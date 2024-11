Scholas Occurrentes, Papa Francisco, AWS, Urgente24 y el Derecho al Olvido

Además hay una discriminación evidente en Scholas Occurrentes o el estudio que trabaja para ellos: Urgente24 considera muy grave que se reclame esa eliminación de contenido cuando es relativamente fácil encontrar en Google la investigación sobre Scholas que difundió Jorge Lanata por Canal 13 (Grupo Clarín) en julio de 2016.

Amazon

En el caso de Urgente24, no era nada trágico: una referencia a un contenido de la web La Política Online acerca de la suspensión de un evento llamado 'Partido por la Paz de América' que iba a jugarse en el estadio Único, de la ciudad de La Plata, capital bonaerense, el 10/07/2016, y se suspendió. El evento integraría los festejos por los 200 años de la Declaración de Independencia argentina.

Hasta el presente es posible encontrar en Internet referencias al acontecimiento: "El Papa está de acuerdo en postergar el partido", confirmó la organización que mantiene un lazo directo con el titular del Vaticano, a dos semanas de que se rechazara una donación de $16,6 millones (US$ 1,18 millones) realizada por el gobierno de Mauricio Macri."

Es que coincidió esa decisión con un escandalete doméstico sobre una donación del gobierno argentino (Mauricio Macri / Carolina Stanley) a la fundación pontificia, por $ 16 millones (de entonces), que finalmente no ocurrió. Más allá de todo, a Urgente24 no le pareció cuestionable la donación que el Estado estaba en su derecho de hacerla. Lo interesante era otra parte de la noticia.

Si bien no se informó a Urgente24 el motivo de fondo de la objeción de Scholas, se infiere que es por la mención de un supuesto enojo del pontífice de los católicos apostólicos romanos con medios de comunicación que especularon con la donación rechazada.

Lo cierto es que el proveedor del proveedor informó:

"Hello,Amazon Web Services has received a complaint regarding content hosted at the following website: URL: https://urgente24.com/254001-scholas-un-problema-tras-otro-para-francisco-que-llama-panqueques-a-los-medios

AWS ID: 653675198814

Region: us-east-2

EC2 Instance Id: i-04c53572b68ae5419

AWS ID: 653675198814

Region: us-east-2

Network Interface Id: eni-0f0fe14e7415ce97dP

Lease review the complaint and reported content and respond to this notification within 24 hours to let us know what action, if any, you will take to address the complaint. Regards, AWS Trust & SafetyCase Number: 15306040992-1Original report:

Log Extract:

https://urgente24.com/254001-scholas-un-problema-tras-otro-para-francisco-que-llama-panqueques-a-los-medios".

scholas2.jpg El contenido que Scholas Occurrentes exigió eliminar al proveedor del proveedor.

Vaticano

El texto de Urgente24 intentaba la neutralidad en el tema y por ese motivo hubo una cita textual de un 'vaticanista' autorizado, el profesor y periodista Andrés Leonardo Beltramo Álvarez.

De paso, ya que el diario La Stampa (Roma, Italia) aún tiene consultable una nota de Beltramo Álvarez en lo que era su suplemento Vatican Insider, se recuerda un comentario sobre aquella situación:

"Para el Papa fue una sorpresa. Y no positiva. Una imprevista donación millonaria del gobierno argentino a “Scholas Occurrentes”, la fundación pontificia por él creada, despertó más que perplejidad. A decir verdad Francisco desconocía el monto de la contribución. Supo por la prensa que se trataba de 16 millones de pesos y no quedó para nada contento. Sobre todo porque en Buenos Aires el aporte fue presentado como una “señal de distención” entre la presidencia de Mauricio Macri y el pontífice compatriota. Pero un hombre cercano a él fue lapidario: “Se ve que no conocen a Francisco”.

Todo ocurrió la tarde del domingo 29 de mayo, en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano, durante el cierre del congreso mundial de “Scholas”, la red mundial de escuelas para el encuentro. Uno de los seis actos convocados por ese organismo desde 2013, al cual asistieron estrellas de Hollywood como Richard Gere, George Clooney y Salma Hayek.

En medio de un desfile de personalidades e instituciones que se sumaron a las labores de la red mediante convenios, la conductora llamó al frente al subsecretario de Culto de la Nación Argentina, Alfredo Abriani, para que leyese el decreto con el cual se oficializaba la donación. Pero él, una vez con el micrófono en mano, confesó que no tenía el documento y sólo dirigió unas palabras.

“Es simplemente afirmar el compromiso del gobierno argentino con la fundación pía autónoma Scholas Occurrentes. Sabemos el rol importante que podemos tener los Estados para ayudar a Scholas a cumplir con sus objetivos en esta tarea tan grande que tienen y por supuesto el presidente de la República quería transmitir ese compromiso, sobre todo tratándose de un proyecto que nació en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó entonces.

