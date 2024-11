Netflix acelera lanzando una nueva 'peli' navideña

'Nos vemos la próxima Navidad' (Meet You Next Christmas), la nueva película de Netflix, no puede evaluarse según las normas convencionales de la crítica cinematográfica. Es mediocre y, sin embargo, aparece entre las más vistas: Nº4 entre 10. La plataforma la presentó 50 días antes de las fiestas. Algunos dicen que demuestra ansiedad de Netflix. Otros, oportunismo. Pero la respuesta es sencilla: En el mercado comercial estadounidense, terminado Octubre / Halloween, todos los negocios se enfocan en la Navidad. En el caso de la Argentina, el llamado 'espíritu navideño' es menor, casi inexistente. Entonces algunos no puedan entender la estrategia de Netflix.