Para Donald Trump, Federico Sturzenegger está totalmente equivocado

Javier Milei dijo en varias ocasiones que una ambición suya era convertir a la Argentina en la potencia emergente que pareció existir en 1910. Pero convertirse en potencia no es sólo una cuestión de economía y finanzas sino también de geopolítica, área en el que los libertarios argentinos son bastante básicos, quizás ignorantes. Si el eje es sólo la desregulación, y no se lo complementa con la ambición de protagonismo geoestratégico, no hay potencia emergente. Ni siquiera hay protagonismo en los recursos propios. Donald Trump le enseña algunos conceptos a Federico Sturzenegger, personaje cuya cosmogonía no sale del ábaco.