Las acciones de Despegar volaron: +18% gracias a Brasil y el dólar billete

La empresa tecnológica de viajes informó que en el tercer trimestre del año sus ingresos llegaron a US$ 194 millones, una suba de 53% interanual. Además, las ganancias brutas en ese período fueron de US$ 48 millones, casi el doble que en 2023 y las reservas brutas ascendieron a US$ 1.300 millones, con un aumento interanual del 35% en moneda constante.