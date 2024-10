Tras la Sigen, Sturzenegger suma al Sidif para controlar a las universidades

“El mandatario dijo que iba a vetar todo proyecto de ley -no porque uno tenga problemas con que las jubilaciones suban- que sea irresponsable fiscalmente. Creo que la sociedad lo compró y el Congreso también”, aseguró.

Luego, el funcionario justificó la conducta de Milei al compararlo con Domingo Faustino Sarmiento al plantear que tiene un estilo “que viene de una pasión increíble por este país y por las ideas que tiene”.

“La Constitución no dice nada sobre cómo debe hablar un Presidente…eso lo evaluará cada votante, si le gusta o no y si le parece o no útil. La manda constitucional es respetar las instituciones, respetar la ley, buscar los votos”, argumentó.

