Donald Trump mantendría armas para Ucrania a cambio de que renuncie a ingresar a OTAN

"La promesa de Donald Trump de poner fin a la guerra en Ucrania antes del día de la toma de posesión ahora lo coloca en la posición de tener que elegir entre propuestas en competencia de asesores unidos por un hilo común: una ruptura radical con el enfoque del presidente Joe Biden de “el tiempo que sea necesario” para armar a Kiev. Durante toda su campaña para la Casa Blanca, Trump criticó la gestión de Biden en Ucrania, advirtiendo que hacía más probable una 3ra. Guerra Mundial y que Kiev había estafado a USA al obtener armas por miles de millones de dólares de forma gratuita. Trump ha dicho que podría resolver el conflicto rápidamente, llevando a ambas partes a la mesa de negociaciones, pero no ha revelado cómo lo haría. (…)".

otan-ejercicio-militar-2024.jpeg No habrá OTAN para Ucrania, parece.

La negociación

Sin embargo, aún no está claro quién debería asumir la responsabilidad de mantener el orden en la zona desmilitarizada. Una fuente señaló al WSJ que una "fuerza de mantenimiento de la paz" no incluiría tropas estadounidenses o tropas de una organización internacional patrocinada por USA.

"Podemos ayudar con entrenamiento y otro tipo de apoyo, pero el cañón del arma será europeo <...> Y no pagaremos por ello, que lo hagan los polacos, alemanes, británicos y franceses", dijo el interlocutor ante la consulta del WSJ.

Es evidente el enfoque de Trump: el conflicto (¿2014?) tiene mucho que ver con la Unión Europea, que luego no lo terminó de resolver al dejar a Ucrania afuera de la UE. Y todo lo que ocurrió después fue por añadidura. Por lo tanto, Europa debe hacerse cargo de los problemas que provoca, no los contribuyentes estadounidenses. Es evidente el enfoque de Trump: el conflicto (¿2014?) tiene mucho que ver con la Unión Europea, que luego no lo terminó de resolver al dejar a Ucrania afuera de la UE. Y todo lo que ocurrió después fue por añadidura. Por lo tanto, Europa debe hacerse cargo de los problemas que provoca, no los contribuyentes estadounidenses.

Ya en su anterior período en la Casa Blanca, Trump había exigido a los europeos mayor aporte financiero a la OTAN, que según su percepción, básicamente sirve a los intereses europeos desde la Guerra Fría.

Sin embargo, según el WSJ, Trump aún no ha aprobado ninguno de los planes para resolver el conflicto ucraniano.

A mediados de junio, Putin hizo nuevas propuestas de paz para resolver el conflicto en Ucrania, previendo el reconocimiento del estatus de las regiones de Crimea, Donbass, Kherson y Zaporozhye como regiones de Rusia, y la consolidación del estatus de no alineados y libres de armas nucleares de Ucrania, su desmilitarización y desnazificación y la abolición de las sanciones contra Rusia.

Obvio que es la posición de máxima de Rusia, luego en la mesa de negociaciones habrá que conocer cuáles son las concesiones posibles. Pero para ubicar todo en contexto, mucho dependerá la situación en el campo de batalla.

Después de la invasión de Ucrania a la región de Kursk, Putin calificó de imposible negociar pero el asesor presidencial Yuri Ushakov dijo más tarde que las propuestas de paz de Moscú no fueron anuladas, pero que en este momento Moscú no hablará con Kiev.

xi jinping_vladimir putin_narendra modi.jpg Rusia ha consolidado un acuerdo con China e India. ¿Qué hará Donald Trump con ese eje?

5 ideas

En este contexto es oportuno leer lo que Laura Kelly, Brad Dress y Rafael Bernal escribieron en The Hill:

"Durante el último año, tanto aliados como adversarios han intentado con cautela posicionarse del lado correcto del expresidente Trump en caso de que regresara a la Casa Blanca en 2025, a través de reuniones con el propio hombre o conversaciones continuas con sus asesores.

