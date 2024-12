Arbitraje: El insólito lugar que ocuparía el sobrino de Federico Beligoy

image.png

Esto generó polémica en muchos usuarios, más reprobación que otra cosa.

De los árbitros de primera división (aproximadamente 20/25 pitan en la máxima categoría), solo diez integran la nómina de arbitraje internacional y el sobrino del director pasaría a ser uno de ellos

Arbitraje de Sebastián Martínez

Martínez es de Bahía Blanca, tiene 34 años y el hecho de que sea el "sobrino de" hace que esté bajo la lupa con sus arbitrajes. Algunos de sus partidos, también condicionaron la opinión del público del fútbol argentino.

Uno de sus arbitrajes más polémicos en el último tiempo fue cuando dirigió Central Córdoba vs San Lorenzo. Si bien el Cuervo ganó en Santiago del Estero, Rafael Barrios le metió un fuerte planchazo a Iván Leguizamón. Martínez, en el VAR, no llamó siquiera al juez principal Pablo Echavarría. ¿Lo polémico? Al día siguiente dirigió River vs Banfield pero como juez principal.

En septiembre, Martínez fue juez de San Lorenzo vs Banfield en donde le dio un penal polémico al conjunto de Boedo. En aquel ocasión, el periodista Leo Gabes se adelantó a la posibilidad de que el sobrino de Beligoy sea internacional: "Beligoy está desesperado porque su sobrino sea internacional antes de fin de año. Cobra este penal que no existe (en CASLA-Banfield) y el último partido que había pitado en primera fue GELP - AAAJ, donde hizo un desastre"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leogabes/status/1840100905489969652&partner=&hide_thread=false Beligoy está desesperado porque su sobrino sea internacional antes de fin de año. Cobra este penal que no existe y el último partido que había pitado en primera fue GELP - AAAJ, donde hizo un desastre. https://t.co/UmUAnnUiXg — Leo Gabes (@leogabes) September 28, 2024

Martínez, llegó a la Liga Profesional en octubre de 2022 y de los clubes grandes, dirigió 2 veces a River y una vez (siendo juez de campo) a San Lorenzo.

Más contenido en Golazo24

Cuánto dinero se llevará el campeón del Mundial de Clubes 2025

Juanfer Quintero siembra dudas sobre su futuro en Racing: ¿Mensaje para Diego Milito?

Pipa Benedetto y un posteo que los hinchas de Boca no pueden creer

Jorge Brito se le plantó a Chiqui Tapia y le cuestionó la liga de 30 equipos

Mundial de Clubes: el rival con el que Boca quiere tomarse revancha luego de años

Impactante operativo policial en Ecuador para rescatar al futbolista secuestrado