En ese momento no se habló de cifras concretas. Ni públicamente, ni en privado. El Papa se quedó con la idea de que los recursos servirían para remozar una escuela o algunas instalaciones. Pero un día después se enteró por la prensa que el monto era cercano al millón de dólares. Exactamente 16 millones 666 mil pesos argentinos. Cantidad juzgada como del todo excesiva en tiempos en que su país afronta una delicada situación económica.

Un día después, el lunes 30 de mayo, el Boletín Oficial argentino publicó el decreto número 711 que determinó: “Otórguese a la Fundación Pía Autónoma de Derecho Pontificio Scholas Occurrentes un aporte financiero no reintegrable con cargo de rendición de cuentas por un monto de $ 16.666.000, destinados a sufragar los gastos de personal, equipamiento e infraestructura de la sede central en nuestro país durante el presente año”.

scholas.jpg Boletín Oficial y Scholas Occurrentes.

Nadie explicó de dónde surgió el monto exacto, pero el 666 (el número de la bestia) hasta pareció una broma de mal gusto. Según detalló el decreto, la contribución se hizo porque los representantes legales de la red educativa pidieron “una asistencia financiera destinada a atender el sostenimiento del equipo profesional, infraestructura y equipamiento”.

Además de la donación, otros detalles se presentaron como “gestos de cercanía” del macrismo con el líder católico. Como el diálogo cercano y cordial de Bergoglio con Esteban Bullrich, el secretario de Educación nacional, ese mismo domingo 29 en un rincón del Aula Pablo VI del Vaticano. O la decisión de llevar el Partido por la Paz, organizado por Scholas, a la Argentina. Un cotejo que se disputará el 10 de julio en la ciudad de La Plata.

Pero las reacciones no se hicieron esperar. “El que piensa que por darle plata, máxime fondos públicos, a una fundación, escuela, ONG, cooperativa u movimiento popular por el sólo hecho de estar directa o indirectamente vinculada al Papa está haciendo un ‘gesto a Francisco’ es realmente un pelotudo, además de un corrupto y un prevaricador”, advirtió, seco, Juan Grabois.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular es un hombre cercano a Bergoglio. Entre otras cosas él coordinó los dos Encuentros Mundiales de Movimientos Populares que contaron con la presencia del Papa, el primero en el Vaticano (octubre de 2014) y el segundo en Santa Cruz de la Sierra (julio de 2015).

“Si el Estado financia una organización debe ser por su capacidad para mejorar la realidad del pueblo de la Nación. Scholas hace una tarea enorme en la Argentina y todo el mundo, es por eso que merece el acompañamiento del Estado. Pero presentarlo como un favor al Papa es una barbaridad y algo que de ninguna manera él aceptaría en esos términos. Se ve que no conocen a Francisco”, apuntó Grabois (Página/12, 01.06.2016).

Él no fue la única persona cercana al pontífice que se manifestó en esos términos. Otro fue Gustavo Vera, legislador del partido Bien Común en Buenos Aires y referente de la organización de lucha contra la trata de personas “La Alameda”. Vera confirmó que Francisco no conocía los detalles y fue elocuente al asegurar que, al saber del monto, se sorprendió y no positivamente.

“Si hay algo que quiere Francisco es una Iglesia pobre para pobres. Yo creo que Scholas está haciendo un muy buen trabajo, tratando de ligar la educación con el deporte y con la cultura. Pero Francisco no está al tanto de lo que ocurre con los convenios que firma. Nunca se habló de un millón de dólares en ese coloquio”, precisó (La Nación, 04.06.2016).

Negó que –por la donación- el Papa cambiará su opinión sobre el presidente Macri y, sobre todo, su mirada con respecto al difícil tiempo social que vive su país como consecuencia de las medidas económicas tomadas por el gobierno. “Y menos cuando no es transparente, cuando no dice ‘hay tanto dinero’ y se tiene que enterar por el diario”, estableció.

Según el legislador, quien cree “que un acuerdo económico con tal o cual situación -por más loable que sea- puede cambiar la opinión de Francisco sobre tal o cual proceso, está completamente equivocado, no lo conoce”.

“Al gobierno de la Ciudad lo conozco hace muchos años. Nosotros cuando anunciábamos temas de trata, de trabajo esclavo, eso molestaba al poder. No faltaron las oportunidades en las cuales nos ofrecían convenios de acá, de allá, que nosotros rechazábamos porque sabíamos que aceptar después iba a significar un pase de factura de que ‘todas las denuncias que hacías era porque necesitabas plata’. Insisto, Scholas está haciendo un buen trabajo, pero Francisco está muy lejos de cualquier cuestión que tenga que ver con el dinero”, apuntó".

Por lo tanto, queda constancia de lo ocurrido el lunes 18/11/2024, por reclamo de Scholas Occurrentes a una empresa de Jeff Bezos, que en cuestiones de periodismo ya es muy cuestionado en el The Washington Post que él compró.

