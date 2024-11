El punto débil de Milei, la dependencia del PRO y el enigma CFK

Milei logra su mejores performances en partidos de arraigo anti-K, como San Isidro y Vicente López, (54,9% y 49,8%, respectivamente), pero también supera a sus rivales 2 partidos gobernados por intendentes kirchneristas: Hurlingham, del camporista Damián Selci; y Morón, del delfín de Martín Sabbatella, Lucas Ghi.

El peor desempeño del Presidente es en La Matanza, municipio fundamental del conurbano con su millón de electores. El líder libertario tiene sólo un 25% de imagen positiva y un 68,8% de negativa.

Por el contrario, en la nave insignia de la 3ra sección electoral, Cristina Kirchner es quien lidera en aceptación: 55,7% de positiva. Es, no obstante, en Florencio Varela (también de la 3ra) donde la exPresidente tiene su mejor performance: 56,1% de aprobación. Le siguen Moreno (52,6% y donde se encontraba de visita cuando se conoció la confirmación de la Cámara de Casación de su condena) y Avellaneda (51,6%). Este último es un dato revelador, porque se trata del distrito gobernador por Jorge Ferraresi, uno de los intendentes alineados con Kicillof y quien adoptó un perfil crítico de la también exVice.

"El desempeño de Milei en el conurbano expresa claramente su talón de Aquiles, especialmente en la 3ra sección electoral", apunta Cristian Buttié, director de CB Consultora, en diálogo con Urgente24.

image.png La encuestra de CB Consultora consta de 14.729 casos totales (promedio 575-704 casos por municipio), recolectados de forma online entre el 8 y el 13/11. El margen de error es de +/- 3 a 4%.

Dependencia del PRO

"Milei bajó en casi todos los municipios, mientras que Cristina Kirchner se ha recuperado desde que la medimos en junio del año pasado, cuando tenía el ancla del gobierno del Frente de Todos, que era malo y arrastraba a todos para abajo", agrega.

Estos magros resultados en términos de imagen condicionaría el desempeño electoral de la LLA en la Provincia, fomentando -evalúa Buttié- su dependencia del PRO de Mauricio Macri. "Si va separado del PRO, aumentan las posibilidades de que el peronismo gane la elección. Si va con el PRO, hay altísimas chances de que le gane al PJ", sintetiza.

No obstante, el analista señala que ese punto debil se ve "contrarrestado" por el rendimiento del Presidente en el resto del país, donde le saca amplia ventaja a CFK: en 22 provincias Milei tiene más imagen positiva que la jefa del Instituto Patria, que se impone sólo en 2, Formosa y Santiago del Estero. "Las intermedias estan encaminadas para que LLA haga una gran elección en todo el pais. Tiene altas posibilidades de ganar en Córdoba, Santa Fe y varias provincias", sostuvo, con aquella aclaración sobre la PBA.

En cuanto a la provincia, Buttié destaca el desempeño de Kicillof, quien se impone en 11 municipios, casi duplicando a su mentora, CFK.

"Kicillof supera en muchos municipios a Cristina. Ella no es el as de espadas. Es una protagonista, pero Kicillof ha construido su posicionamiento", agrega. El gobernador consigue sus mejores números en José C. Paz (55%), Florencio Varela (53%), Moreno (50%) y La Matanza (50%), aunque en estos 3 últimos queda detrás de CFK.

¿Cristina candidata?

Cristina Kirchner y Axel Kicillof muestran mayor fortaleza que Milei en el Conurbano, al menos en términos de imagen. Sin embargo, ambos líderes se encuentran enemistados, lo que abre un interrogante sobre cómo será la oferta electoral del peronismo el año que viene en la provincia.

Consultado sobre la posibilidad de una recomposición de ese vínculo, Buttié consideró que "falta mucho tiempo" para el proceso electoral lo que convierte cualquier análisis en ese sentido en "abstracto".

No obstante, estimó que CFK hará una mejor evaluación del escenario antes de confirmar una candidatura. "Ella aprendió de la derrota de 2017", sostuvo.

"En 2017 hubo un operativo clamor para que ella compita, pensando que había un desgaste del gobierno de Macri, que solamente estaba en el núcleo duro kirchnerista, que obviamente era crítico de Macri. Esa minoría ruidosa la envalentonó a competir y sufrió la derrota con Esteban Bullrich cuando pensaba que ganaba caminando. No sé si va a cometer el mismo error de exponerse a una candidatura legislativa sin tener la garantía de que va a ganar, por eso creo que aprendió de 2017", agregó.

Para el director de CB, CFK será "cautelosa" a la hora de difinir su candidatura, "a menos que sea una condicion sine qua non para ordenar al peronismo de cara a la competencia en 2027".

