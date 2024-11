Andrés Merlos nuevamente protagonista en un partido determinante

image.png

El entrenador del Qumero, Kudelka, dijo post partido: "el penal fue penal, bah, no sé si fue penal, cobran 200 penales de esos y otros no. Hay una incertidumbre con eso. No hablé con Merlos, por ahí prefiero ni hablar..."

Seguramente el último comentario haga alusión a la polémica que se generó entre Andrés Fassi y el juez luego de que este último, perjudique a Talleres en el encuentro de Copa Argentina vs Boca.

El penal podría haber derivado en un empate en el primer tiempo, cosa que no pasó. La igualdad llegó recién en el segundo tiempo y por ende, los de Parque Patricios, tuvieron menos tiempo para ponerse por encima en el marcador.

A los 89 y 93 minutos, el Decano convirtió los dos goles finales y arruinó la esperanza del Globo de quedar como único puntero hasta que juegue Vélez.

La Liga Profesional está que arde

Con la derrota (polémica) de Huracán, sonríen Vélez, Racing y River tampoco se la quiere perder.

El Fortín, con 43 puntos, si le ganara a Lanús mañana miércoles 20 de noviembre, sacaría 4 de ventaja con 4 partidos en juego. La Academia, (tras su victoria al Ciclón) por su lado, quedó a tan solo 2 puntos del Globo y el Millonario de Gallardo está a 7 y juega el jueves 21 ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Unión y Talleres tampoco quieren perder pisada. Tienen las mismas unidades que River. El Tatengue visitará a Boca en la Bombonera, mientras que la T, recibe a Sarmiento de Junín.

Cabe aclarar que en la última fecha, se producirán los encuentros: Racing vs River y Vélez vs Huracán. Final top.

