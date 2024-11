Milei dijo que Elon Musk compró CNN pero... ningún medio lo ratifica

Musk apoyó al presidente electo a lo largo de casi toda la campaña y sería una suerte de futuro ministro de desregulación y desburocratización del Estado.

Además, Musk realizó un aporte significativo de casi U$S 120 millones a favor del neoyorquino.

¿Un futurólogo como Elon Musk que invierte fuerte en internet y redes sociales apostaría ahora por medios audiovisuales clásicos, tradicionales?

¿Milei (que dice tener diálogo en WP con el hombre más rico del mundo) nos dio una primicia planetaria o, simplemente, se maneja con el mismo rigor informativo que el Gordo Dan, Fran Fijap, Juan Doe y Danann?

CNN aobre Musk

Chris Isidore escribió acerca de Elon Musk en CNN, destacando su relación con el gasto público estadounidense:

"(…) Gran parte del enorme patrimonio neto de Musk se puede atribuir al apoyo gubernamental que sus empresas, como Tesla y SpaceX, han recibido a lo largo de los años. Incluso si la vicepresidenta Kamala Harris hubiera ganado, gran parte de ese dinero habría seguido fluyendo. Pero incluso si parte del apoyo gubernamental a los vehículos eléctricos se recorta o elimina ahora, como es probable que suceda con la victoria de Trump, la riqueza de Musk permanecerá intacta. De hecho, Tesla podría beneficiarse si el apoyo gubernamental a los vehículos eléctricos se termina.

Musk publicó numerosos mensajes en su plataforma de redes sociales X a última hora del martes y a primera hora del miércoles celebrando la victoria de Trump.

“El pueblo estadounidense le dio a @realDonaldTrump un mandato clarísimo de cambio esta noche”, escribió en uno de ellos.

Trump ha sido abiertamente hostil a los vehículos eléctricos, diciendo que son demasiado caros, tienen una autonomía limitada y destruirán empleos y la industria automotriz estadounidense. Pero lo que podría parecer el golpe más grande para Tesla durante un nuevo mandato de Trump (una reducción, si no el fin del apoyo federal a los vehículos eléctricos) podría no ser tan malo para Tesla y Musk.

Sin embargo, otras políticas que están en el centro de los planes de Trump podrían causar problemas importantes.

Trump ha prometido poner fin a lo que llama “el mandato de vehículos eléctricos de Biden”, aunque tal mandato no existe y no está claro a qué se refiere.

Bajo el gobierno de Biden ha habido un importante apoyo gubernamental para la fabricación y compra de vehículos eléctricos, incluidos miles de millones de dólares en préstamos para alentar a los fabricantes de automóviles a invertir en fábricas para construir vehículos eléctricos y baterías en Estados Unidos, apoyo para estaciones de carga y un crédito fiscal de US$ 7.500 para muchos compradores de automóviles eléctricos.

Muchos expertos del sector creen que Trump pondrá fin a esos programas. Trump podría ordenar al Departamento del Tesoro que cambie las normas que determinan cuándo los compradores de automóviles pueden optar por el crédito, lo que limitaría enormemente la disponibilidad del crédito fiscal. O si Trump tiene un Congreso controlado por los republicanos, podría conseguir que se apruebe una legislación para eliminar el financiamiento por completo.

Pero Musk ha dicho que no le preocupa el fin del crédito fiscal, ya que Tesla lo ve como un impulso para que los fabricantes de automóviles tradicionales ingresen en el mercado de vehículos eléctricos y generen más competencia.

“Eliminen los subsidios. Eso solo beneficiará a Tesla”, publicó Musk en X en julio.

Gracias a la mayor competencia, las ventas globales de Tesla cayeron un 2% en los primeros nueve meses de este año en comparación con el año pasado. Las ventas y los beneficios lograron mejorar en el tercer trimestre, pero fue la primera vez que la compañía había experimentado una caída de tal magnitud en su historia.

Vehículos autónomos

Es más probable que Trump dé luz verde a los verdaderos vehículos autónomos de Musk, que aún no se han fabricado, junto con una flota de los llamados “robotaxis” para realizar viajes sin ningún tipo de conductor a bordo, dijo Ives.

Garrett Nelson, analista de CFRA Research, coincidió.

En nuestra opinión, Tesla y el CEO Elon Musk son quizás los mayores ganadores del resultado de las elecciones y creemos que la victoria de Trump ayudará a acelerar la aprobación regulatoria de la tecnología de conducción autónoma de la compañía", dijo en una nota a los clientes el miércoles, elevando su recomendación sobre las acciones de Tesla de "Mantener" a "Comprar". Elevó su precio objetivo a 12 meses para las acciones en US$ 110 a US$ 375 por acción.

