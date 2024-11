Mercado Libre: ¿Tiene sentido su derrumbe del 16% en Wall Street?

Los ADRs de Mercado Libre cayeron un 15,31% pasado el jueves (7/11) en Wall Street tras la publicación de los resultados del tercer trimestre de 2024. A pesar de que los ingresos superaron las expectativas del mercado al alcanzar los US$ 5.312 millones, por encima de los US$ 5.282 millones esperados, no se lograron cumplir las estimaciones de beneficio por acción (BPA) ni de volumen vendido.