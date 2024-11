Estos son los posibles fichajes del gabinete de Donald Trump

La campaña de Trump no confirmó esa afirmación. De todas maneras si Kennedy no es nombrado, no disminuye necesariamente su influencia, ya que los asesores informales a menudo tuvieron una influencia descomunal en el primer mandato de Trump. De hecho, según The New York Post, Kennedy integra el equipo de transición que también incluye a los antiguos y futuros primogénitos Eric y Donald Jr., la ex representante Tulsi Gabbard (D-Hawái) y el vicepresidente electo JD Vance.