parecieran simpáticos.

Sin embargo, las sentencias judiciales de los últimos años han allanado el camino para que los estados legalicen y regulen el juego. Muchos de ellos, sedientos de nuevas fuentes de ingresos, han recurrido al juego como una forma de ganar dinero. En 2018, las apuestas deportivas solo eran legales en Nevada. Ahora están permitidas, con algunas restricciones, en 38 estados. En cambio, las apuestas deportivas son legales desde hace mucho tiempo en Australia, Canadá y gran parte de Europa y Sudamérica. En Gran Bretaña son legales desde la década de 1960.

Otra razón para el auge es la tecnología. La capacidad de apostar usando el teléfono inteligente, y desde el estadio o la comodidad del propio sofá, ha impulsado a las casas de apuestas y los casinos en línea en todas partes. A través de aplicaciones, las casas de apuestas pueden ofrecer a los apostadores innumerables tipos de apuestas, desde apuestas jugada por jugada hasta cuántas faltas cometerá un equipo o cuántas yardas ganará un jugador. Estas se pueden combinar y agrupar en "parlays", que pagan solo si todas las apuestas son buenas. Si bien los ingresos del juego en línea se han disparado un 40% interanual en USA, están creciendo a tasas de 2 dígitos en lugares tan variados como Filipinas y Polonia.

Teniendo en cuenta la reputación sórdida y desagradable que tiene el juego, resulta tentador considerarlo insalubre y peligroso. Y es cierto que, para algunos, el juego es una adicción ruinosa. Sin embargo, mientras que las loterías estatales son jugadas desproporcionadamente por los pobres, las nuevas formas de juego son menos regresivas. Los apostadores deportivos son en su mayoría hombres jóvenes relativamente adinerados. Según una encuesta, el 44% de ellos gana más de US$ 100.000 al año, en comparación con el 28% de los trabajadores a tiempo completo.

(...)

river codere.webp codere en la camiseta de River Plate, ícono de las apuestas deportivas.

La libertad

También es cierto que USA tiene la costumbre de precipitarse en la liberalización antes de haber establecido suficientes barreras. Basta con observar el experimento de despenalización de las drogas en Oregón, que condujo a un preocupante aumento de las muertes por sobredosis, porque el marco y la financiación para el tratamiento de las adicciones aún no se habían establecido. Sin embargo, la lección de otros países no es prohibir por completo el juego, sino regular sus daños. Algunos países imponen restricciones sobre cómo se deben financiar las cuentas (mediante una cuenta bancaria, no mediante una tarjeta de crédito) y sobre cuándo y cómo las empresas de juego pueden hacer publicidad.

La propia industria del juego podría hacer más para disipar los temores sobre sus prácticas. Su método de selección de clientes implica que los buenos jugadores son rápidamente identificados y sus apuestas limitadas a unos pocos dólares o incluso centavos. Ser más abiertos respecto de esa práctica, o incluso depender menos de ella, haría mucho por disipar los temores de que las probabilidades están en contra del jugador.

Sin embargo, intentar cerrar de nuevo el juego probablemente dejaría a USA en peores condiciones. En China, el Partido Comunista lleva mucho tiempo librando una guerra contra todas las formas de juego fuera de Macao y Hong Kong, pero hoy está luchando más que nunca por suprimir la industria. La criminalización del juego privaría a decenas de millones de personas de entretenimiento y llevaría a los apostadores más compulsivos a la clandestinidad, donde serían más vulnerables a los abusos.

El auge de las apuestas es digno de celebrar. Una de las razones es que el juego en casinos se vuelve más popular en una economía fuerte, a diferencia de la participación en loterías estatales, tolerada desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, que tiende a aumentar en las recesiones.

La razón más importante, sin embargo, es que el auge es consecuencia del disfrute de la gente. En las encuestas, el 40% de los estadounidenses afirman que apuestan en deportes, y la proporción sería aún mayor si todos los estados legalizaran esta práctica. La libertad no se mide sólo por la libertad de expresión y política, sino también por la capacidad de gastar el dinero como se desee."