El objetivo de esta iniciativa era comprender cómo podría desarrollarse una segunda versión del lema “Estados Unidos Primero” en el escenario mundial, con Trump más familiarizado con el funcionamiento de Washington y rodeado de asesores menos interesados en controlar sus impulsos.

Ahora que el futuro Presidente es el Presidente electo, el mundo pronto verá cómo Trump renueva la política exterior estadounidense, con su tendencia a los acuerdos, los instintos viscerales, la complacencia del ego y los halagos.

A continuación se enumeran 5 importantes cuestiones de política exterior que enfrenta el Presidente electo:

##Poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Entre las promesas de campaña de Trump está el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Presidente electo, que no ha querido comprometerse a ayudar a Kiev a lograr la victoria, ha dicho que resolverá la guerra antes del día de su investidura.

Trump ha dicho que su plan es hablar con el Presidente ruso, Vladimir Putin, y el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y “reunirlos”. Y el vicepresidente electo de Trump, JD Vance, ha esbozado los contornos de un posible acuerdo de alto el fuego que en gran medida refleja las demandas que Putin ha hecho para detener su guerra de agresión.

Trump no ha confirmado los informes de que habló con Putin al menos 7 veces desde que dejó el cargo en 2021, pero dijo que sería "algo inteligente" para USA si lo hubiera hecho.

Si bien la elección de Trump ha generado temor de que USA abandone a Ucrania o la presione para que ceda territorio, algunos esperan que un nuevo enfoque pueda en última instancia ayudar a Kiev casi 3 años después del inicio de la guerra.

Maksym Skrypchenko, presidente del centro de estudios ucraniano Transatlantic Dialogue Center, dijo que a pesar de la incertidumbre, “Trump realmente podría ser un billete de lotería para Ucrania”.

"Pero lo más probable es que [Trump] esté a favor de decisiones rápidas, y en realidad necesitamos decisiones rápidas. Así que veamos cuáles serán esas decisiones rápidas", dijo.

##La 'protección contra Trump' de la OTAN, a prueba

Los legisladores estadounidenses, la Administración Biden y los aliados europeos han tomado medidas para “proteger a la OTAN de Trump” y su apoyo a Ucrania, dado el escepticismo de Trump sobre la alianza y el papel de Estados Unidos en la guerra europea.

No está claro si esas barreras se mantendrán, ya que hay dudas sobre la viabilidad de la legislación aprobada por el Congreso para evitar que un Presidente se retire de la OTAN, y hay pocos obstáculos para que Trump reduzca los compromisos estadounidenses con la alianza en términos de dinero, personal y cooperación militar.

Pero los miembros de la alianza sienten que tienen un fuerte defensor en el nuevo Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, a quien Trump había elogiado anteriormente cuando ambos hombres se encontraron cara a cara durante el primer mandato del Presidente electo y Rutte era 1er. ministro de Países Bajos.

“Espero trabajar con él nuevamente para promover la paz a través de la fuerza a través de la OTAN”, dijo Rutte en una publicación en la plataforma social X, destacando cómo la mayoría de los miembros aliados están cumpliendo con el objetivo de gasto de defensa del 2%.

Trump ha utilizado esa medida como una clara línea divisoria entre los aliados que dice que defendería y los que no, a pesar del pacto de defensa mutua de la alianza.

Pero más de 100 expertos en política exterior y seguridad están trabajando para crear un consenso entre los aliados de la OTAN sobre una estrategia para la victoria ucraniana sobre Rusia, independientemente de si Trump retira su apoyo tanto a la alianza como a Kiev.

“Esto no es sólo lo correcto, es la mejor manera de proteger a Europa en el corto plazo y ganar tiempo para construir las capacidades que necesitamos para defendernos en el futuro”, escribieron en su llamamiento .

##La guerra comercial entre China y Taiwán

Los legisladores chinos se están reuniendo en una sesión de planificación de alto riesgo esta semana para una estrategia de estímulo económico, probablemente teniendo en cuenta una esperada presión arancelaria de pleno derecho por parte de Trump, quien ha prometido un impuesto del 60% a los productos fabricados en China y un impuesto del 10% a todas las importaciones a USA.

