La LigaPro en crisis: los árbitros amenazan con un paro y peligra la definición del torneo

Para llevar algo de tranquilidad de cara a este fin de semana, avisó: “Vamos a cumplir esta fecha y luego se viene una para de 15 días del campeonato. Y esperemos que en ese momento la LigaPro nos pueda solucionar el problema económico que mantiene con los árbitros. Estamos haciendo un gran esfuerzo para no interrumpir el campeonato. Pero ya no se puede más...”.

“Ya no puedo exigirles más a los árbitros, he conversado con Néstor Pitana y le he dicho la situación. Le estamos dando un tiempo más a LigaPro...”, cerró Muentes.

¿Qué dijo Loor sobre la deuda con los árbitros?

En la noche de este último miércoles 07/11, durante Consejo de Presidentes de la LigaPro en Guayaquil, Miguel Ángel Loor se refirió a la deuda con los árbitros. “Estamos tratando de pagar a los árbitros a medida que recibimos ingresos, es una obligatoriedad netamente de la liga; los clubes ya no les pagan a los árbitros, con el cambio completo”, señaló el directivo.

“Gestionar los pagos para los árbitros en este 2024, entendiendo un poco la crisis que vivimos este año, que fue cambiar de derechos de televisión. Hemos logrado hablar entre todos y pagar a los árbitros todo el valor sin descuento este año”, completó.

La crisis

El fútbol ecuatoriano está en una fuerte crisis económica que arrastra desde años. Uno de los puntos más álgidos son los derechos de TV. Primero el presidente Loor firmó una acuerdo con Gol TV que los clubes terminaron de dinamitar por las deudas que tenía la empresa con los clubes. Luego se apresuró y firmó un acuerdo con Xtream que hoy vuelve a naufragar ya que no puede terminar de garantizar el dinero que se había comprometido a cada equipo.

Esta situación de falta de pago y de giro a los clubes empezó a provocar el desfinanciamiento de las instituciones. Muchas de ellas empezaron a tener serios problemas para pagar los salarios de los jugadores. El estado de los clubes empezó a ser un boomerang para Loor, promotor de los férreos controles financieros. Ante la deuda de la Liga con los clubes, el mismo presidente empezó a modificar su discurso y a intentar que los clubes acepten la flexibilización del fair Play económico.

Ahora, los árbitros, otros de los grandes damnificados dicen basta y amagan con paralizar el campeonato.

