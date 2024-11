Susie Wiles: Arquitecta del éxito de Trump y primera mujer jefa de gabinete

image.png Imagen de Politico.

Una de las hazañas de Wiles que le atribuyen los analistas es la resurrección de Trump tras el asalto al Capitolio el 6 de enero. La contrató para guiar su improbable regreso en la contienda política. Lo ayudó a abordar toda la tormenta que le cayó durante los últimos dos años: las derrotas de su partido en las elecciones intermedias de 2022, las acusaciones penales de 2023 y los juicios de 2024.

En la tercera candidatura de Trump para la Casa Blanca, Wiles logró minimizar las luchas internas, las filtraciones y otros tipos de drama que caracterizaron las dos campañas anteriores de Trump y su mandato en la Casa Blanca, según analizó Politico.

Otras opciones que Trump barajaba para Jefatura de gabinete eran el ex presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y la ex asesora de política interna de la Casa Blanca y Brooke Rollins también fundadora del conservador America First Policy Institute.

La desventaja de Wiles es que tiene poca experiencia en el gobierno, si bien ha sabido demostrar habilidad en las campañas, lo que podría ser un desafío ahora que asume un puesto vital de la presidencia de Trump.

¿Quién es Susie Wiles?

“Nadie a su alrededor es tan influyente, y nadie a su alrededor ha sido tan influyente durante tanto tiempo”, afirmó el Político en un perfil de ella en abril de 2024 sobre Wiles.

Susan Wiles, de 67 años, es la hija del comentarista deportivo Pat Summerall. Es una perspicaz operadora en la que se mezclan su discreción y una habilidad despiadada para la estrategia política. Comenzó en la política republicana en la administración de Ronald Reagan en el Departamento de Trabajo y luego como programadora en la Casa Blanca.

Ha trabajado en política durante más de 40 años para presidentes, alcaldes, gobernadores y miembros del Congreso.

"Fue subdirectora de operaciones de la campaña a la vicepresidencia de Bush-Quayle en 1988. En los años 1990 y 2000 trabajó para dos alcaldes de Jacksonville, generalmente centristas, que estuvieron en el cargo durante dos mandatos: primero John Delaney y luego John Peyton. Fue directora de comunicaciones y asuntos intergubernamentales de Delaney, luego su jefa de personal adjunta y luego su jefa de personal: la primera mujer jefa de personal de la ciudad. En 2008, fue copresidenta de la campaña presidencial de John McCain en el condado de Duval. En 2009, fue panelista habitual en un programa de entrevistas local en la televisión de Jacksonville. En los siguientes años trabajó en lobbying en el sector privado, tanto para Ballard Partners como para Mercury", sintetizó Politico.

image.png Ronald Reagan y Susan Wiles.

En 2014, le dio dinero a la entonces gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Y en 2015, en agosto, un mes en el que le dio dinero a Jeb Bush , fue a Nueva York, a la Torre Trump, para reunirse con Donald Trump.

Wiles, una veterana de la política de Florida. Dirigió campañas estatales emblemáticas en 2010, 2016, 2018 y 2020 (Rick Scott, Trump, DeSantis, Trump nuevamente), todas las cuales podrían haber sido derrotas, pero no lo fueron.

También dirigió la campaña de Rick Scott para gobernador de Florida en 2010 y gestionó brevemente la campaña presidencial de 2016 del exgobernador de Utah Jon Huntsman.

Asimimo, ayudó a liderar la campaña de Ron DeSantis para gobernador de Florida en 2018, antes de una pelea que llevó al gobernador de Florida a presionar con éxito a la campaña de Trump de 2020 para que la despidieran en 2019.

Sobre Trump en un entrevista con el medio yankee citado dijo: “No se pueden lograr las políticas de Trump sin la personalidad de Trump. Eso no es original, viene de Lindsey Graham, pero lo creo completamente. Así que uno simplemente acepta lo bueno y lo mal con todo el mundo”.

Más contenido de Urgente24

Migue Granados no toleró una crítica y explotó de furia contra una mujer

Finde en Córdoba: Babasónicos, Cristian Castro y Gabriel Rolón

"La recesión terminó" (el balance de IRSA lo relativiza)

Liga Profesional, ¿se define por puntaje o diferencia de gol?

Para Donald Trump, Federico Sturzenegger está totalmente equivocado