Un desafío para Trump es si mostrará algún deseo de coordinarse con sus socios europeos para aumentar la presión sobre Beijing por sus prácticas comerciales desleales. Las capitales europeas están divididas entre la ira contra China por inundar el mercado de vehículos eléctricos con precios subsidiados y la búsqueda de cooperación con el presidente Xi Jinping para compensar una postura más confrontativa de USA.

Y aunque Trump habla con dureza sobre China, también ha expresado admiración por Xi. Trump ha puesto en duda el compromiso de USA con la defensa de Taiwán, una señal bienvenida y alentadora para Xi, que ha establecido el objetivo de apoderarse de la isla democrática autónoma por la fuerza o la coerción en los próximos 3 años.

“Trump ya ha señalado una falta de apoyo a Taiwán y parece creer que puede disuadir la acción militar china a través de su carisma personal”, dijo Michael Schuman, miembro senior no residente del Global China Hub del Atlantic Council.

“No es probable que Xi se deje deslumbrar, y la demostración de debilidad de Trump podría envalentonar a Beijing a adoptar una postura aún más agresiva hacia el gobierno democrático de la isla. En términos más generales, el desprecio manifiesto de Trump por los aliados tradicionales de Washington probablemente complicará la acción colectiva hacia China y abrirá divisiones para que Xi explote y amplíe la influencia global china”.

##Crisis en Oriente Medio

Trump ha señalado repetidamente que quiere que la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza y Hezbolá en el Líbano esté resuelta y finalizada cuando asuma el cargo en enero 2025.

El Presidente electo no ha detallado cómo debería suceder eso, lo que le da al 1er. Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mano libre en la conducción de una guerra que ha devastado la Franja de Gaza, una invasión terrestre al Líbano y asesinatos de líderes iraníes en toda la región.

Trump “no restringirá a los israelíes de ninguna manera”, dijo Howard Stoffer, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de New Haven.

“Creo que no se meterá en problemas”, dijo. “Lo que los israelíes quieran hacer, él lo apoyará. No le importan en absoluto los habitantes de Michigan y otros lugares donde hay poblaciones que apoyan a los palestinos”.

Y aunque Trump probablemente reanude una “campaña de máxima presión” sobre Irán destinada a llevar al régimen a la bancarrota, existe el temor de que el Ayatolá Ali Khamenei pueda “correr hacia una capacidad de arma nuclear para presentarle a Trump un hecho consumado”, dijo Bradley Bowman, director senior del Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Bowman dijo que el equilibrio es si Teherán cree que puede desarrollar un arma nuclear de forma encubierta, dada la reciente demostración de superioridad aérea de Israel sobre Irán en el ataque de represalia en octubre, pero agregó que un régimen concentrado intensamente en su supervivencia puede no estar actuando racionalmente.

“Creo que se sienten desesperados”, dijo.

##Hablando duro con México

Trump ha prometido volver a utilizar la amenaza de aranceles para negociar con México, el mayor socio comercial de Estados Unidos.

El lunes, Trump prometió aranceles de entre el 25% y el 100% a menos que México cierre su frontera con Estados Unidos, una escalada de amenazas similares a las que utilizó mientras estaba en el cargo la última vez contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador, un político hábil con un grupo de seguidores personales similar al de Trump, dejó el cargo en octubre y entregó las riendas a su protegida, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum dijo a los mexicanos el miércoles que “no hay nada de qué preocuparse” con la victoria de Trump.

Sheinbaum aún no ha sido probada en el escenario internacional, aunque incluyó en su gabinete a veteranos como el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores con López Obrador al final de las negociaciones del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Ebrard estará en el banquillo cuando los tres países norteamericanos abran los libros del T-MEC en 2026 como parte de una revisión programada del acuerdo.

Con Trump amenazando con aranceles, México parece dispuesto a continuar con su política de devolver a los migrantes a su propia frontera sur, una estrategia que ha ayudado a la administración Biden a promocionar las bajas cifras de detenciones en la frontera."

-------------------------------

