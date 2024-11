Héctor Magnetto & Julio Saguier no la ven, y Radio Continental menos

avila.jpg Diego Landi, Esteban Talpone, Juan Cruz Ávila.

Radio Continental no la ve

La transferencia de Radio Continental y sus FM del Grupo Prisa a Carlos Rosales nunca se concretó. Por un lado, porque debía pagarse US$ 1,1 millón y Grupo Prisa afirma haber recibido solamente US$ 100.000. Falta US$ 1 millón. Por otra parte, porque la legislación vigente exige que el titular de la licencia demuestre solvencia económico-financiera y el origen de los fondos. Por lo tanto, si alguien le pagara a Grupo Prisa US$ 1 millón podría acordar con el holding español y denunciar a Rosales por ocupación ilegal de la frecuencia. También es cierto que el ente reculador Enacom podría intervenir la frecuencia. ¿Por qué no lo hace? Porque tendría que hacerse cargo de pagar la nómina salarial, y ya se le advirtió desde Casa Rosada al Enacom que de ninguna manera se habilitaría presupuesto para tal objetivo. Es decir que el Enacom está incumpliendo sus propias normas y estatutos al permitir la continuidad en la explotaciónb de una licencia a quien no se encuentra en regla, pero lo hace para no afrontar costos financieros. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más puede extenderse esta irregularidad de parte del regulador?