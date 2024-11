Objetivo Demócrata: Destruir nominaciones de Donald Trump (y la CIA muy enojada)

"Tiene un camino cuesta arriba", dijo la senadora Joni Ernst (Republicana de Iowa) cuando se le preguntó sobre la nominación de Gaetz.

Cornyn pidió un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes sobre Gaetz, incluyendo si tuvo o no relaciones sexuales con una menor. El presidente de ese panel ha indicado que el informe no se publicará ahora porque Gaetz renunció a la Cámara.

El Departamento de Justicia realizó su propia investigación y, según los abogados de Gaetz y funcionarios, decidió no presentar cargos penales. Gaetz, ex representante Republicano por Florida, ha negado haber cometido cualquier delito.

Pero esos 3 senadores republicanos apoyan el pedido del presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin (Demócrata de Illinois), para que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes publique los hallazgos de su investigación sobre Gaetz.

gaetz.webp Matt Gaetz.

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano de California), dijo a Bloomberg Television que Gaetz no conseguirá los 50 votos que necesita para convertirse en fiscal general.

“Mira, Gaetz no será confirmado”, le dijo a Bloomberg TV. “Todo el mundo lo sabe”.

El senador Kevin Cramer (Republicano de Dakota del Norte) dijo a The Hill acerca de la predicción de McCarthy: "Creo que tiene bastante razón, en realidad".

Pero Trump quiere poner 'patas para arriba' el Departamento de Justicia, y los motivos son obvios con todo lo que ha sucedido en estos años. Será interesante conocer hasta donde algunos republicanos se opondrán a la voluntad de Trump. Hasta ahora, siempre que ocurrió algo semejante, ganó Trump. Él está convencido de que Gaetz puede lograr el objetivo y las cuestiones morales nunca condicionan sus decisiones.

El presidente del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, Michael Guest (Republicano por Mississippi), dijo que el grupo pospuso, no canceló, una reunión para discutir el informe del panel sobre Matt Gaetz.

El caso Gabbard

Los demócratas entienden que otra posibilidad para erosionar a Trump es voltear a Tulsi Gabbard como directora nacional de inteligencia.

Las agencias gubernamentales se encuentran en pie de guerra contra Gabbard porque ella no es 'del Sistema'. Y le reprochan que no participa de la 'Guerra Fría 2', que han instalado las agencias de inteligencia con los demócratas de Joe Biden.

Pero no le están preguntando a Trump qué opina sobre el escenario 'Guerra Fría 2' de los demócratas. The New York Times publicó que Elon Musk acaba de reunirse en un lugar secreto con autoridades iraníes para abordar qué pasará desde enero 2024.

tulsi gabbard.webp Tulsi Gabbard.

Lo que opine el Partido Republicano no es decisivo para Trump, quien acaba de ganar en forma abrumadora por peso propio.

Gabbard, quien fue congresista Demócrata de Hawái durante 4 mandatos, se convirtió en Republicana este año, y en el pasado ha defendido en varias ocasiones puntos de vista a favor de Rusia, escribiendo mientras Ucrania estaba siendo invadida que el presidente Joe Biden no tuvo en cuenta "las legítimas preocupaciones de seguridad de Rusia" al tratar de evitar la guerra. Pero Trump también se ha manifestado más cerca de Rusia que de Ucrania.

Ella también elogió a Edward Snowden, quien filtró material clasificado de inteligencia nacional en 2013 y pasó la última década viviendo en Rusia. Ella le pidió a Trump que lo perdonara durante su 1er. mandato en el cargo.

También se reunió en secreto con el líder sirio Bashar al Assad. Cuando se postuló como candidata presidencial demócrata en las primarias de 2020, se negó a calificar de criminal de guerra al líder sirio y aliado de Rusia.

Si ella es confirmada como director de inteligencia nacional (DNI), Gabbard sería responsable de administrar la información recopilada en las 18 agencias de inteligencia.

El DNI ayuda en la creación de la sesión informativa de inteligencia diaria del Presidente: “El DNI tiene acceso a cada uno de los secretos que posee Estados Unidos, a cada bit de información que conocemos… Son 'las llaves del reino' de la comunidad de inteligencia”, dijo la representante Abigail Spanberger (Demócrata por Virginia), ex oficial de la CIA que ahora integra el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que se describió a sí misma como “horrorizada” por la elección de Gabbard.

"Lo que es inusual aquí es que tenemos a alguien que tiene un historial tan largo y vociferante de decir cosas que son objetivamente incorrectas, que parecen brindar ayuda y consuelo a los adversarios de USA y que socavan a las mismas personas que deberían representar en el comité principal", dijo Jamil Jaffer, ex miembro del personal del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes republicano y fiscal de seguridad nacional.

“Eso es lo que la convierte en una candidata poco probable para ser nominada para este trabajo, y una candidata poco probable para ser confirmada para este trabajo”.

El 'Sistema' está furioso. Lo expresó Larry Pfeiffer, quien fue director principal de la Sala de Situaciones de la Casa Blanca y fue jefe de personal de la CIA durante la Administración George W. Bush: “Algunas de las declaraciones que ella hizo a lo largo de los años, que parecen sacadas directamente de un periódico del Kremlin, son un poco alarmantes. Su actitud de intimar con Bashar al Assad y su apología también me plantean preguntas. ¿Es ella realmente la mejor persona para poner a cargo de esta operación tan complicada y tan sensible que es la comunidad de inteligencia estadounidense?”.

Si bien Gabbard es una reservista del ejército de USA con rango de teniente coronel, Pfeiffer señaló que quienes son elegidos para dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional generalmente han "pasado décadas trabajando en estos temas". Ahí aparece el reclamo del 'Sistema'.

“Creo que hay otras 10 personas más calificadas que ella, y no creo que tenga la formación ni la experiencia necesarias para el puesto. Por lo tanto, creo que va a tener serios problemas en el Senado y no sé qué la califica para ser DNI”, dijo el republicano. Pero Pfeiffer no es Trump....

----------------

Más contenido en Urgente24:

Netflix tiene la miniserie de solo 6 capítulos que no podés dejar de ver

Final Débora Plager / Marina Calabró, rescate de Esteban Trebucq y Paulino queda

Fátima Florez habló de Yuyito González y lanzó una acusación que la arruinó

Sergio Lapegüe le apagó la luz a TN: Renuncia y cambio de canal

Arden las pesqueras contra Javier Milei: Un negocio millonario, la cuota y las coimas