Colapso Vélez: final inesperado y una Liga Profesional en llamas está para cualquiera

Del "no le ganamos a nadie" a ser los más regulares de 2024: la vida de Vélez

En realidad, hay que decirlo, hacía rato que no flaqueaba y esto puede extenderse a la Copa de la Liga del primer semestre del año. Ahí llegó a la final y terminó perdiendo por penales frente a Estudiantes, que se consagró campeón, pero más allá de la derrota Vélez dio un golpe sobre la mesa. Un golpe con bronca para sacarse la pesada mochila que acarreaba tiempo atrás, con resultados positivos que no aparecían y una desazón e incertidumbre que envolvía a todo Liniers. "Estoy muerto hace 3 meses, no le ganamos a nadie", le decía Lucas Pratto a los hinchas en junio de 2023.