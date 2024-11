Rumores de apuestas en La Liga Profesional: Jugadores implicados

La data real es que hay un grupo de jugadores implicados, uno que "recaudaba" y varios que apostaban

Hubo explosión interna en el plantel y CT, lo que aceleró la salida de Oldrá

Si la Justicia ya está en tema es porque pruebas hay y en breve se destapará

Pablo Gravellone, periodista de TN, también habló sobre el tema: "Que quilombo que hay en Godoy Cruz. Mal. Con razón se fue el Gato Oldra. Se tiro del barco. Que desastre"

Por último, Gabriel Anello, posteó: "Cuando dije que Godoy Cruz fue para atrás con Boca, me llamaron loco Algunos se hicieron millonarios por ese partido y tengo nombres"

Es decir, son varias las fuentes que dicen tener información sobre el tema aunque por supuesto que hay que tener cautela y esperar las investigaciones correspondientes.

Salida de Oldrá de Godoy Cruz y dudas

La salida del Gato Oldrá de Godoy Cruz se dio en términos extraños. El conjunto mendocino, está en mitad de tabla en Liga Profesional y en zona de clasificación a Conmebol Sudamericana en tabla anual.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, los 5 partidos sin victorias y 3 derrotas consecutivas, seguramente empujaron a la salida del entrenador que de igual manera seguirá involucrado en el club como coordinador.

"Si no creo en mis futbolistas, no puedo estar más en el fútbol" y " Con el tema de las apuestas se perdió la esencia del fútbol, este es otro fútbol. No es lo que veías en el barrio, en el potrero" son dos de las declaraciones del Gato que levantan sospecha.

Casos cercanos de apuestas deportivas

A mediados del 2023, ocho jugadores de distintos clubes del Brasileirao fueron encontrados culpables de manipular acciones de juego a cambio de dinero

fueron encontrados culpables de manipular acciones de juego a cambio de dinero Hace días, la justicia de Brasil comenzó a investigar a Bruno Henrique , por un partido disputado el 1 de noviembre de 2023, día en el que Flamengo enfrentó al Santos por el Brasileirao. El presidente Lula se mostró a favor de limitar las apuestas deportivas en Brasil .

, por un partido disputado el 1 de noviembre de 2023, día en el que Flamengo enfrentó al Santos por el Brasileirao. se mostró a favor de Hace menos de un mes, la Justicia de Córdoba ordenó la investigación de un resultado correspondiente al Torneo Federal A por el partido, disputado entre Juventud Unida de San Luis y Atenas de Río Cuarto.

Esta vez, este tema llegaría a la primera división en caso de que se confirmen todos los rumores.

