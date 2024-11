Maximiliano Pullaro no logra hacer pie en Santa Fe y pierde valor

A raíz de ello, apuntó de lleno contra los gobiernos anteriores y sus errores cometidos: "No había conducción de las fuerzas de seguridad; había una mirada incorrecta de las mismas". En tanto, lo comparó con su labor en la Casa Gris y aseguró: "Nosotros tenemos una buena policía que cuando se libera y se conduce, te permite cumplir los objetivos".

Para explicar, precisó: "El servicio penitenciario era una joda, los presos tenían teléfonos, pedían comida por delivery. Pusimos orden, aislamos presos peligrosos. Se puso límites y control en la cárcel y -a consideración de Pullaro- salió bien". Respecto a la "mano dura" que quiso imponer desde su llegada, tuvo sus réplicas. Con grandes restricciones, el santafesino quiso imitar a Bukele, pero hay que tener en cuenta que, tal lo especificó Urgente24, no es igual.

Las evidencias estuvieron a la luz. Lo expusieron de la peor manera. La ola violenta que se produjo en tan sólo diez días en marzo, logró demostrar que la intimidación a los presos de alto perfil no fue lo esperado y su gobierno se empezó a desplomar.

image.png En una ciudad atrapada por el narcotráfico, las organizaciones criminales responden a las medidas carcelarias y los asesinatos pican en punta.

Vínculo con Javier Milei

Por otro lado, respecto a su relación con el presidente, cuando todo parecía ir encaminado, las controversias lo distanciaron. No obstante, hizo hincapié en su último encuentro con el libertario (el pasado martes) y comentó que "En privado es una persona muy divertida y amable, no es lo que parece en medios de comunicación".

Posteriormente, profundizó: "Nuestra relación es de intercambio permanente institucional. Nosotros tenemos muchas demandas a Nación porque nos debe plata y no la vamos a resignar. Son obras públicas, servicios, es desarrollo, es plata muerta".

En ese marco, mostró debilidad y remarcó: "No quiero descuidar a los santafesinos por mi relación con Javier Milei". Sobre esa línea, fue crítico con Milei y sostuvo que "tiene un estilo que manifiesta permanentemente. No es el que me gusta, pero creo que también el kirchnerismo nos faltó el respeto con buenos modales. Al presidente le critico las formas, pero valoro el fondo: dijo que iba a hacer cosas y lo cumplió".

Según el gobernador santafesino, si bien el presidente "está pasando un momento difícil", se logran ver mejoras en el país, como la baja de la inflación. A raíz de eso, sobre el rol de la provincia en la economía nacional, destacó que, por la historia, Argentina saldrá adelante si se logra producir más.

image.png

Obras públicas

De manera continuada, y en parte vinculada con la seguridad, Pullaro dejó en claro las diferentes obras públicas que se están realizando para mejorar, sobre todo, las condiciones en las cárceles.

"En marzo voy a tener dos pabellones terminados donde casi voy a vaciar las comisarias de Rosario. Hoy tenemos a los presos hacinados y es un problema, pero no los podemos largar. Es la única manera que encontramos hasta terminar la obra que estamos haciendo", indicó.

Más contenidos de Urgente24

Biden habla tras el triunfo de Trump: "No puedes amar a tu país solo cuando ganas"

La miniserie de 10 episodios que es furor en Netflix y tenés que mirar

Bitcoin sigue batiendo récords (se acerca a los US$ 76.000)

Petro contra los latinos-yankees por Trump: Pero "cuenten conmigo" contra la guerra

Inflación porteña anima expectativa de Milei de un resultado nacional debajo del 3%