Hasta ahora, las funciones de asistencia al conductor existentes de la compañía, conocidas como Autopilot y Full Self-Driving o FSD, están siendo investigadas por los reguladores federales de seguridad después de una serie de accidentes relacionados con esta tecnología.

Esas investigaciones podrían retrasar la aprobación de la autorización para circular por las carreteras de los verdaderos coches autónomos de Tesla, a pesar de la afirmación ampliamente cuestionada de Musk de que los Tesla que utilizan FSD ya son más seguros que los conducidos por humanos.

“Con Trump esas investigaciones podrían desaparecer lentamente”, dijo Ives.

No es probable que todo el apoyo gubernamental a los vehículos eléctricos desaparezca en el próximo gobierno de Trump. Más allá del crédito fiscal para los compradores, gran parte del dinero de los contribuyentes que se gasta en apoyar la adopción de vehículos eléctricos viene en forma de préstamos gubernamentales a los fabricantes de automóviles y sus proveedores para construir plantas en los estados “rojos” del sur.

No es probable que Trump quiera recortar ese apoyo y la promesa de empleos en esos estados, incluso si eventualmente se convirtieran en competencia para Musk y Tesla.

Los fabricantes de automóviles tradicionales afirman que seguirán adelante con sus planes de construir y vender más vehículos eléctricos en el futuro. Afirman que los vehículos eléctricos son el futuro de la industria, incluso si la tasa de adopción se ha desacelerado recientemente.

“No se trata de una estrategia en la que nos limitemos a apostar a las elecciones presidenciales o a las próximas y a las siguientes y veamos qué podemos conseguir con la EPA”, dijo el CEO de Ford, Jim Farley, a los inversores en julio. “Creemos que la única forma de perdurar es ganar dinero con los vehículos eléctricos pequeños. Y esa es nuestra apuesta”.

Los fabricantes de automóviles están haciendo un esfuerzo para vender más vehículos eléctricos para que las empresas puedan cumplir con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas en Estados Unidos, Europa y Asia.

Incluso si Trump logra que la EPA cambie las reglas de emisiones aquí, los fabricantes de automóviles mantendrán un incentivo para seguir fabricando vehículos eléctricos para cumplir con las regulaciones en otros lugares o con las normas ambientales más estrictas en muchos estados, incluido California, que tiene sus propias normas de emisiones más estrictas seguidas por muchos otros estados.

Los expertos de la industria dicen que no esperan que el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos se detenga, incluso si Trump cambia las reglas de emisiones, debido en parte a la creciente demanda de los consumidores.

“Podríamos ver una adopción mucho más lenta de vehículos eléctricos (con un cambio de regulación)”, dijo Jeff Schuster, director global de automoción en GlobalData, una consultora del sector. “Pero con toda la inversión, no es probable que veamos que eso se revierta”.

China

El mayor problema para Tesla con la victoria de Trump es que podría haber una renovada guerra comercial con China, dijo Ives, dada la importancia de su planta en Shanghái para sus ventas y ganancias globales.

Con la victoria de Trump “será mucho más duro con China y entonces los aspectos negativos podrían superar a los positivos para Tesla”, dijo Ives. “Más del 40% de las entregas provienen del mercado chino. Tesla quedaría atrapada en el fuego cruzado”.

Y también podría ser un problema para Tesla si Trump elige a Musk para liderar los esfuerzos de su gobierno para reducir lo que ellos llaman “despilfarro gubernamental”, como ambos han mencionado durante la campaña electoral.

Cualquiera que sea el resultado de esos esfuerzos, y ya sea que Musk tenga o no un papel gubernamental formal o informal en la nueva administración de Trump, lo último que los inversores de Tesla querrían ver es que Musk se distraiga aún más de su tiempo al frente de Tesla, dijo Ives.

“Es más tiempo lejos de Tesla en un momento en el que se desea que se le preste más atención”, dijo Ives.

Menor impacto en SpaceX y X

La otra gran empresa de Musk, SpaceX, probablemente no habría tenido relaciones significativamente diferentes con el gobierno federal, sin importar quién resulte electo. Su principal competidor, Boeing, está teniendo serios problemas con las naves espaciales que la NASA ha contratado para transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional.

Y que Musk sea propietario de X ha sido ampliamente criticado especialmente por los demócratas por difundir información errónea. Pero no ha sido cerrada ni obstaculizada por la acciones del gobierno de Biden, y es probable que la nueva gestión de Trump tampoco tome ninguna medida en su contra. Dadas las pérdidas financieras desde que compró la empresa, ahora es una parte relativamente pequeña del patrimonio neto total de Musk".